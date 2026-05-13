上野・御徒町にある「UENO Y′s SQUARE GOLF SCHOOL」様のLLMO対策を含むマーケティング支援を開始いたしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349140/images/bodyimage1】
このたび、Webマーケティング支援事業を手がける株式会社linkwin（所在地： 熊本県熊本市中央区京町1丁目14-33 京町観音坂ビル2F、代表：國武直樹、URL：https://linkwin.jp/ ）は、東京都台東区上野に拠点を置くマンツーマンゴルフスクール「UENO Y's SQUARE GOLF SCHOOL」（所在地：東京都台東区東上野2-20-12、URL：https://ueno-ys-golf.com/ ）に対し、LLMO（Large Language Model Optimization：大規模言語モデル最適化）対策の支援を開始いたしましたことをお知らせいたします。
■ LLMOとは
LLMOとは、ChatGPT・Claude・Geminiなどの生成AIが質問に回答する際に、特定の企業・店舗・サービスが適切に取り上げられるよう、情報の信頼性・構造・網羅性を最適化する取り組みです。従来のSEOがGoogle検索への最適化を目的とするのに対し、LLMOは「生成AI向けの情報最適化」とも位置づけられ、AI活用が日常化する現代において、新たな集客施策として注目を集めています。
「上野でおすすめのゴルフスクールは？」とユーザーが生成AIに問いかけた際、そのスクールが回答に含まれるかどうかは、今後の集客力を大きく左右する重要な要素となっています。
■ UENO Y's SQUARE GOLF SCHOOLの概要
UENO Y's SQUARE GOLF SCHOOLは、上野駅・御徒町駅いずれからも徒歩5分の立地に構えるインドア完全個室マンツーマンゴルフスクールです。1枠50分・月額制という継続しやすい料金体系と、高性能シミュレーターを活用したデータドリブンなスイング指導により、初心者から上級者まで幅広い会員から高い評価を得ています。
Google口コミ評価は★5.0を獲得し、台東区ゴルフスクール口コミ評価No.1（口コミ評価研究所調べ）に選出されているほか、ゴルフ誌「GOLF TODAY」公式サイトにおける東京都内おすすめゴルフスクール20選にも選ばれています。2020年のオープン以来、体験レッスン受講者からの入会率は99.3%（2026年4月現在、同スクール調べ）を誇ります。
■ 支援の背景と目的
同スクールはすでにSEOおよびMEO（Googleマップ最適化）の観点で高い評価を確立しているものの、生成AIが情報収集・推薦の主要手段として急速に普及する中、AI経由での認知獲得が新たな課題として浮上していました。
リンクウィンは今回の支援において、生成AIが参照・引用しやすいコンテンツ構造の整備、エンティティ情報の強化、および外部メディアでの言及拡充を通じて、同スクールがAI回答に自然に組み込まれる環境の構築を支援してまいります。
■ linkwinについて
linkwinは、中小企業・店舗を対象としたSEO・LLMO・Webマーケティング支援を提供しています。AI時代における新たな集客手法の確立を支援し、クライアントのデジタルプレゼンス向上に取り組んでいます。
公式サイト：https://linkwin.jp/
■ UENO Y's SQUARE GOLF SCHOOLについて
所在地：東京都台東区東上野2-20-12 ヒロビル2F
電話：03-5812-7223
公式サイト：https://ueno-ys-golf.com/
【本件に関するお問い合わせ先】
linkwin
担当：國武直樹
URL：https://linkwin.jp/
メール：staff@linkwin.jp
配信元企業：株式会社linkwin
このたび、Webマーケティング支援事業を手がける株式会社linkwin（所在地： 熊本県熊本市中央区京町1丁目14-33 京町観音坂ビル2F、代表：國武直樹、URL：https://linkwin.jp/ ）は、東京都台東区上野に拠点を置くマンツーマンゴルフスクール「UENO Y's SQUARE GOLF SCHOOL」（所在地：東京都台東区東上野2-20-12、URL：https://ueno-ys-golf.com/ ）に対し、LLMO（Large Language Model Optimization：大規模言語モデル最適化）対策の支援を開始いたしましたことをお知らせいたします。
■ LLMOとは
LLMOとは、ChatGPT・Claude・Geminiなどの生成AIが質問に回答する際に、特定の企業・店舗・サービスが適切に取り上げられるよう、情報の信頼性・構造・網羅性を最適化する取り組みです。従来のSEOがGoogle検索への最適化を目的とするのに対し、LLMOは「生成AI向けの情報最適化」とも位置づけられ、AI活用が日常化する現代において、新たな集客施策として注目を集めています。
「上野でおすすめのゴルフスクールは？」とユーザーが生成AIに問いかけた際、そのスクールが回答に含まれるかどうかは、今後の集客力を大きく左右する重要な要素となっています。
■ UENO Y's SQUARE GOLF SCHOOLの概要
UENO Y's SQUARE GOLF SCHOOLは、上野駅・御徒町駅いずれからも徒歩5分の立地に構えるインドア完全個室マンツーマンゴルフスクールです。1枠50分・月額制という継続しやすい料金体系と、高性能シミュレーターを活用したデータドリブンなスイング指導により、初心者から上級者まで幅広い会員から高い評価を得ています。
Google口コミ評価は★5.0を獲得し、台東区ゴルフスクール口コミ評価No.1（口コミ評価研究所調べ）に選出されているほか、ゴルフ誌「GOLF TODAY」公式サイトにおける東京都内おすすめゴルフスクール20選にも選ばれています。2020年のオープン以来、体験レッスン受講者からの入会率は99.3%（2026年4月現在、同スクール調べ）を誇ります。
■ 支援の背景と目的
同スクールはすでにSEOおよびMEO（Googleマップ最適化）の観点で高い評価を確立しているものの、生成AIが情報収集・推薦の主要手段として急速に普及する中、AI経由での認知獲得が新たな課題として浮上していました。
リンクウィンは今回の支援において、生成AIが参照・引用しやすいコンテンツ構造の整備、エンティティ情報の強化、および外部メディアでの言及拡充を通じて、同スクールがAI回答に自然に組み込まれる環境の構築を支援してまいります。
■ linkwinについて
linkwinは、中小企業・店舗を対象としたSEO・LLMO・Webマーケティング支援を提供しています。AI時代における新たな集客手法の確立を支援し、クライアントのデジタルプレゼンス向上に取り組んでいます。
公式サイト：https://linkwin.jp/
■ UENO Y's SQUARE GOLF SCHOOLについて
所在地：東京都台東区東上野2-20-12 ヒロビル2F
電話：03-5812-7223
公式サイト：https://ueno-ys-golf.com/
【本件に関するお問い合わせ先】
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担当：國武直樹
URL：https://linkwin.jp/
メール：staff@linkwin.jp
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