オールインワンAI動画生成「HIX.AI」がアップデート！注目モデル『Happy Horse 1.0』＆『Seedance 2.0』を新搭載し、映画レベルの動画制作を全自動化

INNOVATE AI PTE. LTD

次世代のAIプラットフォームを提供するINNOVATE AI PTE. LTD.（コアブランド「HIX.AI」）は、2026年5月13日（水）に「AI動画生成」機能の大規模アップデートを実施いたしました。 今回のアップデートでは、AI動画業界で現在最も注目を集めている最新モデル「Happy Horse 1.0（Alibaba発）」および「Seedance 2.0（ByteDance発）」を新たに搭載します。これにより、ディレクターレベルの緻密なカメラワーク制御が可能になり、企業プロモーションやクリエイティブ制作にかかる時間とコストを劇的に削減します。

1. HIX.AIの「AI動画生成エージェント」とは？

「HIX.AI」(https://tinyurl.com/2d2ua4nu)の動画生成ツールは、テキスト（プロンプト）や画像から高品質な動画を全自動で生成する特化型AIエージェントです。最大の強みは、複数のAI動画ツールを個別に契約する手間を省き、Veo 3.1、Sora 2、Kling AIといった世界トップクラスの生成モデルを「1つのプラットフォーム上で自由に切り替えて使用できる」点にあります。専門知識がなくても、企画の意図に合わせて最適な映像をワンストップで作成できます。

詳細情報：https://bit.ly/4wj1VD7(https://tinyurl.com/2d2ua4nu)

2. 今回のアップデート詳細

本アップデートで追加された2つの革新的なAIモデルにより、動画生成の表現力がかつてない次元へと引き上げられました。

１. Happy Horse 1.0(https://hix.ai/ja/video-models/happyhorse)：映画レベルの映像美と圧倒的な生成スピード

Alibaba発の最先端モデルで、息を呑むような高画質と、現実世界に忠実な物理ベースの動きに特化しています。

- 物理法則に基づくリアルな動きと一貫性： 現実の物理法則を深く理解し、流体力学や複雑なアクションを破綻なく描写。AI動画特有のちらつきや構造的な変形を極限まで排除した、シネマティックな映像を出力します。- わずか40秒未満の超高速レンダリング： 高度に最適化されたノイズ除去プロセスにより、高解像度の動画クリップを圧倒的なスピードで出力。動画制作のワークフローを劇的に加速させます。- 直感的で自由度の高い出力設定： HIX.AIの操作パネルでは、用途に応じた柔軟なカスタマイズが可能です。5種類のアスペクト比（横長の16:9からスマホ向けの9:16まで）、最大1080Pの解像度、3秒から最長15秒までの動画の長さを自由に選択でき、一度に最大4パターンの動画を同時生成できます。真夏の日本の田舎、海岸線を走る古い一両編成の路面電車。車内には誰もおらず、開いた窓から潮風と眩しい太陽の光が差し込む。窓から見えるのは青い海と入道雲。ノスタルジックな昭和レトロの雰囲気、淡いフィルムカメラのような色彩。今すぐ試す :https://bit.ly/4wj1VD7２. Seedance 2.0(https://hix.ai/ja/video-models/seedance)：究極のマルチモーダル制御と「演出力」

動画クリエイターが思い描く「監督レベル」の緻密な演出を可能にする画期的な進化版モデルです。

3. ご利用方法（操作ガイド）

- 最大12ファイルを組み合わせるマルチモーダル演出： 画像（主人公の指定等）、動画（カメラワークの参考等）、音声（BGMやセリフ）を同時に読み込ませ、プロンプト内で「@Video1の動きを@Image1の人物で再現」といった高度な指示が可能です。- 高度に制御可能なカメラワーク： アップロードした動画を「モーションテンプレート」として活用し、ヒッチコックズーム（ドリーズーム）やダイナミックな旋回ショットなど、複雑な撮影技法を正確に再現します。- スムーズで一貫性のある動画拡張機能： 最大2Kの高解像度に対応。キャラクターの同一性や環境の照明を維持したまま、動画を自然に延長し、ストーリー性のある長尺映像を作成できます。高級寿司店で職人が大トロを握る瞬間の超マクロ撮影。魚の脂が光を反射し、シャリの一粒一粒が立っている様子を鮮明に捉える。職人の指の細かな動きと、最後に塗られる醤油の艶やかな質感を強調。シネマティックなボケ味と、柔らかい暖色のライティング。

専用ソフトのインストールは不要です。ブラウザ上で完結する直感的な3ステップで、誰でも最新モデルを体験できます。

4. 料金プランと購入方案

- ステップ1. HIX.AIの動画生成ページにアクセスし、モデル一覧から「Happy Horse」または「Seedance 2.0」を選択します。- ステップ2. 生成したい動画の内容をプロンプト（テキスト）で入力します。さらに、ベースとなる画像や、参考動画・音声ファイル（※Seedance 2.0の場合）をドラッグ＆ドロップで追加します。- ステップ3. アスペクト比や解像度などの出力設定を確認し、「生成」をクリックするだけで、あっという間に高品質なAI動画が完成します。- ステップ4. 生成された動画をダウンロード・共有・背景削除・画質向上などができます。AIで動画を生成→ :https://bit.ly/4wj1VD7今すぐ購入 :https://hix.ai/ja/pricing

🔹HIX AIについて

INNOVATE AI PTE. LTD.は、次世代の汎用型AIエージェント体験を提供する企業です。コアブランド「HIX AI」は、AI会話、AI動画・画像生成、AIスライド生成、ディープリサーチといった強力な能力を備えたワンストップ、マルチモーダルなエージェント連携エコシステムを通じて、個人、クリエイター、企業の生産性と創造性を全面的に解き放ちます。

🔹お問い合わせ

お問い合わせ先：social@hix.ai

ホームページ：https://hix.ai/ja (https://hix.ai/ja)

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