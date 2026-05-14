【5/21(木)開催】スカイディスクが「東大阪公民連携・ものづくり人材フォーラム」に出展します（大阪府）

株式会社スカイディスクAIを活用したクラウド型の生産計画サービス「最適ワークス」を紹介。製造業の属人化・人手不足・生産ロスといった課題への具体的な解決策をお伝えします。

株式会社スカイディスク（本社：福岡県福岡市中央区、代表取締役CEO：内村 安里、以下「スカイディスク」）は、2026年5月21日（木）にクリエイション・コア東大阪（クリエイターズプラザ）で開催される「東大阪公民連携・ものづくり人材フォーラム」に出展いたします。

本イベントでは、AIを活用した生産計画最適化ソリューション「最適ワークス」を中心に、東大阪を含む中小製造業が直面する"属人化・人手不足・生産ロス"といった課題を突破した取り組みや導入事例をご紹介します。

「東大阪公民連携・ものづくり人材フォーラム」は、東大阪市のものづくり中小企業が抱える人材確保・人材育成・生産性向上といった課題に対し、行政・企業・支援機関が連携して解決策を探るフォーラムです。

スカイディスクは、製造業で深刻化する「計画立案の属人化」「熟練工の退職による技術・ノウハウの喪失」「多品種少量生産への対応」といった課題に正面から向き合い、「どの製品を・何個・いつまでに」という受注情報から、効率的にオーダーをこなす生産計画をAIが自動立案するクラウドサービス「最適ワークス」についてご紹介します。すでに中小・中堅工場を中心に累計150件以上の導入実績をもとに、計画立案時間の98%削減・納期遵守率100%・残業25%削減といった成果事例もあわせてご紹介します。

AIやDXのご相談が初めての方でも、専門スタッフが直接お話を伺い、「自社の工場にも使えるのか」「どこから始めれば良いか」といった実務的な疑問に具体的にお答えします。東大阪・大阪エリアのものづくり関係者の皆様のご参加を、心よりお待ちしております。

▪️イベント概要

名称：東大阪公民連携・ものづくり人材フォーラム

会期：2026年5月21日（木）

会場：クリエイション・コア東大阪 クリエイターズプラザ（大阪府東大阪市荒本北1-4-1）

主催：大阪シティ信用金庫、東大阪市産業創造勤労者支援機構

参加費：無料

来場申込み：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEWbFw9xUdN7QfRfsat3rciWAyPnwpBD0v3u7d2uzP9F_35g/viewform

AIを活用したSaaS型 生産計画DXサービス 最適ワークス

生産計画・管理のDXを支援するAI×SaaSサービス（生産計画自動立案システム）です。

効率的にオーダーをこなす生産計画を、独自開発AIが立案。生産効率改善を支援することで業績改善をサポートします。

製品サイト：https://saiteki.works/

株式会社スカイディスク 会社概要

2013年の創業以来、製造業を中心に多数のDXプロジェクトに取り組んできました。そこで得た知見・ノウハウをサービス・プロダクトとして世の中に還元することが私たちの使命だと考えています。

「ものづくりを、もっとクリエイティブに」をミッションに、人が人にしかできない創造的な仕事に打ち込む世界の実現に向けて、AIを活用したDX支援にチャレンジしていきます。

本社所在地：福岡県福岡市中央区渡辺通5-10-18

代表者：代表取締役CEO 内村 安里

設立：2013年10月1日

事業内容：AIを活用したDX支援、AI搭載のクラウド型 生産計画DXサービス「最適ワークス」の開発・運営

会社サイト：https://skydisc.jp/

お問い合わせ先

株式会社スカイディスク アライアンスチーム

E-mail： saiteki-is@skydisc.jp

TEL：0120-29-1331

公式サイト：https://www.skydisc.jp

オンライン個別相談受付中（無料・事前予約制）：https://meetings.hubspot.com/hitomi-onodera/inquiry