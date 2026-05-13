当社の商号変更に関するお知らせ

ダイワボウ情報システム株式会社

ダイワボウ情報システム株式会社（以下「当社」といいます。）は、本日開催の取締役会において、第44期定時株主総会における承認を前提に下記の通り商号変更を行うことを決議いたしましたのでお知らせいたします。

１．新商号（英文表記）

DIS(ディーアイエス)株式会社（DIS CO., LTD.）

２．変更予定日

2027年４月１日

３．新商号に込めた想い

当社は、このたびの商号変更により、これまで略称としてステークホルダーの皆さまに長年親しんでいただいた「DIS」を、正式な商号として採用いたします。

新商号「DIS株式会社」は、これまでの「Daiwabo Information System」の略称という位置づけにとどまらず、次の3つの言葉に、私たちが大切にしている価値観と、これからの決意を込めたものです。

Delightful（歓びあふれる）

Ideas（アイデア）

&

Solutions（ソリューション）

ITの可能性を最大限に引き出し、日本全国47都道府県の地域社会をより豊かに、より元気に、その活性化に貢献していくという強い想いを、この新商号に託しています。

これまでIT関連製品の卸売事業を通じて培ってきた「地域密着」という独自の強みと、柔軟かつスピーディーな顧客対応を実現する「仕組み」を土台として、今後は単なる製品・サービスの提供にとどまらず、各地域の課題に対してお客様と共に向き合い、その解決と新たな価値の共創をプロデュースする存在になることを目指します。

AIやデジタル技術が急速に進化する今だからこそ、ITがもたらす驚きや楽しさを通じて、ワクワク感や笑顔、歓びをお客様や地域の皆さまと共に生み出していきたいと考えています。

このような想いを凝縮した新商号「DIS」を旗印に、従業員一人ひとりがその想いを体現し、当社グループ全体の成長と企業価値向上に貢献してまいります。

４．商号変更の背景

親会社であるダイワボウホールディングスは、2009年にホールディングス体制へ移行して以降、事業構造の改革を継続的に推進してきました。その後、2024年には、事業ポートフォリオ最適化の一環として、繊維事業を担う大和紡績のグループからの独立化を実行しました。

これを機に、グループの新たな飛躍およびコーポレート・ブランドの再構築に向け、グループの存在意義や目指す姿をあらためて明確化する中で、商号の変更を決定しました。

当社におきましても、こうしたダイワボウホールディングスの方針に基づき、商号変更を実施するものです。

参考：ダイワボウホールディングスの商号変更について

https://www.daiwabo-holdings.com/ja/news.html

【報道関連のお問い合わせ先】

ダイワボウ情報システム株式会社

コーポレートブランディング課 谷岡

TEL：06-4707-8065 E-mail：dis_web@pc-daiwabo.co.jp