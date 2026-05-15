バクラクビジネスカード、AIサービスの利用状況とコストを可視化する「AIトークンアドバイザー」を提供開始

株式会社LayerX

株式会社LayerX（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：福島良典、以下「LayerX」）は、「バクラクビジネスカード」において、AIサービスの利用状況やコスト管理を支援する「AIトークンアドバイザー」の提供を開始します。

https://bakuraku.jp/card/

AIの活用は、情報整理、開発支援、業務自動化など、企業のさまざまな業務に広がっています。AIサービスも多様化しており、一部の部門や個人の取り組みから、全社的な業務インフラへと広がりつつあります。

IDC Japanが2026年3月に発表した「Worldwide AI and Generative AI Spending Guide 2026V1」によると、国内AI市場支出額は2025年の2兆3,725億円から、2029年には6兆8,897億円へ、2.9倍に拡大すると予測されています。企業におけるAI活用が広がるなか、AI関連支出を適切に把握・管理する重要性はさらに高まっています。※

一方で、AI活用が進むほど、企業における支出管理は複雑になります。AIサービスは部門単位・個人単位で利用が広がりやすく、複数サービスの併用や、利用量に応じた費用変動も起きやすい領域です。そのため、請求額だけでは「誰が、どのツールを、どの程度利用しているのか」を把握しづらく、利用実態だけではコストへの影響を判断しにくいという課題があります。

こうした背景を踏まえ、「バクラクビジネスカード」では、AIサービスの支払い管理に加え、利用実態の把握を支援する「AIトークンアドバイザー」を提供します。支払い情報と利用状況をあわせて確認できるようにすることで、企業がAI活用を止めることなく、適切にコストを把握しながら活用を進められる状態づくりを支援します。

※出典：IDC Japan「国内AI市場は今後4年で約3倍に成長：2029年の国内AI市場支出額は7兆円に迫る」（2026年3月18日）

「AIトークンアドバイザー」機能概要

「AIトークンアドバイザー」は、AIサービスの利用状況把握やコスト管理を支援します。

本機能では、AIサービスの利用状況をユーザー単位、ツール単位、モデル単位で確認できます。また、複数AIツールの利用料を1画面で確認でき、年月、ユーザー、ツールなどの条件で検索することも可能です。CSV出力にも対応し、必要に応じて社内での分析や確認に活用できます。

AI活用においては、単にコストを抑えるだけでなく、支出に対して十分な成果が得られているかを確認し、適切なツールやモデルの選択につなげることが重要になります。「AIトークンアドバイザー」はその第一歩として、AIサービスの利用状況とコストを可視化し、企業がAI活用の状況を把握しやすい状態をつくります。

今後は、可視化した利用状況やコストデータをもとに、利用料の変動や利用傾向を把握し、企業がAI活用の費用対効果を確認したり、用途に応じたツール・モデル選択を見直したりできるよう、機能拡充を目指します。

また、「AIトークンアドバイザー」は、「バクラクビジネスカード」をご利用のお客様を対象に、申し込みを受け付けたうえで順次提供します。

まずはお申し込み :https://bakuraku.jp/resources/product/pre-registration-ai-token-advisor/?utm_source=bakuraku_pr&utm_medium=pr&utm_campaign=pr_times&utm_term=250515&utm_content=advisor_release

「バクラクビジネスカード」利用データで見る、AI関連支出の拡大

「バクラクビジネスカード」におけるAIサービスの決済額は、2023年Q2から2026年Q1にかけて約205倍に増加しました。AI活用が組織的に広がるほど、支出の総額だけでなく、利用しているサービス、利用者、用途、費用変動の背景を把握する重要性が高まります。

※2023年Q2の対象AIサービス決済額を1とした指数。「バクラクビジネスカード」決済データをもとに集計

LayerXは、企業におけるAI活用の拡大に伴い、AI関連支出を単に管理するだけでなく、支出に対してどのような成果が得られているのかを把握する重要性が高まると考えています。企業がAI活用を止めることなく、適切にコストを把握しながら活用を進められる状態づくりを支援してまいります。

AIトークンアドバイザー お申し込み :https://bakuraku.jp/resources/product/pre-registration-ai-token-advisor/?utm_source=bakuraku_pr&utm_medium=pr&utm_campaign=pr_times&utm_term=250515&utm_content=advisor_release

バクラクビジネスカードとは

利用する“前後”の業務もラクになる、法人向けAIビジネスカードです。明細照合・仕訳を自動化し、内部統制や証憑管理も効率化します。小口現金を削減し、支払い～経費精算のフローがなめらかになることで、経理担当はもちろん従業員もバクラクに。即日追加発行、与信枠5億円以上の実績あり、カードごとの金額指定も可能で安心してご利用いただけます。

https://bakuraku.jp/card/

バクラクとは

バクラクは、稟議、経費精算、法人カード、請求書受取、請求書発行、勤怠管理、給与計算などの業務を効率化するAIエージェントサービスです。請求書受領代行や、申請承認代行にも対応。AIエージェントを組み込むことで、バックオフィス業務を自動化し、従業員一人ひとりがコア業務に集中できる新しい働き方を創造します。中小企業から大企業まで、15,000社を超えるお客様の働きやすい環境づくりと事業成長を支援しています。

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株式会社LayerX概要

LayerXは、「すべての経済活動を、デジタル化する。」をミッションに掲げるAIカンパニーです。バックオフィス向けAIエージェントサービス「バクラク」事業、資産運用サービス「ALTERNA（オルタナ）」を提供するFintech事業、エンタープライズ向けAIプラットフォーム「Ai Workforce」事業などの複合的な事業を通して日本の社会課題を解決し、AIの力で人々の創造力がより発揮される未来をつくります。

設立：2018年8月

代表者：代表取締役CEO 福島良典 / 代表取締役CTO 松本勇気

所在地：東京都中央区築地1-13-1 銀座松竹スクエア5階

コーポレートサイト：https://layerx.co.jp/

採用サイト：https://jobs.layerx.co.jp/

お問い合わせ：https://layerx.co.jp/contact

事業サイト：

・バクラク：https://bakuraku.jp/

・Ai Workforce：https://getaiworkforce.com

・三井物産デジタル・アセットマネジメント：https://corp.mitsui-x.com/

・オルタナ（ALTERNA）：https://alterna-z.com/

・株式会社AgenticSec：https://agenticsec.tech/

※記載されている会社名、製品名、サービス名は各社の商標または登録商標です