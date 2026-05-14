ボットロジー社、LINE Tech Partner 3年連続認定を記念し、″Nest診療″ で導入キャンペーンを提供

株式会社ボットロジー株式会社ボットロジー、LINE Technology Partner3年連続 認定記念して20クリニック限定でキャンペーンを提供

株式会社ボットロジー（本社：京都府京都市、代表取締役社長：洲脇祐太郎）は、「LINEヤフー Partner Program」において、2026年度の「Technology Partner」コミュニケーション部門に3年連続で認定（https://nest.botlogy.com/news/technology-partner-2026）されたことを記念し、同社が提供するLINEを活用した診療支援システム「Nest診療」の導入キャンペーンを開始いたします。

本キャンペーンでは、先着20クリニック限定で、「Nest診療」の導入時に発生する初期費用を一律15万円割引いたします。対象は、2026年6月末までにご契約および初期費用のお支払いを完了された医療機関です。

「Nest診療」は、LINEでの予約を起点として、問診回答依頼、リマインド、順番呼び出し、満足度調査、再来院促進など、患者さまとの継続的な接点をLINE上で構築できる診療支援システムです。予約・問診・オンライン診療・決済・カルテ連携などをワンストップで実装し、クリニックの業務効率化と患者さまの利便性向上を支援しています。

今回のキャンペーンを通じて、LINE公式アカウントを単なるお知らせ配信手段としてではなく、予約・問診・受診後フォローまでを支える診療導線として活用したい医療機関の導入を後押ししてまいります。

キャンペーン実施の背景

株式会社ボットロジーは、2026年度の「LINEヤフー Partner Program」において、「Technology Partner」のコミュニケーション部門に3年連続で認定されました。

当社は2018年の創業以来、クリニックと患者さまのコミュニケーションに寄り添い、LINEを活用した診療支援システム「Nest診療」を提供してまいりました。現在では600件以上のクリニックにご活用いただいており、時間帯予約・順番予約・問診・オンライン診療・決済・カルテ連携など、医療機関の運用に合わせた機能をワンストップで提供しています。

一方で、医療機関におけるLINE公式アカウントの活用は、まだ「お知らせ配信」や「簡易的な予約案内」にとどまるケースも少なくありません。

患者さまにとって身近なLINEを活用し、予約、問診、リマインド、順番呼び出し、再来院促進までを一つの導線として設計することで、クリニックは業務負担を軽減しながら、患者さまとの継続的な関係性を構築しやすくなります。

今回の3年連続認定を機に、より多くの医療機関にLINEを活用した診療支援の価値を体験いただくため、先着20クリニック限定の導入支援キャンペーンを実施いたします。

キャンペーン概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/74243/table/20_1_6b1343ba081c34c6e433c4fec88ffcdf.jpg?v=202605150451 ]

※キャンペーンは先着20クリニックに達し次第、予告なく終了する場合があります。

※割引の適用条件、対象プラン、導入スケジュールについては、個別にご案内いたします。

※既存契約の変更、追加契約、その他キャンペーンとの併用可否についてはお問い合わせください。

「Nest診療」について

「Nest診療」は、LINEを活用した医療機関向け診療支援システムです。

患者さまは、LINEから予約、問診回答、リマインド確認、順番確認、オンライン診療、決済案内、再来院案内などを利用でき、クリニックは患者さまとのコミュニケーションを一元的に管理できます。

「Nest診療」は、以下のような機能を通じて、クリニックの業務効率化と患者さまの満足度向上を支援しています。

- LINE・Webからの予約受付

- 時間帯予約・順番予約への対応

- Web問診の配信・回答管理

- 予約リマインド・問診回答依頼

- 順番呼び出し

- オンライン診療

- 決済案内

- 満足度調査

- 再来院促進

- カルテ連携

- Googleで予約への対応

これにより、クリニックは新患獲得から再来促進、院内オペレーション改善までを一気通貫で設計することができます。

【Nest診療のサービスサイト】

https://nest.botlogy.com/

今後の展望

株式会社ボットロジーは、今後もLINEを活用した診療支援システム「Nest診療」を通じて、クリニックと患者さまの継続的な関係性づくりを支援してまいります。

予約・問診・リマインド・フォローアップといった診療前後の接点を一つの導線として統合し、医療機関の業務効率化、患者さまの利便性向上、持続可能なクリニック経営に貢献してまいります。