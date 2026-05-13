PTC、企業全体での製品データ活用を容易にする「Windchill AI Assistant」を発表

PTCジャパン株式会社- 組み込み型チャットインターフェースを通じ、自然言語による質問で迅速に回答を取得- 製品ドキュメントの要点を要約・抽出し、チームの時間を節約- セキュリティおよびアクセス制御を維持したまま、既存のWindchillデータにAIを適用

米 PTC（本社：米国マサチューセッツ州、 CEO：ニール・バルア、NASDAQ : PTC、以下 PTC ／日本法人： PTC ジャパン株式会社、社長執行役員：神谷 知信）は、同社の製品ライフサイクル管理（PLM）ソリューション Windchill(R)(https://www.ptc.com/ja/products/windchill) に組み込まれた新しいAI機能 「Windchill AI Assistant」 の提供開始を発表しました。本機能は、自然言語によるチャットインターフェースを通じて生成AIをWindchillに導入し、すでにプラットフォーム内に保存されている重要な製品情報を、ユーザーがより簡単に検索・理解・活用できるようにします。これにより、情報検索に費やす時間を削減し、チーム全体の生産性向上を支援します。

製品データの複雑化が進む中、技術部門や製造部門では、大量のドキュメントの中から特定の情報を見つけ出すことが難しくなっています。Windchill AI Assistantは、こうした課題に対応するため、ユーザーがわかりやすい言葉で質問し、Windchill内のドキュメント内容に基づいた文脈に沿った回答や要約を取得できるようにします。長文ファイルの迅速なレビューや関連性の高い情報の抽出、および従来のレポートや標準的なナビゲーションでは見つけにくかった長年にわたるエンジニアリングテスト、レビュー、技術文書に埋もれた知見へのアクセスを可能にします。すべての回答には情報源が明確に示され、アクセス制御ルールも確実に適用されるため、透明性・セキュリティ・信頼性の向上に役立ちます。本機能はプラグインとして提供されるため、お客様は業務への影響を最小限に抑えながら、新しいAI機能を迅速に導入し、継続的なイノベーションを実現できます。

PTCのWindchill担当ゼネラルマネージャーであるジョン・ハラー（John Haller）は、次のように述べています。「多くのお客様の課題は、製品データが不足していることではありません。これまでのエンジニアリング業務で得られた知見を見つけ出し、再利用することがいかに難しいかという点にあります。Windchill AI Assistantは、実用的な形でAIを適用し、Windchillにすでに存在する信頼性の高い情報へ迅速にアクセスできるよう支援します。これにより、回答を探す時間を短縮し、得られた知見を業務に活かす時間を増やすことができます。」

PTCは今後、Windchill AI Assistantの機能強化を継続し、ユーザーとWindchillデータとの関わり方をさらに拡張していく計画です。将来的には、部品管理や変更管理などの追加プロダクト領域へのAIエージェントの展開、ドキュメント情報に対する知見の深化、AI主導のアクションをワークフローに直接組み込むことなどが予定されています。また、より広範なプロセス、およびドメインの知識を取り込み、ユーザーがWindchill上でタスクを遂行する際のガイダンスを強化することも目指しています。これらの強化により、製品データの複雑化が進む中でも、効率性、使いやすさ、信頼性のさらなる向上が期待されます。

Windchillは、PTCの他の製品ポートフォリオとともに、「インテリジェント製品ライフサイクル」ビジョンを支える中核ソリューションです。製造業において、エンジニアリング分野で強固な製品データ基盤を構築し、その価値を企業全体へと拡張するとともに、AI主導の変革を推進します。Creo(R) AI(https://www.ptc.com/en/technologies/cad/artificial-intelligence)、Codebeamer(R) AI(https://www.ptc.com/ja/products/codebeamer/codebeamer-ai)、ServiceMax(R) AI(https://www.ptc.com/en/products/servicemax/ai-service)、Onshape(R) AI(https://www.onshape.com/ja/features/ai-advisor)、Arena(R) AI(https://www.ptc.com/en/news/2025/ptc-launches-arena-ai-engine) といったPTCのAIソリューション(https://www.ptc.com/ja/about/artificial-intelligence)と連携することで、Windchill AI(https://www.ptc.com/ja/products/windchill/windchill-ai)は組織全体でのAI活用を安心して拡大できるよう支援します。

PTCのポートフォリオ全体にわたる最新のAIイノベーションや、製品ライフサイクル全体でAIを活用し、戦略を実行へとつなげているお客様事例については、「AI in Focus Executive Series(https://www.ptc.com/en/resources/corporate/webcast/ai-in-focus-webinar)」をご覧ください。

WindchillおよびWindchill AIの詳細については、以下をご参照ください。

https://www.ptc.com/ja/products/windchill/windchill-ai

★本内容は米PTCが2026年4月28日に発表した報道資料の翻訳です。

PTC（NASDAQ：PTC）について

PTCは、世界で利用されている製品の設計、製造、サービスのデジタル変革で製造業を支援するソフトウェアのグローバルカンパニーです。PTCは米国マサチューセッツ州ボストンに本拠を置き、7,000名以上の従業員が世界30,000社以上の顧客企業をサポートしています。詳細は、www.ptc.com.をご覧ください。

PTC ジャパン株式会社について

米PTCの日本法人（本社：東京都中央区）。主力製品として、拡張性と相互運用性に優れた三次元CAD のCreo(https://www.ptc.com/ja/products/creo)、CAD と PDM を統合したクラウドネイティブプラットフォームのOnshape(https://www.onshape.com/ja/home-ja)、製品コンテンツと業務プロセスを一元管理する製品ライフサイクル管理 (PLM) のWindchill(https://www.ptc.com/ja/products/windchill)、ソフトウェアの開発と管理を支援するアプリケーションライフサイクル管理 (ALM)のCodebeamer(https://www.ptc.com/ja/products/servicemax)、保守やメンテナンス、利用者の利便性を向上させるサービスライフサイクル管理(SLM) の ServiceMax(https://www.ptc.com/ja/products/servicemax)を提供しています。PTCは、これらのソリューションにより、設計から製造、運用、サービス、廃棄に至るライフサイクルを通じて製造業のデジタルスレッドを構築し、企業のデジタルトランスフォーメーションを支援しています。1992年3月設立。国内4事業拠点。https://www.ptc.com/ja

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※PTC の社名、ロゴマーク、Windchillおよびすべての PTC 製品の名称は、PTC Inc.（米国および他国の子会社を含む）の商標または登録商標です。その他、記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。