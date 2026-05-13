岩崎電気株式会社

岩崎電気は2026年5月27日に複合環境試験装置「アイ 4Dマルチチャンバー」についてのウェビナーを開催いたします。

今回ご紹介する複合環境試験装置「アイ 4Dマルチチャンバー」は、多様な日射条件を選定可能とし、より屋外環境に近い試験環境を実現。

立体部品はもちろん、最終製品をそのままの形状で実環境に近い条件下で総合評価できます。

従来の環境評価試験における課題を解決し、屋外暴露試験に代わる迅速・実践的な環境信頼性試験を実現します。

今回のウェビナーで「アイ 4Dマルチチャンバー」の特長へのご理解を深めていただき、試験装置選択の一助としていただければ幸いです。

ウェビナー概要

開催日

可視光(SUN)照射モデル紫外線(UV)照射モデル赤外線(IR)照射モデル大型モデル- 複合環境試験装置「アイ 4Dマルチチャンバー」ラインアップのご紹介- 各装置の特長や活用事例を、実践的な視点でご紹介- 受託試験サービスのご紹介

2026年5月27日(水)

14:00～14:40

配信形式

Microsoft Teams(事前登録制)

詳細は岩崎電気ウェブサイトよりご確認ください。

岩崎電気ウェブサイト：複合環境試験装置「アイ 4Dマルチチャンバー」ご紹介ウェビナー開催(https://www.iwasaki.co.jp/NEWS/release/2026/4D-chamber.html?pr=017)