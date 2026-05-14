ドミノ・ピザ、山梨県限定で百名山級のピザ発売！お持ち帰り60％オフ！、デリバリーもう1枚10円「ありがとう！山梨県出店10周年記念」5月15日（金）より10日間限定開催

株式会社ドミノ・ピザ ジャパン

株式会社ドミノ・ピザ ジャパン（代表取締役兼CEO：ディーター・ハーベル、本社：東京都品川区、以下：ドミノ・ピザ）が展開する国内 No.1 シェアを誇る宅配ピザチェーン ドミノ・ピザは、山梨県出店10周年を記念し、山梨の皆さまへの感謝を込めて、2026年5月15日（金）～5月24日（日）の10日間限定で「ありがとう！山梨県出店10周年記念」を開催、4つの特別キャンペーンを実施します。

１.10周年記念ピザ「山梨県限定 チーズマウンテンディップ」限定発売

２.お持ち帰り限定、ピザ全品60％オフ！

３.デリバリー限定、ピザ1枚買うと、もう１枚10円！

４.ピザアカデミー、お子さま半額ご招待！

初出店から10年間、温かく見守ってくださった山梨県のお客様限定のおトクなキャンペーンが盛りだくさん！ぜひ、山梨県のドミノ・ピザで、「ありがとう！山梨県出店10周年記念」をご利用ください。

- 「ありがとう！山梨県出店10周年記念」5月15日（金）より10日間限定開催！山梨県限定で、食べれる山型ピザ発売！お持ち帰りやデリバリー、ピザアカデミーもおトクに！

ドミノ・ピザは、日本で最初の宅配ピザチェーンとして1985年に誕生。2016年5月に県内1号店である甲府昭和店をオープンして以来、たくさんのお客様に見守られながら、地域とともに歩んできました。あの日、1枚のピザからはじまった小さなご縁が広がり、たくさんの笑顔とつながりを生んでいます。お客様の「おいしい！」の声に励まされながら、地域の皆さまとともに多くの時間を積み重ねてきました。おかげさまで今年、山梨県出店10周年を迎えることができました。心より感謝申し上げます。

１.10周年記念ピザ「山梨県限定 チーズマウンテンディップ」限定発売

山梨県出店10周年を記念し、山梨を象徴するような山が存在感を放つ「山梨県限定 チーズマウンテンディップ」をLサイズ限定で発売いたします。本商品は、ピザ中央にそびえたつチーズソースにピザをディップして食べる驚きのピザです。直径約32cmのピザの中央にはチーズと生地による山があり、その中央に濃厚なコクが特徴的な特製チェダーチーズソースを贅沢に流し込みました。チェダーチーズソースが外側に流れた山斜面の部分はカリカリとしているので、チーズの食感の違いもお楽しみいただけます。「クワトロ・ハッピー」と同様のトッピングがされたピザは1枚ずつ、チーズソースの手前までカットされているため、アツアツのチェダーチーズソースに浸してお召し上がりいただけます。チーズ好きにはたまらない夢のような1枚を皆で囲みながら、山梨県出店10周年を一緒にお祝いください！

価格：デリバリー:3,776円／お持ち帰り半額(TM):1,888円

サイズ：Lサイズ（直径約32cm）

カット数：8カット

２.お持ち帰り限定！通常よりさらにおトクなピザ全品60％オフ！

「お持ち帰り半額(TM)」がさらにパワーアップ！ピザ全品が「お持ち帰り半額(TM)」よりさらにおトクな“60％オフ”になります。できたてアツアツのピザを、これまで以上におトクな価格でお持ち帰りいただける特別企画です。ご家族の夕食や友人との集まりにもぴったり。この機会にぜひ、お近くのドミノ・ピザでおトクにお楽しみください。

※「山梨県限定 チーズマウンテンディップ」は対象外となります。

３.デリバリー限定！ピザ1枚買うと、もう１枚10円！

デリバリー限定で、ピザを1枚ご購入いただくと、2枚目のピザがなんと“10円”に！人気の定番メニューから季節限定商品まで、ご自宅でドミノ・ピザをおトクに楽しめるチャンスです。家族や友人との団らんに、ちょっと贅沢なおうち時間をおトクに楽しめるこの機会をご利用ください。

※「山梨県限定 チーズマウンテンディップ」は対象外となります。

４.お子さま限定！「山梨10周年記念 ピザアカデミー」半額ご招待！

通常おひとり様、平日2,200円、土日祝2,500円の体験が、3歳～12歳のお子さま限定で半額になる「山梨10周年記念 ピザアカデミー」を開催します。

ピザアカデミーとは、年間を通してドミノ・ピザが開催している、幅広い世代に大人気のピザ作り体験教室です。ピザ作りのプロであるドミノクルーに教えてもらいながら、自分だけのオリジナルピザ作りを体験することができます。ご自身で作ったピザは、店内もしくはお持ち帰りでお召し上がりいただけます。ご兄弟やご家族での参加もOK。予約は各店舗のWebページから先着順で受付となりますので、この機会にぜひご参加ください。

＜ピザアカデミー ご予約方法＞

■予約ページ：https://www.dominos.jp/store-finder

■Webでのご予約方法

※参加希望時間の48時間前までWeb予約が可能です。

※ご予約はWebのみ、先着順で承ります。なお、既に予約が埋まっている場合には、新規のご予約がお受けできません。あらかじめご了承ください。



「ありがとう！山梨県出店10周年記念」概要

開催期間：2026年5月15日（金）～5月24日（日）

開催店舗：山梨県内 4店舗

1）ドミノ・ピザ 甲府昭和店（山梨県中巨摩郡昭和町西条5011）

2）ドミノ・ピザ 甲府里吉店（山梨県甲府市里吉1-1-11）

3）ドミノ・ピザ 甲府湯村店（山梨県甲府市千塚1-9-18 ウェルサイド山の手）

4）ドミノ・ピザ 富士吉田店（山梨県富士吉田市上吉田6-12-16）

内容：

１.10周年記念ピザ「山梨県限定 チーズマウンテンディップ」限定発売

２.お持ち帰り限定！通常よりさらにおトクなピザ全品60％オフ！

３.デリバリー限定！ピザ1枚買うと、もう１枚10円！

４.お子さま限定！「山梨10周年記念 ピザアカデミー」半額ご招待！

※本リリース内の価格はすべて税込み表記です。

※その他の割引・クーポン・特典との併用はできません。

※追加トッピング、生地変更による追加料金は、割引対象外です。

※本キャンペーンは予告なく変更・中止になる場合がございます。

※「山梨10周年記念 ピザアカデミー」は、お電話によるお申込みは受け付けておりませんので、あらかじめご了承ください。

- 国内シェアNo.1、宅配ピザのパイオニア

ドミノ・ピザは、日本で最初の宅配ピザチェーンとして、1985年9月30日にその歩みをスタートしました。以来、宅配専用バイク、ネット注文、ピザトラッカー、スマホアプリなどの革新や、1枚で4種類の味が楽しめる「クワトロ・ピザ」をはじめとした新しいピザの提案を続け、宅配ピザチェーン業界を牽引し、2025年9月に創業40周年を迎えました。これからもお客様が幸せを感じる「いい日」を、もっとハッピーにするお手伝いを目指し、一枚一枚想いをこめて焼き上げているピザで、皆さまにしあわせをお届けします。