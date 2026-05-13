全国展開バーチャルオフィスのワンストップビジネスセンターが5月13日に八王子店をオープン

株式会社ワンストップビジネスセンター

全国でバーチャルオフィス「ワンストップビジネスセンター」を展開し起業支援を行う、株式会社ワンストップビジネスセンター(取締役社長：生田泰啓、本社：東京都港区 以下「当社」)は、「ワンストップビジネスセンター八王子店」（東京都八王子市）を2026年5月13日にオープンしました。多摩エリアの拠点として、地元の起業家やフリーランス、および多拠点展開を目指す企業の事業活動を支援してまいります。

【出店の背景と狙い】

当社は2010年よりバーチャルオフィス事業を展開し、場所にとらわれない柔軟なワークスタイルを提案してきました。昨今では、働き方の多様化や副業に取り組む方の急増、国や自治体による起業支援策の充実など、誰もが新たな挑戦をしやすい環境が整ってきました。

今回新たに出店を行う八王子は、古くから「織物の街」「宿場町」として栄え、現在でも多摩エリアで最も活力のある商圏の一つです。JR中央線・横浜線・八高線、そして京王線が乗り入れる八王子駅周辺は、都心・神奈川・山梨を繋ぐ交通の要所です。国道20号やインターチェンジも近く、営業拠点や物流のタッチポイントとして、実務上の利便性が極めて高いエリアです。

また、八王子は市内に21の大学・短期大学・高専が立地し、約9万人の学生が学ぶ日本屈指の学園都市でもあります。この豊富な「知の資源」は、新技術の開発や産学連携だけでなく、意欲ある若手人材の接点という面でも、事業者にとって大きな魅力です。

さらに、自治体による創業支援も活発です。「起業家応援プロジェクト八王子」や「特定創業支援等事業」など、創業や事業成長を後押しする支援体制や制度が充実しています。八王子市をはじめ、地元の金融機関や商工会議所との連携も進んでおり、創業後も継続的な支援を受けやすい環境が整っています。

当社は、地域経済を支える事業者や個人事業主の皆様を、バーチャルオフィスという形で支えてまいります。

【店舗概要】

名称：ワンストップビジネスセンター八王子店 https://www.1sbc.com/branch/hachioji/

所在地：〒192-0082 東京都八王子市東町1-14 橋完ビル

アクセス：JR「八王子駅」より徒歩4分、京王線「京王八王子駅」より徒歩2分

【社長の生田よりメッセージ】

八王子は新しい挑戦をする上で大きな可能性を持つ街です。起業や副業にチャレンジする方、学生起業家の方、多摩エリアで新たな拠点を持ちたい方に、事業の第一歩や成長の拠点としてお力添えしたいとの想いから、今回の出店を決めました。

当社の全国ネットワークも活かし、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方はもちろん、自由で自分らしい生き方もぜひ実現してください。

【当社について】

2010年のバーチャルオフィスサービス開始以来、起業家・副業家・フリーランサーを中心に、全国の事業用住所提供・会議室レンタル・郵便転送・電話対応代行やホームページ制作など幅広く事業支援サービスを展開し、「もっと自由な働き方を」というニーズに応えてきました。サービス開始から16年が経過し、累計利用社数は2.5万社を突破しています。

また、北海道ニセコ町とのワーケーション協定や、石川県加賀市とのバーチャルオフィス共同運営など、自治体と連携した地方創生や、場所にとらわれない新しい働き方の普及にも積極的に取り組んでいます。

【会社概要】

社名：株式会社ワンストップビジネスセンター

本社所在地：東京都港区南青山2丁目2番15号 ウィン青山

取締役社長：生田 泰啓

設立：2009年1月

事業内容：バーチャルオフィスおよび貸し会議室の運営、ホームページ制作・運営に関するコンサルティング

コーポレートサイト： https://www.1sbc.co.jp/

サービスサイト： https://www.1sbc.com/