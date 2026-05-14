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アドバンテスト、シーメンスのサーバー技術を搭載し半導体SoCテストシステムの新機能を実現
アドバンテストSoCテストシステムT2000、テスト時間オーバーヘッドを解消
シーメンスのSimatic IPC RS-828Aサーバー、高い処理性能、拡張性、安定性を提供
グローバル規格、認証への対応がアドバンテストの製品戦略と合致
シーメンスのサーバーSimatic IPC RS-828A(以下、RS-828A)が、株式会社アドバンテスト（本社：東京都千代田区 代表取締役 Group CEO：Douglas Lefever、以下アドバンテスト）のSoCテストシステムT2000(以下、T2000)の新機能を実現する演算機能として搭載されます。
シーメンスRS-828Aを搭載したアドバンテストのSoCテストシステムT2000（写真提供：アドバンテスト）
アドバンテスト主催で2026年5月18日〜20日に米国アリゾナ州スコッツデールのフェアモント・スコッツデール・プリンセスで開催されるユーザーグループ会議VOICE 2026 https://voice.advantest.com/ においてT2000の新機能が発表される際に、その機能を実現する製品としてRS-828Aが紹介されます。また、同会議のKIOSKブースにおいても、T2000機能とともに紹介されます。
RS-828Aは、高性能 CPU・高速 I/O・大容量メモリによるデータ処理性能に加え、産業用途に求められる高い信頼性とグローバル対応力を備えています。グローバル規格、認証へ対応していることは、アドバンテストのグローバル展開を前提とした製品戦略に適合していました。さらにシーメンスの顧客要求に対する柔軟な供給・サポート体制も高い評価を得ました。これらが決めてとなり、テストデータオーバヘッド解消という、アドバンテストが目指していたT2000の新機能の実現に最適なプラットフォームとしてRS-828Aを搭載しました。
開発スケジュールへの影響を最小限に抑え、顧客要望に即した形での提供を可能としたRS-828Aの特徴
圧倒的なデータ処理性能によるテスト時間短縮
NVMe / PCIe Gen5 による優れた I/O パフォーマンス
産業用途に適した高い信頼性・堅牢性
グローバル規格・認証への対応
顧客要求に対する柔軟かつ迅速な対応力
RS-828Aの詳細は
https://info.siemens.com/viewer/545f42edf11767829c3b6da79299ad69
シーメンスAGについて
シーメンスAG（本社：ベルリンおよびミュンヘン）は、インダストリー、インフラストラクチャー、交通、ヘルスケアを中核事業とするテクノロジーカンパニーです。テクノロジーによってすべての人の毎日を変えることを、パーパスとして掲げています。シーメンスは、デジタルと現実世界を結び付けることで、顧客企業がDX（デジタルトランスフォーメーション）とサステナビリティの変革を加速し、工場の効率化、都市の住みやすさ、輸送のサステナビリティの強化を支援します。産業用AIのリーディングカンパニーであるシーメンスは、その深い専門知識を活用し、生成AIを含むAIを現実世界のアプリケーションに応用することで、多様な産業のお客様にとってAIを身近で影響力のあるものにしています。 またシーメンスは、「We pioneer breakthroughs in healthcare. For everyone. Everywhere. Sustainably. ヘルスケアをその先へ。すべての人々へ。」が企業理念で、世界的な大手医療技術プロバイダーである上場企業Siemens Healthineersの過半数の株式を保有しています。 2025年9月30日に終了した2025年度において、シーメンス・グループの売上高は789億ユーロ、純利益は104億ユーロでした。 2025年9月30日時点の全世界の社員数は約31万8,000人です。詳しい情報は、 https://www.siemens.com/ にてご覧いただけます。
日本におけるシーメンスグループ
シーメンスは、1887年に東京・築地に初めてのオフィスを開設して以来、135年以上にわたり日本のお客様から信頼を寄せられるパートナーとして、日本の産業界の発展に貢献してまいりました。近年は特にデジタルトランスフォーメーション（DX）を推進する先進的な製品やサービス、ソリューションの提供を中核事業として展開しております。グローバルなテクノロジーと知見、日本市場における経験を活かし、日本のお客様にデジタル化とサステナビリティの実現、競争優位性と価値創造力の強化をご支援してまいります。2025年9月末に終了した2025年度において、日本のシーメンスの売上高は約2,458億円、社員数はおよそ2,770人です。詳しい情報は http://www.siemens.com/jp にてご覧いただけます。
本件に関するお問合わせ先
シーメンス株式会社 広報代理
株式会社プラップジャパン 佐藤、廣重
E-mail: siemens@prap.co.jp
シーメンスのSimatic IPC RS-828Aサーバー、高い処理性能、拡張性、安定性を提供
グローバル規格、認証への対応がアドバンテストの製品戦略と合致
シーメンスのサーバーSimatic IPC RS-828A(以下、RS-828A)が、株式会社アドバンテスト（本社：東京都千代田区 代表取締役 Group CEO：Douglas Lefever、以下アドバンテスト）のSoCテストシステムT2000(以下、T2000)の新機能を実現する演算機能として搭載されます。
シーメンスRS-828Aを搭載したアドバンテストのSoCテストシステムT2000（写真提供：アドバンテスト）
アドバンテスト主催で2026年5月18日〜20日に米国アリゾナ州スコッツデールのフェアモント・スコッツデール・プリンセスで開催されるユーザーグループ会議VOICE 2026 https://voice.advantest.com/ においてT2000の新機能が発表される際に、その機能を実現する製品としてRS-828Aが紹介されます。また、同会議のKIOSKブースにおいても、T2000機能とともに紹介されます。
RS-828Aは、高性能 CPU・高速 I/O・大容量メモリによるデータ処理性能に加え、産業用途に求められる高い信頼性とグローバル対応力を備えています。グローバル規格、認証へ対応していることは、アドバンテストのグローバル展開を前提とした製品戦略に適合していました。さらにシーメンスの顧客要求に対する柔軟な供給・サポート体制も高い評価を得ました。これらが決めてとなり、テストデータオーバヘッド解消という、アドバンテストが目指していたT2000の新機能の実現に最適なプラットフォームとしてRS-828Aを搭載しました。
開発スケジュールへの影響を最小限に抑え、顧客要望に即した形での提供を可能としたRS-828Aの特徴
圧倒的なデータ処理性能によるテスト時間短縮
NVMe / PCIe Gen5 による優れた I/O パフォーマンス
産業用途に適した高い信頼性・堅牢性
グローバル規格・認証への対応
顧客要求に対する柔軟かつ迅速な対応力
RS-828Aの詳細は
https://info.siemens.com/viewer/545f42edf11767829c3b6da79299ad69
シーメンスAGについて
シーメンスAG（本社：ベルリンおよびミュンヘン）は、インダストリー、インフラストラクチャー、交通、ヘルスケアを中核事業とするテクノロジーカンパニーです。テクノロジーによってすべての人の毎日を変えることを、パーパスとして掲げています。シーメンスは、デジタルと現実世界を結び付けることで、顧客企業がDX（デジタルトランスフォーメーション）とサステナビリティの変革を加速し、工場の効率化、都市の住みやすさ、輸送のサステナビリティの強化を支援します。産業用AIのリーディングカンパニーであるシーメンスは、その深い専門知識を活用し、生成AIを含むAIを現実世界のアプリケーションに応用することで、多様な産業のお客様にとってAIを身近で影響力のあるものにしています。 またシーメンスは、「We pioneer breakthroughs in healthcare. For everyone. Everywhere. Sustainably. ヘルスケアをその先へ。すべての人々へ。」が企業理念で、世界的な大手医療技術プロバイダーである上場企業Siemens Healthineersの過半数の株式を保有しています。 2025年9月30日に終了した2025年度において、シーメンス・グループの売上高は789億ユーロ、純利益は104億ユーロでした。 2025年9月30日時点の全世界の社員数は約31万8,000人です。詳しい情報は、 https://www.siemens.com/ にてご覧いただけます。
日本におけるシーメンスグループ
シーメンスは、1887年に東京・築地に初めてのオフィスを開設して以来、135年以上にわたり日本のお客様から信頼を寄せられるパートナーとして、日本の産業界の発展に貢献してまいりました。近年は特にデジタルトランスフォーメーション（DX）を推進する先進的な製品やサービス、ソリューションの提供を中核事業として展開しております。グローバルなテクノロジーと知見、日本市場における経験を活かし、日本のお客様にデジタル化とサステナビリティの実現、競争優位性と価値創造力の強化をご支援してまいります。2025年9月末に終了した2025年度において、日本のシーメンスの売上高は約2,458億円、社員数はおよそ2,770人です。詳しい情報は http://www.siemens.com/jp にてご覧いただけます。
本件に関するお問合わせ先
シーメンス株式会社 広報代理
株式会社プラップジャパン 佐藤、廣重
E-mail: siemens@prap.co.jp