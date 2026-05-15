ブラウザ自動操作ツール「Cowork」、画像を貼り付けるだけで作業指示が可能に

株式会社ナレッジセンス

株式会社ナレッジセンスは、法人向けAIエージェント「ChatSense（チャットセンス）」のブラウザ自動操作ツール「Cowork」を提供しております。この度、Coworkにおいて、ChatBoxに画像を貼り付けるだけで作業指示ができる機能を追加しました。

大企業向けブラウザ自動操作ツール「Cowork」、画像を貼り付けるだけで作業指示が可能に

「Cowork」は、人間がAIに指示するだけで、ブラウザ上のあらゆる操作を自動化し、複数のツールを横断的に処理できる、法人向け自律型AIです。ベータ版のご利用をご希望される企業様は、こちらよりお問い合わせください。https://chatsense.jp/contact

（※既存のChatSenseユーザー様からのご応募は、営業担当者にご連絡ください）。月額課金で、1名から、1ヶ月のみのご利用も可能です。

■ 背景

「Cowork」は、ChatSense上でAIに指示するだけで、ブラウザ上のあらゆる操作（検索・フォーム入力・データ収集など）を自動実行できる、法人向け自律型AIエージェントです。専門的な知識や事前設定なしに、複数のウェブサービスを横断した業務自動化を実現します。

一方で、スクリーンショットや資料画像をCoworkに渡すには添付操作が必要で、普段のチャット感覚から少し離れてしまうという課題がありました。

今回の機能追加では、ChatBox上の通常のペースト操作に反応して画像を添付できる仕様となりました。画面キャプチャや資料画像をその場ですぐCoworkに渡すことができます。

■ 機能の特徴

1. 画像を貼り付けるだけで添付が完了

画面キャプチャや資料画像をコピーし、ChatBoxにペーストするだけで画像を添付できます。専用の添付ボタン操作が不要となり、スムーズに画像を使った作業指示ができます。

2. 通常のペースト操作に反応する仕様

ChatBox上の通常のペースト操作（Ctrl+V / Cmd+V）に反応して画像が自動添付されます。使い慣れたキーボード操作のまま、画像を使った作業指示が可能です。

3. より自然な作業指示が可能に

現場の作業依頼マニュアルのスクリーンショットをそのまま貼り付けるだけで良くなり、チャット感覚でCoworkへの作業指示ができるようになります。

Coworkの詳細: https://chatsense.jp/function/cowork

■ 法人向けChatGPTサービス「ChatSense（チャットセンス）」とは

「ChatGPT」は、2022年秋に米OpenAI社がリリースした大規模言語モデルの一種です。ナレッジセンスが提供するChatSenseとは、セキュリティを強化した形でChatGPTを利用しつつ、コスト面でも優位性のあるサービスで、法人・自治体の業務効率を向上させるサービスです。以下の特徴がございます。

法人向け生成AIサービス「ChatSense」

1. チャット内容をAIの学習から守る機能

エンタープライズプラン、スタンダードプラン、無料のスタータープラン、全てで利用可能な共通の機能です。

2. プロンプトを社内共有できる機能など、豊富な独自機能

通常のChatGPTには見られない法人契約向けの機能が特徴です。他にも、メンバーの一括管理機能、フォルダ＆ドラッグ整機機能など、日々アップデートを重ねており、そのほとんどが、無料プランであっても適用されています。

3. ChatSenseは初期費用が無料、最低利用期間の縛りがない

「使ってみないとわからない」という企業のみなさまの気持ちに応えるため、導入のハードルをなるべくさげ、無料で利用可能な範囲を大きく広げています。

ChatGPTの法人契約のメリットについてはこちらもご覧ください。

https://chatsense.jp/blog/chatgpt-business-plan

■ ナレッジセンスについて

ナレッジセンスは、法人のDXを加速し、あらゆる社員の生産性を向上させるため、法人向けChatGPTサービス「ChatSense」・事業コンサルティングを提供しています。ChatSenseだけでなく、生成AIに関する複数のサービスをリリースし、グローバルのユーザーに提供している実績がございます。ナレッジセンスでは、生成AIを活用して社員の業務効率を加速したい企業からのご相談をお待ちしております。

https://knowledgesense.jp/

■ 会社概要

会社名：株式会社ナレッジセンス

本社：東京都港区六本木七丁目18番18号 住友不動産六本木通ビル2階

代表者：代表取締役CEO 門脇 敦司

設立：2019年4月10日

事業内容：「ChatSense」および生成AIテストサービス「Ozone」などの企画・運営 / 生成AIを活用したDX戦略コンサルティング / 社内外向けのソリューション開発

文字起こし

https://chatsense.jp/blog/chatgpt-transcribe

AIエージェント

https://chatsense.jp/blog/chatgpt-ai-agent

社内データを活用した法人向けRAG

https://chatsense.jp/function/rag-chatbot-service

本文中に記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。