「戦略人事の郷中塾」第6期（2026年9月開講）｜半年で“経営×人事”を“戦略”でつなぐ実践プログラム

株式会社musuhi

戦略人事の郷中塾タイトル

株式会社musuhi（所在地：鹿児島県霧島市、代表取締役CEO 野崎恭平）は、地域企業の経営層・人事担当者・事業幹部向け実践プログラム「戦略人事の郷中塾（ごうちゅうじゅく）」第6期を、2026年9月に開講いたします。

本プログラムは、人事領域を“戦略”ととらえ、経営の実現手段として組織を変革する力を育む、半年間の共創学習型プログラムです。

▼詳細・お問い合わせはこちら（8月15日締切）

https://gochu-hr.jp(https://gochu-hr.jp)

● こんな悩みを抱えている方にオススメです

・社員にもっと活躍してほしいが、理念と日々の業務がかみ合っていない

・忙しさの中でビジョンが埋もれ、未来を描く時間が持てていない

・採用に力を入れているが、いい人が来ない・続かないと感じている

・会議が沈黙がちで、社員の主体性や当事者意識に課題を感じている

・評価や制度の設計に悩み、納得感のある仕組みをつくりたい

・事業承継を進めたいが、古参社員の意識とのギャップに戸惑っている

● 開催概要（全7回）

2026年9月10日開始～2027年3月18日終了、

全5回の講義&ワークショップ＋ローカル合宿+最終発表会

郷中塾の４つの実践プログラム講座＆ワークショップと講師陣● 2026年度の開催日程- 講義&ワークショップ「戦略人事の要諦」2026年9月10日（木） @ 富山会場2026年9月11日（金） @ 富山県実践事例視察- 講義&ワークショップ「採用ー相思相愛採用で定着とエンゲージメントを高めるー」2026年10月を予定@ zoom- 講義&ワークショップ「組織開発ー経営理念・事業・人事の連動で組織を育むー」2026年11月を予定 @ 富山県会場(zoom 参加可)※日程は決まり次第ご案内いたします。- 講義&ワークショップ「AI・労務ー戦略人事を実現する HR テック・労務を経営企画へ昇華させるー」2026年12月を予定 @zoom※日程は決まり次第ご案内いたします。- 講義&ワークショップ「人材開発・人事制度・異動の連動で人が育つ環境をつくる」2027年1月を予定 @ zoom※日程は決まり次第ご案内いたします。- ローカル合宿鹿児島・富山・沖縄・愛媛を候補に、人事戦略策定のための1泊2日合宿を予定しています。※日程・開催場所は決まり次第ご案内いたします。- 人事戦略最終発表会2027年3月18日（木）@ 鹿児島県会場(zoom 参加可)※会場は決まり次第ご案内します。※翌日金～土曜日に、鹿児島県内視察を企画予定です。● 講義&ワークショップの他、プログラム内容

・全5回のグループ対話「ピアグループ」（少人数での分科会）

・個社ごとのセッション

【参加特典】

*講義資料シェア

*アーカイブ動画視聴

● プログラムの特長

1. 実践者から学ぶライブ講義

実際に戦略人事を組織で推進している経営者・人事責任者を講師に招き、リアルな経験をもとに学ぶ講義を全5回実施。

2. 安心・挑戦・対話のピアグループ

月1回のオンラインピアグループでは、参加者同士で組織課題を共有し、互いに問いを深め合う時間を設計。関係性を築きながら学び合います。

3.人事戦略策定のためのローカル合宿

各社各様の、事業・組織課題へのアプローチの解像度を高め、経営理念・中期経営計画と連動した人事戦略、および、人事計画のドラフトを1泊2日で策定します。

4. 人事戦略発表とフィードバック

最終回では、自社の戦略人事案を発表し、講師陣や他社からの建設的なフィードバックを受けます。取り組みに確信を持ち、実行に移せる状態を目指します。

●「伸び続ける会社」は、人を活かす“戦略”を持っている

日本全国で進行する労働人口減少や人材の流動化は、地域企業にとって深刻な経営課題となっています。「人が採れない」「人が定着しない」「組織が機能しない」──こうした声の背景にあるのは、採用や育成、評価といった表面的な施策の問題ではなく、経営と組織のあり方そのものに根差した課題です。

「戦略人事の郷中塾」は、人事を“戦略的経営領域”と再定義し、理念・中期計画と連動した人材・組織戦略を構築する力を育みます。

●参加企業の声

富士化学工業株式会社 代表取締役社長 西田洋氏 経営企画室 次長 坂林将義氏 / 人事部 部長代行 吉岡清人氏

「人と組織」を構造的に捉え直すことで、「文化変革」の解像度が上がった

事業としての勝ち筋は見えている一方で、「人と組織が追いつかない」という課題感から郷中塾に参加いたしました。特に印象的だったのは、「企業文化は意図して創るもの」という視点です。人事やカルチャーを感覚ではなく構造として捉え直せたことで、経営チーム内でも共通言語が生まれ、意思決定や対話の質が大きく変化しました。現在は、「最適解を探し続けること」に価値を置きながら、組織文化づくりに主体的に向き合えるようになっています。

株式会社シークルーズ 代表取締役 瀬崎公介氏 経営企画室主任 高松夢子氏

事業は伸びるのに、組織が追いつかない--その歪みを放置すると、成長は止まる

事業成長に組織が追いつかず、過去に組織崩壊を経験したことから、「人と組織」に本気で向き合う必要性を感じ、郷中塾に参加いたしました。特に印象的だったのは、「事業計画と人事戦略は一体である」という学びです。人事を単なる制度運用ではなく、経営戦略そのものとして捉え直せたことで、人材投資や意思決定のあり方も大きく変化しました。また、経営者と若手社員が共に学び、対話を重ねられたことも大きな価値でした。現在は、組織の未来像から逆算して人材・組織・文化を設計する議論が社内で進み、組織全体の方向性が揃い始めています。

株式会社福地組 代表取締役社長 福地一仁氏 総務部長 仲尾昌義氏 / 総務次長 高良章吾氏

正解のない時代の処方箋は、“共に考える組織”--社長が答えを出す経営から“問いを共有する経営”へ

建設業界を取り巻く厳しい環境変化の中で、「このままではいけない」という危機感から郷中塾に参加いたしました。事業の方向性は見えていても、それを実現する組織づくりの解像度が低く、組織もどこか“ふわふわ”していたと感じていました。郷中塾では、理念・事業・人事戦略のつながりを体系的に学び、特に沖縄合宿で描いた未来ビジョンが大きな転機となりました。現在は、経営チーム内で前提や方向性が共有され、「やらされる組織」から「自ら考え動く組織」へと変化が生まれています。

■ 募集要項

開催期間：2026年9月～2027年3月

開催形式：対面・オンラインのハイブリッド開催

参加対象：地域企業の経営者、人事責任者、事業責任者など（原則1社2名参加）

定員：20社（最大40名程度）

参加費：詳細はお問い合わせください

申込締切：2026年8月15日（定員に達し次第締切）

▼詳細・お問い合わせはこちら

https://gochu-hr.jp

■ musuhiの想い

鹿児島県に根を張り、9年に渡り組織領域の企業支援を行ってきた株式会社musuhiは、地域企業の人材育成・組織開発に伴走する中で、多くの経営者と「人に関する本音」を対話してきました。

「どれだけ理念を掲げても、人が育たず離れていく。組織を変えたいのに動かない」──その根っこにあるのは、“経営と人事の分断”でした。

この郷中塾は、薩摩藩の人材教育「郷中教育」にヒントを得て、“実践を通じて、立場を超えて共に学ぶ”場を設計しています。組織の未来を、自分たちの手で変えたい。そう願う人々が集い、対話し、実装に向かう道のりを、私たちは本気で支援しています。

（株式会社musuhi 戦略人事の郷中塾主宰 平野知実）

■ 会社概要

会社名：株式会社musuhi

所在地：鹿児島県霧島市

事業内容：人材開発・組織開発コンサルティング／採用支援 ほか

代表者：代表取締役CEO 野崎恭平

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社musuhi

戦略人事の郷中塾 担当：平野

公式サイト：https://gochu-hr.jp

お問い合わせフォーム：https://forms.gle/nuA8ZVFTKSBuFJWa7