＜イベントレポート＞家族で「WOX(R)」を愛飲！真っ赤なドレスの藤原紀香さんが登壇「とっておきの日は、8Lの酸素水をお風呂に入れちゃう！」と、豪快な酸素水の使い方も披露。

メディサイエンス・エスポア株式会社

メディサイエンス・エスポア株式会社（住所：神奈川県川崎市、代表取締役：松本高明）は、2026年5月12日（火）、TODAホール ホールB（東京都中央区京橋）にて、「酸素補給水『WOX(R)』ウォーターサーバー メディア体験会」を開催しました。会場には、日頃よりWOX(R)を愛飲している俳優・藤原紀香さんをゲストに迎え、藤原さんが日々の生活で大切にしている時間や美と健康を保つための習慣、舞台などハードなスケジュールの中で実践しているセルフケアに加え、実際にWOX(R)をライフスタイルに取り入れている実体験などをテーマにしたトークセッションを実施いたしました。

【オープニング】

まずは、メディサイエンス・エスポア株式会社代表取締役社長、松本高明より「WOX(R)は、私たちが普段当たり前に吸っている気体の酸素とは異なり、独自技術で水分子に酸素分子を抱え込ませた『新酸素』と呼ばれる新しい形態の物質(物質特許取得済)です。WOX(R)は口から飲んで直接体内に取り入れることができます。マイナス30度から130度にしても酸素が逃げないという発見には私自身も驚きました」と、挨拶と共にWOX(R)に対しての想いを語るところから本会がはじまりました。

【トークセッション】

オープニング後、MCの呼びかけにより、普段からWOX(R)を愛飲している今回のゲスト藤原紀香さんが真っ赤なドレスでステージに登場。まず、美と健康を保つための日常習慣について質問をされると、「以前はひどい冷え性で体調を崩しやすかったため、私自身の体調管理の経験から、コロナ禍で漢方指導士などの資格を取得しました。自分なりに日々のリズムを大切にすることを心がけています。」と、美への強いこだわりがうかがえるエピソードを披露しました。また、「とっておきの日にはお風呂にウォーターサーバーの酸素水を8L丸ごと入れて浸かったり、旬の果物を使った発酵ジュース作りに活用したり、お味噌汁やシチューなどの料理にも使っています。」と自身のライフスタイルにWOX(R)をどのように取り入れているかについても明かしてくれました。

その後、壇上では、WOX(R)を飲んだ直後の藤原さんの毛細血管の様子が公開されました。ご自身の毛細血管の動きを見て「こんなに早く酸素って血中に取り入れられるんですね。（毛細血管を初公開して）ちょっとドキドキしちゃった！」とコメント。また、自宅にはWOX(R)のウォーターサーバーを設置しており、愛猫のまー之助くんも飲んでいることに触れ、「まー之助に1年でも1日でも長く元気でいてほしいので、酸素水を飲ませています。毛艶を良くするためにWOX(R)で柔らかいタオルで体を拭いてあげたり、お顔を掃除してあげたりしています。」とご家族での楽しみ方についても語りました。

会の最後に藤原紀香さんは「酸素補給水『WOX(R)』はナチュラルに年齢を重ねていく上ではとても良いパートナーだなと思ってます。日々舞台や映像とかフルで働いて疲労もしているので、これからも日常から取り入れていけたらいいなと思います。松本代表も開発してくださりありがとうございました！ 」と語り、温かな拍手に包まれながらイベントを締めくくりました。

■WOX(R)(ウォックス)製品概要

◆米国物質特許を取得した酸素水

米国物質特許を取得したWOX(R)は、水に溶けにくい酸素を弊社独自の特殊な技術で純水に溶かし込み、「酸素包接水和物」にした飲みやすい軟水です。

製品名：酸素補給水「WOX(R)(ウォックス) 」

容量・価格：500ml 697円 ※税込価格

賞味期限：36ヶ月

■酸素補給水「WOX(R)」ウォーターサーバー メディア体験会 開催概要

日時：2026年5月12日（火）14:00～15:30

場所：TODAホール ホールB

（〒104-0031 東京都中央区京橋一丁目7番1号 TODA BUILDING 4階）

登壇者：藤原紀香さん、松本高明（メディサイエンス・エスポア代表）

内容：開会／社長挨拶＆プレゼン

藤原紀香さんご登壇

トークセッション

フォトセッション

ウォーターサーバー試飲／毛細血管観察体験（会場内）