商業施設向けリーシングDXシステム「ショップカウンター エンタープライズ」、複合商業施設「LATOV」運営のラトブコーポレーションへ導入

株式会社 COUNTERWORKS

株式会社COUNTERWORKS（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：三瓶 直樹、以下「カウンターワークス」）が提供する商業施設向けリーシング（※）DXシステム「ショップカウンター エンタープライズ」が、福島県いわき市の複合商業施設「LATOV（ラトブ）」を運営する株式会社ラトブコーポレーション（本社：福島県いわき市、代表取締役社長：鈴木 雄大、以下「ラトブコーポレーション」）に導入されたことをお知らせします。

※リーシング：商業施設によるテナントの誘致・募集業務

導入の背景

ラトブコーポレーションが運営する「LATOV」は、1階から3階が商業施設、4階から6階が公共施設、7階・8階がオフィスで構成される複合施設です。JRいわき駅とデッキで直結しており、商業・公共・業務機能が集積する“いわきの顔”として、多様な来館者を受け入れている点が特長です。

これまで「LATOV」では、限られた体制のなかで、常設および催事のリーシング業務、既存テナントの運営業務を並行して進めていました。その一方で、書類作成や請求対応、確認業務などの管理負荷が重く、エクセルを用いた手動管理も残っていたことから、催事運用に手間がかかりやすい状態となっていました。加えて、商談履歴をはじめとする情報の蓄積・共有も十分ではなく、担当者に業務が寄りやすい運用になっていました。

また、「LATOV」では区画数が限られるなか、施設に変化や賑わいを生み出すうえで催事の役割が大きくなっていました。しかし短期出店は事業者とのやり取りが多く、催事の頻度を高めて実施したくても、その前後の事務処理がボトルネックとなり、十分に回転させにくい状況がありました。あわせて、空いている常設区画の活用も進めたい一方、日々の管理業務に追われ、新規のリーシング活動そのものに十分な時間を割きにくいことも課題となっていました。

ショップカウンター エンタープライズ導入の狙い

こうした背景を受け、ラトブコーポレーションは「ショップカウンター エンタープライズ」の導入により、催事・常設の区画情報、出店スケジュール、問い合わせ、商談進捗、契約関連業務を一元的に管理できる体制の構築を進めます。これにより、区画の空き状況や商談状況を把握しやすくし、スケジュールのバッティングや対応漏れを防ぎながら、より安定したリーシング運用の実現を目指します。

また、管理業務にかかる負荷を軽減することで、催事区画については導入後1年で現状比約5割増を目標としています。さらに、商談履歴や出店者情報を蓄積していくことで、属人的になりがちな運用から脱し、今後の常設区画の活用や施設全体のリーシング強化につなげるとともに、駅前立地を活かした地域一帯の賑わい創出にも活かしていく方針です。

導入企業様のコメント

株式会社ラトブコーポレーション 管理部賃貸管理課 チーム一同

LATOVでは、駅前立地を活かしながら、館内に継続的な変化と賑わいを生み出していくことを重視してきました。特に催事は、売上面だけでなく、お客様に新しい楽しみや来館動機を届けるうえで重要な取り組みです。一方で、短期出店は調整や書類対応が多く、限られた体制のなかでは運用負荷が大きい場面もありました。今回、「ショップカウンター エンタープライズ」を導入することで、区画や商談、契約に関する情報を整理しながら、よりスムーズに運用できる環境が整うことを期待しています。今後は催事の充実に加え、常設区画の活用も視野に入れ、地域の皆さまにとって魅力ある施設づくりにつなげていきたいと考えています。

▼「ラトブ出店募集サイト」の画面イメージ

URL：https://space.latov.com(https://space.latov.com)

▼出店のイメージ

※掲載画像は実際の出店写真ではなく、売場の構成・装飾・商品陳列等は変更となる場合があります

2階イベントスペース（216区画）

■導入検討時のお問い合わせ先

「ショップカウンター エンタープライズ」または「商業施設におけるDX推進」にご興味を持たれたご担当者様は下記までご連絡ください。具体的な機能や導入スケジュールなど、サービスの詳細について説明している資料をお送りします。

https://shopcounter.jp/lp/enterprise

■ショップカウンター エンタープライズについて

商業施設向けリーシングDXシステムです。商業施設が自社スペースを掲載する「テナント募集サイト」と、問い合わせ・営業・テナント情報管理やスペースの稼働管理ができる「営業管理システム」をSaaS型で提供し、随時、機能追加やバージョンアップを行うことで、テナント募集業務や管理業務の効率化、生産性向上を支援いたします。現在、1,500以上の商業施設にて導入。

URL： https://shopcounter.jp/lp/enterprise

■カウンターワークスについて

商号 ：株式会社COUNTERWORKS

所在地 ：東京都品川区西五反田7-22-17 TOCビル8F

代表 ：代表取締役CEO 三瓶 直樹

事業内容 ：「ショップカウンター」「ショップカウンター エンタープライズ」の企画・開発・運営

資本金 ：6.54億円（資本準備金を含む）

URL ：https://counterworks.co.jp