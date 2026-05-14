【5月16日グランドオープン】駒沢公園エリアにカフェの新業態「SHOGUN BURGER+FACTORY」誕生

株式会社ガネーシャ

株式会社ガネーシャ（本社：富山県富山市）が展開する和牛バーガー専門店のSHOGUN BURGER（ショーグンバーガー）は、駒沢公園エリアに新店舗「 SHOGUN BURGER+FACTORY」をオープンいたします。

■SHOGUN BURGER+FACTORとは

SHOGUN BURGERの味の決め手である「バンズ」。そして、新たに始動する「ベーカリー」。

焼きたての香り、音、熱。“つくる瞬間”そのものを体験できる場所です。

併設するカフェでは、焼き上がったばかりのバンズやベーカリーをその場で味わえ

SHOGUN BURGERのうまさの裏側を、五感で楽しめます。

アボカドオープンベーグルサンド目玉焼きプレートパンケーキアボカドオープンサンドサーモンオープンベーグルサンドたまごサンド

本店舗では、本格和牛ハンバーガーとベーグルを中心に朝から夕方まで幅広いシーンに対応するメニューを展開いたします。

パンケーキや卵サンド、オープンサンド、オムレツプレートなど、軽食からしっかりとした食事まで取り揃え、その日の気分や時間帯に応じて選べる多彩なラインナップが特徴です。

モーニングやランニング後のブランチ、散歩の合間のカフェ利用、そして満足感のあるランチタイムまで、日常のあらゆるシーンに寄り添いながら、自然に溶け込む“特別感”を提供いたします。

■店内販売ペット用おやつの紹介

ペット同伴でのご利用が可能であり、店内では犬用のおやつの販売も行っております。

飼い主だけが食事を楽しむのではなく、“愛犬にも嬉しい選択肢がある”ことで、同じ時間を共有でき自然に楽しめる、心地よいひとときを提供します。

散歩の途中に気軽に立ち寄り、ひと息つける場所として、心地よい空間を目指しました。

Won Time公式サイト(https://wontime.store/?srsltid=AfmBOopE-mKBIf51UaptJUBPSKGDlztWImjeZkhMTUW38BmN-SPtJeRD)DOGTREE公式サイト(https://www.dogtree.jp/?srsltid=AfmBOorFotGkhb7Z5zGD9IiSWKRKNW0piAbz6-2tdy_WzWtx1vx17bd1)

■SHOGUN BURGER+FACTORY概要

オープン日：2026年5月16日（土）

営業時間：11:00～17:00（L.O16:00）

モーニング営業時間：7:30～11:00

席数：38席

定休日：木曜日

住所：〒158-0081 東京都世田谷区深沢2丁目19-20 クレドール駒沢公園

アクセス： 駒沢大学駅から徒歩15分

TEL：03-6432-1127

Googleマップ：https://share.google/JdwEyzOlTlLXw4DQr



■SHOGUN BURGERについて

2017年、富山県富山市・総曲輪に1号店をオープン。

焼肉のプロが手がけるこだわりの和牛バーガーは、立ち上げからわずか5年で、世界最大のフードスポーツの祭典「World Food Championships」にて世界6位を受賞。

現在は、アジア・ヨーロッパ・中東への海外挑戦にも本格的に取り組み、日本のみならず世界へと広がるハンバーガースタンドへと成長しています。

富山の老舗焼肉店の技術を生かし、厳選した和牛を使用したパティは、噛むほどに旨味が広がる肉々しさが特徴です。部位ごとの独特な食感、あふれ出す肉汁、一口目の衝撃から食後の余韻に至るまで、すべてにこだわり抜いた一品。



さらに、焼肉店のアクセントとなるソースにも焼肉店ならではのノウハウを凝縮。 「最上級のジャンクフード」 として、これまでにない新時代の和牛バーガーを生み出しました。

■SHOGUN BURGER店舗詳細

・直営店舗（1２店舗）

富山店、新宿総本店、金沢クロスゲート店、渋谷店、TRUCK宮古島店、麻布台ヒルズ店、浅草店、TOKYU KABUKICHO TOWER店、恩納村店、祇園四条店、ひがし茶屋街店、SHOGUN BURGER+FACTORY

・国内フランチャイズ加盟店舗（7店舗）

町田店、横浜赤レンガ倉庫店、流山おおたかの森店、心斎橋店、池袋西口店、高崎店、SUSUKINO店

・海外フランチャイズ加盟店舗（4店舗）

上海店、バンコク店、杭州店、重慶店

店舗詳細はコチラ(https://shogun-burger.com/store)

■SHOGUN BURGER 公式アカウント一覧

公式ホームページ：https://shogun-burger.com/

公式Instagram ：https://www.instagram.com/shogunburger

公式X ：https://x.com/shogunburger

公式TikTok ：https://www.tiktok.com/@shogunburger

■株式会社ガネーシャ

東京事務所：渋谷区宇田川町2-1 渋谷ホームズ413号室

本社：富山県富山市問屋町1-9-7 トトン2階

代表者：代表取締役 本田 大輝

ガネーシャ公式HP：https://ganesha-inc.net/

事業内容：飲食店の経営/フランチャイズチェーンの加盟店募集・運営/店舗プロデュース/精肉事業/オンラインサロンを開業し飲食特化型コンサルを始動