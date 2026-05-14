総合コンサルティングの山田コンサルティンググループ広報誌『青星』Vol.7発行のお知らせ

山田コンサルティンググループ株式会社

山田コンサルティンググループ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：増田慶作、プライム市場、以下当社）では広報誌『青星』の第7号を発行いたしました。

『青星』は、企業トップのインタビューや業界解説、海外の旬の情報など、経営や経済、海外ビジネスに関する情報をわかりやすく発信している企業広報誌で、2023年の創刊以来、年2～3回のペースで発行しております。

今号の巻頭トップインタビュー企画には、印刷業から、現在の販促業務を丸ごと請け負う革新的なビジネスへ転換されたMIC株式会社に登場いただきました。また今回の「有識者解説」はリクルートワークス研究所主任研究員の古屋氏による「採用において企業が陥りがちな罠と、若手社員への有効なアプローチについて」や、当社コンサルタントによる「トップコンサルの眼」「海外ビジネスレポート（マレーシア）」など多岐に渡る記事を掲載しております。

全ページ版はこちら 【ebook版(https://www.yamada-cg.co.jp/aoboshi/library/aoboshi_vol7/book/index.html#page=1)】 【PDF版(https://www.yamada-cg.co.jp/aoboshi/pdf/vol07.pdf)】【HTML版(https://www.yamada-cg.co.jp/aoboshi/backnumber/vol-7/)】

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携帯端末からも見やすいHTML版バックナンバー(https://www.yamada-cg.co.jp/aoboshi/backnumber/)も公開いたしました。

【「青星」Vol.7 掲載企画のご紹介】

■トップの挑戦(https://www.yamada-cg.co.jp/aoboshi/library/aoboshi_vol7/book/index.html#page=3)

町の印刷屋からの大改革！顧客が抱える課題、そのすべてを改善する“フルサービス”への挑戦。

企業トップが登場し“挑戦”をテーマに事業への思い、これからの夢などを語っていただく「トップの挑戦」。第７号では、”360°フルサービスカンパニー”を標榜し、企業の販促業務を丸ごと請け負う革新的なビジネスを展開されているMIC株式会社の水上会長、河合社長にご登場いただき、印刷業からの大変革を果たして上場を成し遂げた過程と、その想いについてお話いただきました。

記事を読む(https://www.yamada-cg.co.jp/aoboshi/library/aoboshi_vol7/book/index.html#page=3)

■有識者解説(https://www.yamada-cg.co.jp/aoboshi/library/aoboshi_vol7/book/index.html#page=7)

「なぜ辞める？」を聞くのは意味がない！「辞めない理由」が若手離れを食い止める。

専門家をお招きして経営やビジネスに役立つ情報をお届けする有識者解説。今回はリクルートワークス研究所主任研究員である古屋星斗氏にご登場いただき、労働人口が減り続ける現代において採用企業が陥りがちな罠と、会社の未来を支える若手社員へのアプローチについて解説頂きました。

記事を読む(https://www.yamada-cg.co.jp/aoboshi/library/aoboshi_vol7/book/index.html#page=7)

■特別企画(https://www.yamada-cg.co.jp/aoboshi/library/aoboshi_vol7/book/index.html#page=9)

経営戦略として後悔しない事業承継

企業の進退を大きく左右する事業承継は、少子高齢化や経営環境の複雑さが増す中でますます重要課題となっています。今号では「経営戦略として後悔しない事業承継」と題した特別企画を掲載。事業承継コンサルティングで多くの実績を持つ前田祐と大野義行が、事業承継で気をつけるポイントから今のトレンドまでご紹介します。

記事を読む(https://www.yamada-cg.co.jp/aoboshi/library/aoboshi_vol7/book/index.html#page=9)

■トップコンサルの眼(https://www.yamada-cg.co.jp/aoboshi/library/aoboshi_vol7/book/index.html#page=13)

株式の問題を事業承継後に残さない 資本整理に先手を打ち次世代の経営の安定を

当社のトップコンサルタントが登場し、それぞれの専門テーマについて解説する「トップコンサルの眼」。今号は事業承継、投資分野で豊富な実績を持つ近江彩子が、中堅中小企業の事業承継で見過ごされがちな「資本構成」の諸問題と“サステナブルな資本構成”について解説します。

記事を読む(https://www.yamada-cg.co.jp/aoboshi/library/aoboshi_vol7/book/index.html#page=13)

■不動産活用の明と暗(https://www.yamada-cg.co.jp/aoboshi/library/aoboshi_vol7/book/index.html#page=15)

事業承継を見据えた不動産活用。30年後も安心できる活用術とは？

今後の企業経営のカギを握る不動産活用について成功・失敗実例を紹介しながら解説する「不動産活用の明と暗」。今号では、代替わりをきっかけに検討することの多い「事業承継を見据えた不動産活用」をテーマに、事業の未来を見据えて決断し成功した事例と、甘い見通しで進めたことで資産を失うリスクを負ってしまった事例をご紹介します。

記事を読む(https://www.yamada-cg.co.jp/aoboshi/library/aoboshi_vol7/book/index.html#page=15)

■トレンドM&A講座(https://www.yamada-cg.co.jp/aoboshi/library/aoboshi_vol7/book/index.html#page=17)

今、最注目の「インドM&A」で航路を拓くには？

昨今のM&A市況や事例をもとに知見を紹介する「トレンドM&A講座」。今回は山田コンサル子会社のマナス社代表で、インド関連のM&A案件の成約実績を多数有する岡田知也氏が、「海外M&Aの中でも群を抜いて難しい」と言われるインドM&Aについて“因数分解”し、それぞれの対応策について解説します。

記事を読む(https://www.yamada-cg.co.jp/aoboshi/library/aoboshi_vol7/book/index.html#page=17)

■海外ビジネスレポート[マレーシア]＆現地レター[タイ](https://www.yamada-cg.co.jp/aoboshi/library/aoboshi_vol7/book/index.html#page=19)

ボルネオ島にある地方州がASEANの再エネハブへ

当社海外拠点のメンバーが登場し、担当の海外市場について紹介・解説する「海外ビジネスレポート」。今回はシンガポール現地法人のトップを務める坂野豪が、ASEAN全域へ再生可能エネルギーの供給を目指すボルネオ島・サラワク州の取り組みについて紹介します。また、海外拠点から現地の様子を紹介する「現地レター」では、高橋侑子がタイの“今”をお伝えします。

記事を読む(https://www.yamada-cg.co.jp/aoboshi/library/aoboshi_vol7/book/index.html#page=19)

■マクロデータを読み解く(https://www.yamada-cg.co.jp/aoboshi/library/aoboshi_vol7/book/index.html#page=21)

都道府県によって大きく異なる「後継者不在率」改善の真相は？

当社コンサルタントの高橋淳郎が、マクロデータから見えてくる経営課題や市場動向を解説する「マクロデータを読み解く」。今回は後継者不在率のデータをもとに、全国的に改善傾向が続いている本当の理由や、地方における複雑な後継者不在の問題についてM&A事業の責任者である橋爪健太とともに考察します。

記事を読む(https://www.yamada-cg.co.jp/aoboshi/library/aoboshi_vol7/book/index.html#page=21)

■青星とは…

「青星（あおぼし）」はおおいぬ座シリウスの別名で、冬空に青く輝くことからそう呼ばれています。寒く厳しく雲一つない清らかな冬の空に輝く、全天で最も明るいこの星の名を、「挑戦」すべき高く遠い目標の象徴として媒体名に頂くことにしました。青星は「挑戦」にフォーカスしたメディアです。新しいことにチャレンジする姿勢、逆境に打ち克つアイデア、勇気を持った改革……経営において不可欠な「挑戦」をテーマに、皆様の前向きな決断を応援する媒体を目指し精進して参ります。

■山田コンサルティンググループについて

総合経営コンサルティングファームとして、持続的成長、事業再生、事業承継、M&A、海外、不動産、DXなど、多様に変化する顧客の課題にシームレスに対応しています。国内13拠点に加え、海外ではインドを含む13拠点に展開しています。本社と各拠点の社員が成長戦略、クロスボーダーM&A、再生・撤退、資産運用などのサービスを通じて顧客を支援しています。M&A業務においては、年間130件超の成約実績があり、M&A実行の前後を通じた幅広い支援が強みです。長年の経験に基づく幅広い知見と、日本と各海外拠点、そして各事業部門・各拠点の連携を強みに、顧客の事業価値向上と社会への貢献に全社を挙げて取り組んでいます。