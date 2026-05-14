東京・板橋区のグループホームで地中熱源空調システム「サーチェス(R)」活用開始

株式会社エイゼンコーポレーション地中熱活用の高効率空調・給湯システムを導入した複合施設「トックマルット」

地中熱活用の高効率空調システム事業を展開する株式会社イノベックスの子会社として工事の元請けを担う株式会社エイゼンコーポレーション（本社：群馬県前橋市、代表：今野 弘成、以下：「エイゼンコーポレーション」）は、有限会社徳嶋興業（本社：東京都板橋区、代表取締役：塩野 誠一）が2026年2月に開業した複合施設「トックマルット」へ地中熱源空調システム「サーチェス(R)」を導入したことを発表しました。「トックマルット」の地下1階から地上4階のうち、地中熱源空調システム対象エリアは地上1～4階で、当該階にグループホームが開所しました。「サーチェス(R)」が商業施設に導入されたのはこれが初めてです。

■導入背景

有限会社徳嶋興業は、主に東京都板橋エリアの不動産を所有・管理する不動産開発会社です。この度、複合施設「トックマルット」の新設に際し、地域社会における課題解決と環境配慮の取り組みを実現するため、地中熱を活用した環境にやさしいエネルギー空調システム「サーチェス(R)」の導入を決定しました。

グループホームでは、24時間365日快適な温度の居室空間を保つ必要があり、エアコン使用による電力消費量が多くなるため、昨今の燃料費の高騰によるランニングコストの増加は重要な経営課題の一つです。一年を通して15～18度と安定している地中熱・地下水熱を熱源とする「サーチェス(R)」を活用することで、経営課題に向き合う次世代型の施設経営が実現しました。

■「サーチェス(R)」を選んだ理由

１． 車2台分の省スペースで施工が可能

「ヒートクラスター(R)」は、従来の地中熱工法と比較して約5倍の熱交換性能を実現する特許技術です。地下水と地中熱を同時に活用することで、従来は制約のあった採熱能力を大幅に向上させ、少ない熱源孔で高効率な熱利用を可能にします。「サーチェス(R)」は、この「ヒートクラスター(R)」を熱源として、空調を中心とした熱エネルギーを供給するシステムで、建物の空調負荷に応じて最適にエネルギーを供給し、省エネルギーとCO2削減を両立します。これにより、本施設の場合、他の地中熱工法では12～15本の掘削が必要な熱源孔が3本で済むため、駐車場部分にあたる車2台分の省スペースでも導入することができました。

２． 各階ごとの温度調節機能でさらに省エネ

工場などの広範囲で地中熱源空調システムを使用する場合は、エアハンドリングユニットと呼ばれる大型送風機で建物全体の空調をすることがほとんどです。本施設においては、天井埋め込み型ファンコイルユニットを各階に設置することで、各階ごとに温度調節が可能となりました。それぞれの空間の状況に応じた温度調節をすることでエリアごとの快適さを保つことができ、さらに省エネ効果を高めます。

３． 大幅なランニングコスト・CO2削減

「サーチェス(R)」を活用することで、本施設におけるランニングコストを年間約244万円（※1）、CO2の排出量を年間約47.7トン（※1）削減することが可能となりました。「サーチェス(R)」導入に際し、東京都による再生可能エネルギー助成金（※2）を活用することで、一般の空調設備導入コストと比較した割高分のイニシャルコストは4年で採算が取れることとなります。

※1 いずれも試算値です。

※2 対象事業は、「地産地消型再エネ・蓄エネ設備導入促進事業」です。

ボーリング掘削時の様子施工時の熱源孔の様子ファンコイルユニット設置の様子1階エリアを最大限に活かすため、ヒートポンプは屋上に格納

エイゼンコーポレーションは、40年以上にわたり既存事業で積み上げてきた信頼性と公共工事において数字化された評価に裏付けされた確かな技術で、今後も地中熱源空調システム「サーチェス(R)」の施工を通じ、環境に配慮した社会の実現を目指してまいります。

サーチェス(R)ロゴ

【エイゼンコーポレーションについて】

エイゼンコーポレーションは、群馬県前橋市・赤城山南麓の自然豊かな地にて、1976年に創業いたしました。

約半世紀にわたり培ってきた技術・信頼・人材を基盤に、地域インフラを支える公共工事および民間工事を手がけてまいりました。さらに第三の中核事業として、2022年より再生可能エネルギー分野である「地中熱源空調工事」に取り組んでおります。

当社が施工する地中熱源空調は、(株)イノベックスが有する独自技術を活用したものであり、これまでの施工で蓄積してきたノウハウを最大限に発揮できる点が大きな強みです。未来ある子どもたちのために、持続可能な社会の実現に貢献するとともに、企業理念である「人々の快適な環境を創造する」ことを使命として、事業を展開してまいります。また、国家資格である各種施工管理技士などの有資格者による確かな技術力のもと、皆様により良い暮らしを提供してまいります。

ご質問やご相談がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

■本件に関するお問い合わせ

・本プレスリリースに関するお問い合わせ

株式会社 エイゼンコーポレーション 地中熱事業部

電話：027-288-8111

メールアドレス：eizen.com@wonder.ocn.ne.jp

・サーチェス(R)に関するお問い合わせ

株式会社イノベックス ジオサーマルトランスフォーメーション事業部

電話：03-6830-7785

会社概要

会社名 ：株式会社 エイゼンコーポレーション

所在地 ：群馬県前橋市富士見町小暮1527-9

代表者：代表取締役社長 今野 弘成

設立 ：昭和52年11月15日

事業内容：総合建設業・建築工事・土木工事・管工事・舗装工事・水道施設工事・電気工事・

廃棄物収集運搬業・前各項目に付帯する業務・地中熱源空調工事

https://e-eizen.jp/