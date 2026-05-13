2026年5月27日(水)「運輸安全・物流DX EXPO 2026」にて、船井総研サプライチェーンコンサルティングのコンサルタントがAI活用をテーマに登壇します

株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング（本社：東京都中央区、代表取締役社長：橋本直行、以下「船井総研SC」）は、2026年5月27日（水）に開催される「運輸安全・物流DX EXPO 2026」の特別講演において、「2024年問題の正解は“AI”にある！運輸・物流業界でのAI活用事例」のテーマでゲスト講師として登壇します。

■ セミナーの詳細ページ

https://prd.event-lab.jp/wj2026/seminar/program/detail/4c76fe0877f72e21c5693c7ff1c3d319/TLDX

物流業界は現在、時間外労働の上限規制に伴う「2024年問題」をはじめ、深刻な人手不足や最低賃金の上昇といった極めて厳しい経営課題に直面しています。本講演では、最新のテクノロジーを活用した物流DXの最前線を紹介し、業界が持続的な成長を遂げるための道筋を提示します。

■講演のポイント

AIシフト経営への転換：属人的な管理業務をAIへ移行し、生産性を飛躍的に向上させる手法。

最新のAI活用事例：中堅・中小物流企業が導入し、実際に業績アップや採用成功に繋げた具体例。

持続可能な成長戦略：労働環境の改善と企業の収益性を両立させるためのロードマップ。

「人の時間は減るが、やるべき管理業務は増える」という物流現場の矛盾を解消する唯一の手段として「AI活用」を提言。法令遵守と賃上げを両立させ、5年後も勝ち残るための具体的な「AIシフト経営」戦略をお伝えします。

■登壇者プロフィール

株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

物流ビジネス支援部 シニアコンサルタント

白石 哲郎

https://sc.funaisoken.co.jp/company/consultant/t-shiraishi/

■ セミナー概要

日時： 2026年5月27日 (水) 16:30 ～ 17:10

タイトル： 2024年問題の正解は「AI」にある！運輸・物流業界でのAI活用事例

会場：東京ビッグサイト 特別講演会場

詳細・申込み：公式ウェブサイトより来場者登録が必要です。

https://prd.event-lab.jp/wj2026/seminar/program/detail/4c76fe0877f72e21c5693c7ff1c3d319/TLDX

会社概要

会社名：株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

東京本社：〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目2番1号

東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー35階

大阪本社：〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田三丁目2番123号 イノゲート大阪 21階・22階

代表者：代表取締役社長 橋本 直行

設立：2000年5月10日

資本金：9,800万円

ＴＥＬ：03-4223-3163

ＭＡＩＬ：marketing@sc.funaisoken.co.jp

ＷＥＢ：https://sc.funaisoken.co.jp/