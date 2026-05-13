ネットマーブル、最新MMORPG『ヴァンピール(VAMPIR)』大規模GvG「争奪戦」や先行体験イベントの最新映像を公開

ネットマーブルジャパン株式会社

ネットマーブルは、サービス予定の最新MMORPG『ヴァンピール(VAMPIR)』（開発：Netmarble Neo Inc.）において、大規模GvG「争奪戦」や日本で実施した先行体験イベントの模様を収めた最新映像を公開いたしました。

・『ヴァンピール(VAMPIR)』先行体験会の現場公開！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=9eKhHyJ1aTU ]

最新映像では、有名KOLが参加した先行体験イベントの様子を紹介しております。参加者によるゲームプレイ映像に加え、大規模GvGコンテンツ「争奪戦」のプレイシーンや、ゲームに対する期待感、実際にプレイした感想などをご覧いただけます。

また、会場内で実施されたQ&Aセッションや各種アクティビティの模様、さらに日本サービス開始に向けた開発チームからのメッセージも収録しております。

映像内でも紹介されている「争奪戦」は、クラン同士で勝利を競い合う大規模GvGコンテンツです。クランポイントを10,000ポイント先取する、または制限時間終了時に優勢状態を維持することで勝利となります。プレイヤーは拠点の占領、敵対クランやモンスターとの戦闘、強力なボスモンスターの討伐などを通じて戦況を有利に進めることができ、最後まで逆転の可能性がある戦略性の高いバトルを楽しめます。

『ヴァンピール(VAMPIR)』は、『リネージュ2 レボリューション (Lineage2 Revolution)』と『二ノ国：Cross Worlds』を手掛けたNetmarble Neo Inc.の主要開発陣が集結し、モバイルとPCの両プラットフォームに対応したクロスプラットフォームでの独創的で革新的なMMORPG体験を提供します。

本作品は、韓国でのサービス開始後、『ヴァンピール(VAMPIR)』はGoogle PlayおよびApp Storeの両ストアでセールスランキング1位を獲得しました。さらに、2025年に韓国でリリースされた新作タイトルの中で最長期間1位を記録するなど、高い人気を博しました。ネットマーブルはこの成功を基盤に、日本のプレイヤーに向けてローカライズおよび各種最適化を施したバージョンの展開を準備しています。

日本のプレイヤーは、各プラットフォームおよび登録方法に応じて、以下の特典を受け取ることができます。ぜひ事前登録をしてサービス開始をお待ちください。

■App Store／Google Play／Netmarble Launcher（PC）からの事前登録

- ヴァンパイア高速成長パック 1個- 希少形象召喚チケット(クラス) 1個- 不滅者の肖像画の断片A 1個

・App Store

https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%B4%E3%82%A1%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%BC%E3%83%AB-vampir/id6738163891

・Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarble.thered

・Netmarble Launcher（PC）

https://vampirjp.netmarble.com/pcplay

■公式サイトからのメール登録

- 希少武器ボックス 1個- 希少防具セットボックス 1個- 強化呪文書ボックス 100個- 不滅者の肖像画の断片B 1個

・『ヴァンピール(VAMPIR)』公式サイト

https://vampirjp.netmarble.com/preorder

■公式Xフォロー／公式YouTubeチャンネル登録

- 英雄乗騎指定召喚チケット(レベル55以上) 1個※ 英雄乗騎指定召喚チケット(レベル55以上)は、キャラクターレベル55以上達成後にご使用いただけます。- ゴールド 100,000,000個- 不滅者の肖像画の断片C 1個- 精製された血清セットボックス 10個

・『ヴァンピール(VAMPIR)』日本公式X

https://x.com/VAMPIR_JP

・『ヴァンピール(VAMPIR)』日本公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@VAMPIRofficial_JP

『ヴァンピール(VAMPIR)』の詳細については、公式サイトや公式X、公式YouTubeなどのチャンネルをフォローしてご確認ください。

・『ヴァンピール(VAMPIR)』ティザーサイト

http://vampirjp.netmarble.com

・『ヴァンピール(VAMPIR)』日本公式X

https://x.com/VAMPIR_JP

・『ヴァンピール(VAMPIR)』日本公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@VAMPIRofficial_JP

◆『ヴァンピール(VAMPIR)』とは◆

血と欲望、そして破壊で支配する世界を舞台とした『ヴァンピール(VAMPIR)』は、ダークなヴァンパイアのモチーフと、洗練されたゴシックホラーの世界観を特徴とし、このジャンルにおいて他に類を見ない作品です。個性豊かなキャラクターや世界の運命を左右する強力な人物たちと出会い、葛藤、野望、そしてサバイバルを軸とした奥深い物語を体験できます。

韓国でサービスを開始した『ヴァンピール(VAMPIR)』は、Google PlayとApp Storeの両方で売上ランキング1位を獲得し、2025年に韓国でサービスを開始されたすべての新作ゲームの中で、最も長く1位を獲得したタイトルです。

◆『ヴァンピール(VAMPIR)』について◆

［ タイトル ］ ヴァンピール(VAMPIR)

［ ジャンル ］ ヴァンパイアたちのMMORPG

［ 提供元 ］ Netmarble Corp.

［ 開発元 ］ Netmarble Neo Inc.

［ 対応端末 ］ iOS ／ Android ／ PC

［ 価格 ］ 基本無料（アプリ内課金あり）

◆Netmarble Corp.（ネットマーブル）について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。KabamとSpinX Games、Jam Cityの親会社であり、HYBEとNCSOFTの主要株主でもあるネットマーブルは、『俺だけレベルアップな件：ARISE』、『セブンナイツ：ReBIRTH』、『RAVEN2』、『マーベル・フューチャーファイト』、『七つの大罪 ～光と闇の交戦～』など、多様なポートフォリオを有しています。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。

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