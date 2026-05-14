「今、ソウルを纏う」わずか5日間限定。次世代K-BRANDが集結する『SEOUL COLLECTIVE』が原宿に初上陸

韓国の最新ファッション・カルチャーを独自の視点でキュレーションする「SEOUL SHOWROOM（ソウル・ショールーム）」は、新たなグローバルプロジェクト『SEOUL COLLECTIVE（ソウル・コレクティブ）』の第1弾として、2026年5月20日(水)から24日(日)までの5日間、東京・原宿にてポップアップストアを開催いたします。

Beyond Planning 株式会社

本イベントでは、ソウルのトレンド発信地として知られる漢南（ハンナム）、北村（プッチョン）、聖水（ソンス）の空気感を象徴するブランドを厳選。注目の新進気鋭ブランドから世界的人気を誇るデザイナーズブランドまで、今のソウルを彩る多彩なラインナップが原宿に集結します。韓国の“今の空気感”を体験できる空間として、ファッション・カルチャー感度の高い来場者へ向けた特別な5日間を展開いたします。

■ 『SEOUL COLLECTIVE : TOKYO EARLY SUMMER DROP』とは

今回のポップアップストアのサブテーマは『TOKYO EARLY SUMMER DROP』。初夏の東京に向けて、ソウルでリアルに支持されているスタイルを編集。クラシック、モード、ストリート、スポーツミックスまで、現在のソウルのファッションシーンを横断的に体感できるコミュニティ型ポップアップストアです。

会場では、ブランドの世界観を表現した限定ディスプレイをはじめ、日本初上陸アイテムや数量限定商品も多数展開。日韓のファッションシーンを繋ぐ新たなハブとして、バイヤー、メディア、インフルエンサーが集うネットワーキン場も創出いたします。

■ 参加ブランドによる特別な体験とスペシャルコンテンツ

来場者の皆様に楽しんでいただけるよう、各ブランドが趣向を凝らした特典や没入型コンテンツをご用意しております。

- ブランド限定ノベルティの進呈 : 各ブランドより、購入者や来場者の方へスペシャルノベルティを数量限定で配布いたします。ブランドのアイデンティティが詰まった限定ギフトをお楽しみください。- SNS連動ラッキーくじ : 会場で公式Instagram（@editorial_showroom）をフォローし、指定ハッシュタグとともに現場の様子を投稿いただいた方を対象に、韓国ブランド限定グッズやビューティーアイテムが当たる抽選イベントを実施いたします。- TikTokクリエイターライブ配信 : 人気TikTokクリエイターによるライブコマースを実施。会場のリアルな熱量をオンラインでお届け、SNS世代に向けた新しいショッピング体験を提案いたします。- 来場者フォトスポット : 聖水（ソンス）エリアのショールームを彷彿とさせる空間演出を設置。原宿にいながら“ソウルの今”を五感で感じられる没入型空間を提供いたします。ACCEPTANCE LETTER

CONTENTMENT

DANCING GRANDMA

DEARDRACENA

HALF DEVIL US

HIGHOOP

IOEDLE

LESAUT

LIE

MAISON DE CEMBER

OUIOUI vtg

POSEGANCH

THETOR

■参加ブランド一覧 (A-Z順)

- ACCEPTANCE LETTER : クラシックとモダンを掛け合わせた新感覚のレディーススタイル。https://www.instagram.com/acceptance_letter_- CONTENTMENT : 日常とアクティブシーンを繋ぐ、韓国発ランニング＆アクティブウェア。https://www.instagram.com/contentment.official- DANCING GRANDMA : 普遍的な価値にウィットに富んだヴィンテージ感を加えたスタイル。https://www.instagram.com/dancing.randma- DEARDRACENA : 感性と機能性を兼ね備え、癒やしの時間を提供するビューティーブランド。https://www.instagram.com/dancing.randma- HALF DEVIL US : ストリートとフェミニンを融合させたエッジの効いたデザイン。https://www.instagram.com/h.d.u_official- HIGHOOP : 日常の利便性と楽しさを最大化するスマートフォンアクセサリー。https://www.instagram.com/highloop_official- IOEDLE : ノスタルジーを現代的に再構築したジェンダーレスなコンテンポラリーブランド。https://www.instagram.com/ioedle- LESAUT : タイムレスなデザインをベースにしたコンテンポラリーバッグブランド。https://www.instagram.com/lesaut_official- LIE : 韓国を代表するデザイナーズブランド。構築的なシルエットと独創的なディテールが特徴。https://www.instagram.com/liecollection_- MAISON DE CEMBER : ナチュラルなムードと繊細なディテールが魅力のレディースブランド。https://www.instagram.com/maison.de.cember- OUIOUI vtg : ヴィンテージ感覚を取り入れ、韓国インフルエンサーから高い支持を得るアクセサリー。https://www.instagram.com/ouiouivtg- POSEGANCH : 細部のディテールにこだわった独創的なデザインスニーカー。https://www.instagram.com/poseganch- THETOR : 洗練されたシルエットとミニマルな感性を融合したレディースウェア。https://www.instagram.com/thetor.kr

■ SEOUL SHOWROOMについて

SEOUL SHOWROOM（ソウル・ショールーム）は、韓国・ソウルの最旬ファッション、ビューティー、カルチャーを日本市場へ紹介するキュレーションプラットフォームです。単なるブランド輸入に留まらず、「今、韓国で本当に支持されているカルチャー」をリアルに届けることを目的に活動。現地のリアルな熱量を届ける「架け橋」として、ポップアップ、PR、インフルエンサー施策、ライブコマースなど多角的なプロデュースを展開しています。

【開催概要】

■イベント名： SEOUL COLLECTIVE : TOKYO EARLY SUMMER DROP

■期間： 2026年5月20日(水) ～ 5月24日(日) ※5日間限定

■営業時間：

・5/20(水) 13:00～21:00 (※17:00～21:00 Reception Party)

・5/21(木)～23(土) 11:00～20:00

・5/24(日) 11:00～18:00

■会場： 東京都渋谷区神宮前3丁目25-18, 104 (THE SHARE)

Editorial showroom :https://www.instagram.com/editorial_showroom/SEOUL SHOWROOM :https://www.instagram.com/seoulshowroom_official/

【主催・運営】

主催： SEOUL SHOWROOM Co., Ltd.

企画・プロデュース： SEOUL SHOWROOM / Beyond Planning

運営事務局： Beyond Planning（株）

【お問い合わせ先】

会社名： Beyond Planning（株）

担当者名： 山崎 テジョン

MAIL： taejung@beyondplanning-jp.com

TEL： 080-6888-0356