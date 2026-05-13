和歌山の老舗・信濃路が創業50周年の節目に挑む。食で公園を目的地に変える「青空ダイニング きみのそら」2026年6月5日、紀美野町にオープン！

株式会社 信濃路

株式会社 信濃路（本社：和歌山県和歌山市、代表取締役会長：西平 都紀子、代表取締役社長：冷水 康浩）は、新たに紀美野町のかみふれあい公園内でレストラン「青空ダイニング きみのそら」を開業いたします。本事業は、単なる飲食店の出店ではありません。飲食企業として長年培ってきた商品開発力、運営力、接客力を活かし、公園という公共空間の魅力そのものを高める、“食”を起点とした公園活性化プロジェクトです。

株式会社 信濃路は、創業50年の節目を経て、長年にわたり地域の皆さまに支えられ、育てていただいてきました。これからも「社業を通じて地域社会のお役に立つ」ことを軸に、店舗運営にとどまらず、信濃路グループならではの「食の体験価値の創出」に取り組んでまいります。

紀美野町の魅力を、“食”の力でさらに引き立てる

紀美野町は、豊かな自然や澄んだ空気に恵まれた町です。この町には、ゆったりと流れる時間や、思わず深呼吸したくなるような景色があります。そうした紀美野町ならではの魅力に、食の力でさらに彩りを添えたい。そこから今回の事業は始まりました。

紀美野町のかみふれあい公園は、平日はパークゴルフを楽しむ高齢者の方々、週末は小さなお子さま連れのファミリー層を中心に、多様な来園者が集う場所です。犬を連れて来園される方や、ドライブの途中で立ち寄る方も見込まれ、公園は人が集い、時間を過ごす場として大きな可能性を持っています。

一方で、こうした多様な来園者に対して、気軽に食事や休憩を楽しめる受け皿や、地域と来訪者が自然に交わる場としての機能は、まだ十分とはいえません。だからこそ信濃路は、この場所に店をつくるだけでなく、公園全体の過ごされ方をより魅力的にする拠点をつくりたいと考えました。

屋号「きみのそら」に込めた想い

「きみのそら」という名前には、２つのメッセージが込められています。

1．「紀美野町（きみの）」の地名をより多くの方に知っていただきたいという地域への想い。

2．この場所から見える広大な大空を、訪れた方それぞれの「君の（きみの）空」として、自分だけの特別な景色として楽しんでほしいという願い。

紀美野町ならではの澄んだ空気と、見渡す限りのパノラマビュー。この開放感を五感で味わう「マインドフルな時間」を提供します。

平日も週末も使われる店へ

「青空ダイニング きみのそら」では、平日・週末それぞれの利用特性に応じてメニューを設計します。名物の「グリーンカレーうどん」「名物かつめし」「信濃路カレーうどん」に加え、平日ランチに使いやすい定番メニューや、軽食・喫茶・テイクアウト商品も充実させ、公園での滞在をより楽しめる食体験を提案します。

また、季節ごとのメニュー展開や情報発信を通じて、公園を訪れる理由を広げ、「何度訪れても楽しめる場所」としての魅力を高めてまいります。

店をつくるのではなく、来たくなる理由をつくる

名物 かつめし名物 グリーンカレーうどん

本事業では、看板メニューの開発、季節ごとのメニュー入替、テイクアウト商品の充実、テラス席を活用した犬連れ利用への対応、地元生産者や地域事業者との連携、SNSを活用した継続的な発信に取り組みます。

特に重視するのは、地元の方を巻き込みながら“その場所ならでは”の価値を育てていくことです。地域の産品や生産者との接点づくり、地域らしさを感じられる商品提案、地域住民と来訪者が自然に交わる仕掛けづくりを通じて、公園の魅力向上と地域とのつながりの両立を図ってまいります。

今後の展望

を通じて紀美野町のかみふれあい公園全体の魅力向上や滞在時間の延長、来園者満足度の向上に貢献するとともに、地域住民と来訪者が自然につながるきっかけづくりを進めてまいります。

また、地域食材の活用や地域事業者との連携も視野に入れながら、公園を「立ち寄る場所」から「目的地のひとつ」へと高めていくことを目指します。

信濃路はこれからも、老舗でありながら枠にとらわれず、食を起点に地域の場を面白くしていく挑戦を続けてまいります。

施設概要

施設名：青空ダイニング きみのそら

所在地：和歌山県海草郡紀美野町西野971番地1 紀美野町のかみふれあい公園内

車でお越しの方：阪和自動車道「和歌山南スマートIC」から約30分、「海南東IC」から約30分

駐車場：あり（無料） ナビ設定用住所：和歌山県海草郡紀美野町西野971番地1

開業日：2026年6月5日（金）予定

営業時間：9:00～16:00（食事提供：11:00～14:00） ※夏期は食事時間延長を検討

定休日：火曜日（祝日の場合は翌水曜日）、年末年始 ※のかみふれあい公園の休業日に準ずる

主な提供内容：うどん・そば、定食、軽食、喫茶、テイクアウト商品 ほか

特徴：名物「グリーンカレーうどん」「かつめし」、ピクニック弁当、テラス席活用、犬連れ対応ほか

【お問い合わせ先】

株式会社 信濃路

〒640-8304 和歌山県和歌山市松島105-3

電話：073-471-1088 FAX：073-471-1089

担当：管理本部 岡本 早代

[会社概要]

会社名：株式会社 信濃路

所在地：和歌山県和歌山市松島105-3

代表者：代表取締役会長 西平 都紀子/代表取締役社長 冷水 康浩

事業内容：飲食店運営、地域活性化事業、施設運営 ほか

URL https://www.shinanoji.jp/(https://www.shinanoji.jp)