「HOTEL GEOMETIQ Osaka Umeda, an Ascend Collection Hotel」2026年7月16日開業　5月1日より予約開始

株式会社グリーンズ

グローバルブランド「コンフォートホテル」を中心に、60年以上のホテル運営実績を有する株式会社グリーンズ（本社：三重県四日市市、代表取締役社長：村木雄哉、証券コード：6547）は、2026年7月16日(木)、大阪府大阪市北区に、Ascend Collectionの日本第２号店となる「HOTEL GEOMETIQ Osaka Umeda, an Ascend Collection Hotel」（ホテルジオメティック大阪梅田）を開業いたします。

開業に先立ち、2026年5月1日（金）より、公式サイト、および各宿泊予約サイトにて宿泊予約の受付を開始いたしました。

HOTEL GEOMETIQ Osaka Umeda, an Ascend Collection Hotelは、JR「大阪」駅より徒歩約6分、また、地下街「ホワイティうめだ」と直結しており、スムーズで快適なアクセスが可能です。

道頓堀や心斎橋、新大阪、関西国際空港方面への移動もしやすく、利便性に優れた立地です。

ホテル周辺には、梅田を代表する商業施設や観光スポットが集積しています。

大型商業施設「HEP FIVE」や「阪急うめだ本店」、「グランフロント大阪」などが徒歩圏内にあり、ショッピングやグルメをお楽しみいただけます。

また、大阪の街並みを一望できる「梅田スカイビル・空中庭園展望台」へもアクセスしやすく、観光の拠点としても最適です。

館内は、1920～30年代のモダン都市文化を象徴するアール・デコ様式と、大阪・梅田が持つ歴史・にぎわい・人情文化を融合したデザインを採用しており、多様な人と文化が行き交う梅田の街の魅力を、空間全体で表現しています。

ホテル名称の「GEOMETIQ（ジオメティック）」は、アール・デコの象徴的な意匠である “GEOMETRIC（幾何学）” に、”IQ（知性）”と” UNIQUE（個性）”の意味を込めた造語です。計算された知的な美しさと、唯一無二の個性を兼ね備えたホテルでありたいという想いを表現しています。

フランスのホテルベッドブランド「スランバーランド」の140cm幅ベッドを一部客室に導入し、上質で快適な眠りを提供いたします。

また、客室によっては3点分離型バスルームを備えるなど、都市滞在に求められる快適性と機能性を兼ね備えております。

洗練されたアートな空間で、地域の文化や空気に自然と触れる、心ほどける滞在を提供します。

■HOTEL GEOMETIQ Osaka Umeda, an Ascend Collection Hotel 概要

所在地：〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎２-15-23

ＴＥＬ：06-6311-1551

建 物：地上11階、地下1階、全132室（予定）、全室禁煙

アクセス：JR「大阪」駅より徒歩約6分、

地下街「ホワイティうめだ」直結

開業日：2026年7月16日（木）

予約開始日：2026年5月1日（金）

ＵＲＬ：https://www.choice-hotels.jp/ascend/hotelgeometiqosakaumeda/

■Ascend Collection（TM）とは

アメリカの世界最大級のホテルチェーン「チョイスホテルズインターナショナル」が保有するアップスケールのソフトブランドです。アメリカ、カナダ、イギリス、フランス、オーストラリアなど世界各国で500軒以上のホテルを展開しています。

“Find Your Travel Story.” をコンセプトに掲げ、画一的なホテル体験ではなく、その土地ならではの文化や歴史、街の魅力に溶け込むような、上質で個性あふれる滞在体験を提供しています。

加盟ホテルは、それぞれが独自のデザインコンセプトやストーリーを持ち、地域に根ざした魅力を体現している点が特長です。

■株式会社グリーンズについて

株式会社グリーンズは、46ヵ国以上7,500軒以上のホテルチェーンのグローバルブランドを擁する「チョイスブランド（コンフォートホテルなど）」と、60年以上のホテル運営の実績をもつ「オリジナルブランド」とのシナジーで、中間料金帯のグローバルブランドのホテルチェーンで唯一全国展開に成功しています。

「TRY！NEXT JOURNEY ～新たな旅に踏み出そう～」を経営ビジョンに掲げています。

グリーンズグループの2030年CSR宣言

～「環境にも人にも優しいホスピタリティあふれる企業」を目指します～

「地域社会への奉仕と貢献」を企業目的の1つとし、地域に密着した社会貢献活動や事業を通じての環境活動などを行っています。企業の社会的責任を果たし、半世紀以上にわたり培った地域における信頼をさらに盤石なものとすべく今後も真摯にサステナビリティ推進活動に取り組んでまいります。グリーンズグループのマテリアリティ（重点課題）の実現を通して、SDGs（持続可能な開発目標）の実現にも寄与してまいります。

URL：https://kk-greens.jp/

事業内容：ホテル・レストランの経営、その他付帯する業務