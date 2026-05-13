金熊香水、ビューティーワールド ジャパン 東京（第28回）へ出展

株式会社ピノーレ

株式会社ピノーレが展開する日本の香水ブランド「金熊香水」は、2026年5月18日（月）から20日（水）まで東京ビッグサイトにて開催される「ビューティーワールド ジャパン 東京（第28回）」に出展いたします。

本展示会では、日本の文化や情景、美意識を香りで表現するフレグランスシリーズ「金熊香水 JAPAN COLLECTION」を中心に展示、全8種類の香りを実際にお試しいただけます。新作「MATCHA」や、シリーズの中でも人気の高い「FUJI」を実際に手に取りお確かめください。

また、スタンダードシリーズの人気の香りや現在予約受付中の「月刊ムー」コラボ香水3種「ミイラの香り」「遮光器土偶の香り」「クリスタルスカルの香り」も展示予定です。気になっていた香りを、ぜひ会場で直接お試しください。

さらに会場では、金熊香水のベース香料を使用した「調香体験（簡易版）」も実施いたします。1～9番のベースからお気に入りの香りを選び、自由にブレンドして、その場で5mLボトルとしてお持ち帰りいただける体験です。通常、直営店では税込3,300円で提供している体験を、展示会特別価格として税込1,500円でご提供。さらに、金熊香水のSNSをフォローいただいた方は、税込1,000円でご参加いただけます。

ビューティーワールド ジャパン 東京について

化粧品、ネイル、美容機器、ヘア、スパなど、美と健康に関する最新製品・サービス・情報・技術が国内外から集まる総合ビューティ見本市です。2026年は5月18日（月）～20日（水）に東京ビッグサイトで開催されます。

金熊香水 JAPAN COLLECTIONについて

「金熊香水 JAPAN COLLECTION」は、“一瞬を永遠に。浮世の美を纏う。”をコンセプトに、日本の伝統や風景、感性を題材として、その魅力を香りで表現するフレグランスフレグランスシリーズです。

浮世絵が描く移ろう季節や人々の情景、その中に宿る感情を、現代の暮らしの中で自然に楽しめる香りとして再構築。香りを通して、日本の美意識や情緒に触れていただくことを目指しています。

シリーズは全8種類。今回の展示では、2026年4月29日に発売された新作「MATCHA」をはじめ、人気の「FUJI」など、JAPAN COLLECTIONの世界観を会場で体感いただけます。

なお、「金熊香水 JAPAN COLLECTION」は、OMOTENASHI Selection 2025 第2期において金賞を受賞しています。

注目の香り：新作「MATCHA」

新作「MATCHA」は、日本の伝統文化を象徴する“抹茶”をモチーフに、茶室に漂う静けさや、抹茶の持つやわらかく奥深い香りを表現した一本です。

トップはベルガモットやグレープフルーツ、リーフィーグリーンによるみずみずしい清涼感。ミドルではヘイやマテ、ジャスミン、ミュゲが重なり、抹茶を思わせる穏やかな奥行きを描きます。ラストはムスク、アンバー、バルサム、イリス、バニラ、パチョリが調和し、やさしく静かな余韻へと導きます。

単に“抹茶風”の香りを目指すのではなく、茶の時間に流れる静けさ、和の余白、凛とした落ち着きまでを香りとして表現したフレグランスです。

人気の香り：「FUJI」

JAPAN COLLECTIONの中でも人気の高い「FUJI」も、今回の展示でお試しいただけます。

日本を象徴する風景である富士山をテーマにした、清らかで澄んだ印象の香りです。日本らしさを感じさせる佇まいと、日常の中でも使いやすい上品な香り立ちが魅力で、ギフトとしても選ばれています。

月刊ムーコラボ香水3種も展示

現在予約受付中の「月刊ムー」コラボ香水3種も、会場にて展示いたします。

展示予定の香りは以下の3種です。

・ミイラの香り

・遮光器土偶の香り

・クリスタルスカルの香り

オカルト、古代文明、謎めいた存在をテーマにしながらも、香水として身にまとえる完成度を目指して開発された個性的なシリーズです。ご予約を検討中の方や、香りが気になっている方は、ぜひ会場で実際にお試しください。

会場限定：調香体験（簡易版）を実施

会場では、金熊香水のベース香料を使用した「調香体験（簡易版）」も実施いたします。

1～9番のベースからお気に入りの香りを選び、自由にブレンド。完成した香りは、その場で5mLボトルとしてお持ち帰りいただけます。

通常、直営店では税込3,300円で提供している体験を、展示会特別価格として税込1,500円で実施いたします。さらに、金熊香水のSNSをフォローいただいた方は、税込1,000円でご参加いただけます。

調香体験（簡易版）概要

内容：1～9番のベースから好みの香りを選び、自由にブレンド

容量：5mL

通常価格：3,300円（税込）

展示会特別価格：1,500円（税込）

SNSフォロー特典価格：1,000円（税込）

※体験内容・価格は会場限定の特別企画です。

※混雑状況により、お待ちいただく場合がございます。

出展概要

展示会名：ビューティーワールド ジャパン 東京（第28回）

会期：2026年5月18日（月）～20日（水）

時間：10:00～18:00

※最終日は16:30まで

会場：東京ビッグサイト 西1－4ホール＋アトリウム、南1－4ホール

主催：メッセフランクフルト ジャパン株式会社

出展ブランド：金熊香水

ブース：西2ホールW2-H003

金熊香水について

金熊香水は、山梨県北杜市・八ヶ岳南麓に工房を構える日本の香水ブランドです。

八ヶ岳の自然に囲まれた環境の中で、日本の気候や暮らしに寄り添う、やさしく柔らかな香りを丁寧に作り続けています。金熊香水が大切にしているのは、日本のものづくりの良さを活かした Made in Japan の香水であること。そして、特別な日のためだけではなく、毎日の生活の中で気軽に楽しめる香りを届けることです。

JAPAN COLLECTIONをはじめ、スタンダードシリーズ、コラボレーション香水、調香体験などを通じて、香りをより身近で、楽しく、感性に触れるものとして提案しています。

関連リンク

金熊香水 公式サイト

https://kinkumaperfume.com/

JAPAN COLLECTION「MATCHA」既存プレスリリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000014.000087048.html

ビューティーワールド ジャパン 東京 公式サイト

https://beautyworld-japan.jp.messefrankfurt.com/tokyo/ja.html

本件に関するお問い合わせ先

会社名：株式会社ピノーレ

ブランド名：金熊香水

担当者名：高畑 秀平

E-mail：shuhei-takahata@pinole.co.jp

金熊香水HP：https://kinkumaperfume.com/