【ルイ・ヴィトン】LV スタンプのシグネチャーが魅力的な新作ウィメンズウォレットとレザーグッズを発売

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

ルイ・ヴィトンは、「LV リゾート」コレクションより、今シーズンならではの色彩のコーティッド・キャンバスに、メゾンのトランクやバッグのアーカイヴを讃えるLV スタンプをあしらった、新作ウィメンズウォレットとレザーグッズを発売しました。

今シーズンらしい遊び心を添えた「ポケットウォレット・LV チャーム」。アーカイヴに残るトランクにオマージュを捧げるコンパクトな財布。キャンバスにコントラストカラーのレザーライニングを組み合わせ、紙幣やカード、小銭をすっきりと収納できる複数のポケットとスロットを配しました。LV サークルのチャームが洗練されたアクセントをプラス。

製品名：ポケットウォレット・LV チャーム

価格：108,900円

素材：コーティッド・キャンバス

サイズ：W 9 x H 10 x D 2.5 cm

メゾンのアーカイヴに残るラゲージを讃える「ポルトフォイユ・リサ」。今シーズンならではの色彩のキャンバスに、ゴールドカラーのスナップボタンと調和するLV サークルのファスナー引き手をあしらいました。内側には2つのフラットポケット、小銭用のファスナー付きポケット、そして4つのカードスロットを完備。

製品名：ポルトフォイユ・リサ

価格：102,300円

素材：コーティッド・キャンバス

サイズ：W 11.5 x H 9 x D 1.5 cm

トランク製造の伝統を讃えるLV スタンプのシグネチャーで再解釈した「ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ」。メゾンを象徴するキャンバスに、フラップを留める洗練されたゴールドカラーのスナップボタンでアクセントを添えました。内側には紙幣、レシート、小銭用の独立したポケットに加え、6つのカードスロットを備えています。

製品名：ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ

価格：115,500円

素材：コーティッド・キャンバス

サイズ：W 12 x H 9.5 x D 2.5 cm

メゾンのトランクやバッグのアーカイヴを讃える「ジッピー・ウォレット」。遊び心溢れるバナナカラーのキャンバスに、ゴールドカラーの洗練されたLV サークルがデザインされたファスナー引き手をあしらいました。機能的なデザインで、貴重品を安全に収納できる豊富なポケットやカードスロットを備えています。

製品名：ジッピー・ウォレット

価格：150,700円

素材：コーティッド・キャンバス

サイズ：W 19.5 x H 10.5 x D 2.5 cm

アーカイヴのトランクと卓越したクラフツマンシップを讃える「ポシェット・クレ」。ヌードピンクをまとったキャンバスにゴールドカラーのLV サークルを配したファスナー引き手が洗練された印象を添えます。紙幣やレシート、小銭などを収納できるスペース付き。

製品名：カード＆キーケース ポシェット・クレ

価格：67,100円

素材：コーティッド・キャンバス

サイズ：W 12 x H 7 x D 1.5 cm

メゾンを象徴する旅の伝統にオマージュを捧げるパスポートカバー「クーヴェルテュール・パスポール」。遊び心溢れるバナナカラーのキャンバスを使用し、旅行書類を収納できる複数のポケットを配しました。内側に4つのカードスロット付き。

製品名：パスポートカバー クーヴェルテュール・パスポール

価格：74,800円

素材：コーティッド・キャンバス

サイズ：W 10 x H 14 x D 2.5 cm

*税込価格表記

PHOTO CREDIT : LOUIS VUITTON

ルイ・ヴィトンについて

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、ビューティー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に 製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。

詳細は、ルイ・ヴィトン 公式サイトhttps://www.louisvuitton.com をご覧ください。