アイエスエフネット、韓国・永進専門大学の卒業生が入社

株式会社アイエスエフネット

株式会社アイエスエフネット（本社：東京都港区、代表取締役：渡邉幸義）は、2026年5月1日、韓国の永進（ヨンジン）専門大学の卒業生8名を新入社員として迎えました。

◆入社式の様子

アイエスエフネット代表の渡邉幸義や、ISFnet Korea Co., Ltd.（以下、アイエスエフネット コリア/所在地：ソウル市）代表の許玉寅をはじめとする役員から、新入社員に向けた歓迎のメッセージが贈られました。

代表の渡邉は、新入社員へのお祝いの言葉とともに、アイエスエフネットが現在、待遇向上やスキルアップのための施策を推進し、働く環境の改善を図っていることや、年齢・性別・国籍に関係なく平等に評価していることなどを語りました。

アイエスエフネット コリア代表の許は、新しい環境で社会人生活をはじめることに緊張しているであろう新入社員に対し、「会社がしっかりサポートするので安心してほしい」「困ったことがあれば周囲に助けを求めてほしい」と伝えました。また、「来年新しく入社する後輩たちを、今度はサポートできる人になってほしい」と今後の成長に期待を寄せました。

最後に新入社員代表が、社会人としての自覚を持ちアイエスエフネットの理念を体現できるよう、技術のみならず人間性も磨き、社会に貢献できるよう努力していくという決意を表明しました。

◆永進専門大学とのつながりや取り組み

アイエスエフネットは、2006年に株式会社アイエスエフネット コリアを設立し、企業が抱えるIT分野の課題を解決するためにさまざまなソリューションを展開しています。永進専門大学とは2017年に協定を結び、人財育成、人財交流、雇用創出・就労支援を行ってまいりました。2019年より、同大学を卒業した学生の採用を行っています。アイエスエフネットに入社した永進専門大学の卒業生は、日本でさらにIT技術を学び、ITインフラ技術者として韓国企業の日本進出や、日本企業の韓国進出を支援しています。

今後も積極的に韓国籍のエンジニアを採用し、日韓のみならず全世界で活躍できる人財の育成に取り組み、グローバルなビジネスを強化、拡大してまいります。

◆株式会社アイエスエフネットについて

アイエスエフネットは、クラウド、サーバー、ネットワークセキュリティを中心にソリューションを提供するITインフラ企業です。約2,300名のエンジニアが在籍し、日本国内14拠点に加え、中国、韓国、シンガポールにも拠点を展開しています。「人財育成会社」を企業ブランドとし、ITインフラエンジニアの育成に力を入れています。

アイエスエフネットHP：https://www.isfnet.co.jp/isfnet/

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