「（仮称）帯広駅南口ホテル再開発プロジェクト」着工のお知らせ

東電不動産株式会社

（事業主）合同会社帯広開発

（開発代行）東電不動産株式会社

地域創生ソリューション株式会社（代表取締役社長：佐藤 学）が中心となり、登寿ホールディングス株式会社（代表取締役社長：宮坂 寿文）、中道リース株式会社（代表取締役社長：関 崇博）、北海道電力株式会社（代表取締役社長執行役員：齋藤 晋）、他が共同出資する合同会社帯広開発（開発代行：東電不動産株式会社（代表取締役社長：織井 亮）/アセットマネジメント会社：第一ライフ丸紅リアルエステート株式会社傘下の丸紅アセットマネジメント株式会社（代表取締役社長：横山 禎之））が「（仮称）帯広駅南口再開発プロジェクト」におけるホテル棟の事業主に決定し、2026年4月28日付にて「（仮称）帯広駅南口ホテル再開発プロジェクト」に着工致しましたことを、お知らせ致します。

なお、「（仮称）帯広駅南口再開発プロジェクト」は、ホテル・分譲マンション・商業施設が一体となる再開発事業であり、本ホテルは、再開発事業の中核として、新たなラグジュアリーホテルを建設する予定です。

外観イメージ

ホテルコンセプトは「伝統から革新へ」。雄大な景観、冷涼で澄んだ空気、肥沃な大地という十勝の気候・地質・風土そのものをデザインとして表現し、木材や石材など地域性を感じさせる素材を取り入れ、国立公園へとつながるアウトドアの世界観を室内空間へと拡張。四季の移ろいを五感で味わえる滞在体験を創出します。

1階ラウンジイメージ

また、近年、国内外で高まる「ウェルネスツーリズム」や「サウナ文化」の潮流を背景に、本ホテルでは十勝特有のモール温泉を導入。植物由来の有機成分を豊富に含む柔らかな湯を堪能できるほか、自然との一体感を追求した本格的なサウナ空間を整備します。国内外の観光客を初め、日々第一線で活躍する経営者やビジネスリーダーの皆様にとって、深いリカバリーと創造性を取り戻す特別な時間を提供します。

レストランイメージEVホールイメージツイン客室イメージデラックスツイン客室イメージ東電不動産株式会社

ホテル窓口

E-mail：tdf-info@tdfkk.co.jp

担当：高橋、尾上