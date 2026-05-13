SNS時代の動画クリエイター向けのフルサイズミラーレスカメラ“EOS R6 V”とパワーズームを内蔵した標準ズームレンズ“RF20-50mm F4 L IS USM PZ”を発売

キヤノン株式会社

キヤノンは、多様化する動画制作ニーズに応える「EOS/PowerShot V series」で初めてフルサイズセンサーを搭載した“EOS R6 V”と、フルサイズ対応RFレンズで初めてパワーズームを内蔵した標準ズームレンズ“RF20-50mm F4 L IS USM PZ”を2026年6月下旬に発売します。

EOS R6 V （RF20-50mm F4 L IS USM PZ装着時）RF20-50mm F4 L IS USM PZ

「EOS/PowerShot V series」のラインアップをさらに拡充するフルサイズミラーレスカメラ“EOS R6 V”は、高い動画性能に加え、内蔵冷却ファンやフラットボディー、縦位置撮影対応により、本格的な映像制作を追求したいクリエイターのニーズに応えます。また、フルサイズ対応RFレンズ初のパワーズームを内蔵した“RF20-50mm F4 L IS USM PZ”と組み合わせることで、優れた機動力と高品位な映像表現を両立し、動画撮影をサポートします。

■ クリエイターとしての表現の幅を広げる高い動画性能

有効画素数最大約3250万画素（※1）のフルサイズCMOSセンサーと映像エンジン「DIGIC X」を搭載し、オーバーサンプリングによる4K60P動画記録など豊かな映像表現が可能です。またセンサーの横幅をクロップせずに記録できるフル水平画角での4K120Pハイフレームレート記録に対応しているほか、センサー全体（※2）を利用した3:2のアスペクト比で記録が可能な7Kオープンゲート記録機能（※3）［RAW／MP4（※4）］を搭載し、静止画撮影時と同等の広い画角で記録ができ、映像のクオリティー向上に貢献します。さらに、暗部の階調表現が豊かなCanon Log 2を搭載することで最大15+stops（※5）の広いダイナミックレンジを可能にします。

■ クリエイティブを支えるカメラとしての操作性と信頼性

カメラ内部を冷却するファンにより、温度上昇に起因する撮影時間への影響を低減するなど、長時間撮影やライブ配信に配慮した仕様になっています。また、ケージやジンバルなどの周辺機材と連携しやすい、フラットで直線的なボディーデザインを採用しています。加えて、縦位置での動画撮影がスムーズに行えるよう、縦位置撮影用の三脚ねじ穴を備えるとともに、UIも自動的に縦位置表示へ切り替わります（※6）。さらに、高速と低速の２段階を選択することができるズームレバーを搭載し、滑らかなズームが可能です。

■ フルサイズ対応RFレンズで初めてパワーズームを内蔵した“RF20-50mm F4 L IS USM PZ”

パワーズームとマニュアルズームを一つのズームリングで操作できる新しい方式を用いているため、静止画と動画撮影のズーム操作において、シームレスに切り換えることが可能です。また、ズームリングの回転角に応じた可変速ズームを採用し、低速側の下限と高速側の上限スピードレベルをそれぞれ15段階から設定することができます（※7）。広角20mmから標準50mmまでの焦点距離をカバーし、ズームしてもレンズの長さが変化しない全長固定設計により重心の変化を抑制します。さらに、ズーム全域で開放F4固定とすることで、明るさの変化がない安定した映像表現に寄与します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/13980/table/1198_1_d6c20e70c53b4fa865a0a15b96affe79.jpg?v=202605140951 ]

※1 総画素数約3250万画素。使用するレンズまたは画像処理により、有効画素が減少することがあります。

※2 MP4記録の場合はわずかにクロップされます。

※3 RAW動画／XF-HEVC S記録のみ対応。

※4 オープンゲートMP4記録はRAW記録時に比べてわずかにクロップされます。

※5 4K DCI Fine／4K UHD Fine (29.97 / 25.00 fps)撮影、かつISO800設定時。

※6 動画モード時のみ、静止画モード時は対応していません。

※7 “EOS R6 V”、「EOS R6 Mark III」（2025年11月発売）、「EOS C50」（2025年11月発売）、「EOS R50 V」（2025年5月発売）で設定可能。