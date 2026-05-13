パソコン工房・グッドウィルを運営する株式会社ユニットコム（代表取締役：端田 泰三、本社：大阪市浪速区）は、「iiyama PC」ブランドより、インテル® Core™ Ultra シリーズ 3 プロセッサー搭載 薄型・899g以下・16.9mmの14型ノートパソコンを発売いたしました。

■ 薄型・899g以下・16.9mmの14型ノートパソコンについて

本体重量 899g以下の軽さと、最薄部16.9mmのスリムなボディを実現。CPUにインテル® Core Ultra™ シリーズ 3 プロセッサーと大容量のバッテリーを搭載し、持ち運びと性能の両立を追求した14型モバイルノートPCです。 ディスプレイには、応答速度1ms未満の高速表示と、色再現性に優れたOLED（有機EL）パネルを採用。 DCI-P3カバー率100％の広色域にも対応しており、動画視聴や画像・動画編集などのクリエイティブ作業、ビジネスでの資料作成やプレゼンテーションまで、常に高精細で鮮やかな映像表示を実現します。

■ インテル® Core™ Ultra シリーズ 3 プロセッサー搭載

インテル® Core™ Ultra シリーズ 3 プロセッサーは、最先端のインテル® 18Aプロセスを採用し、パフォーマンス・ハイブリッド・アーキテクチャーに基づく高性能Pコアと、低消費電力のLP Eコアを標準搭載しています。シリーズ全体として電力効率にも優れており、複数の作業を同時にこなすマルチタスク環境でも快適な動作を支えます。 また、「第5世代NPU」を内蔵し、最大50TOPSクラスの処理性能により、ローカルでのAI処理を高速かつ効率的に実行します。 グラフィックス面では、Xe3 アーキテクチャーを採用した内蔵GPUを搭載。シェーダー処理や並列演算の中核を担うXVE（Xe Vector Engine）の強化に加え、レイトレーシング対応やメモリアクセスの最適化により、前世代から性能向上を実現しています。

■ 色再現性に優れたOLED（有機EL）を採用

本製品では、ノートパソコンの薄型・軽量化を実現するため、表示性能だけでなくパネル構造にも着目し、OLED（有機EL）パネルを採用しています。OLEDは画素一つひとつが自ら発光する自発光方式のため、バックライトや導光板を必要とせず、表示部を薄型・軽量に設計できる点が特長です。この構造により、筐体全体の軽量化を可能にしています。 また、自発光ならではの高いコントラスト比と優れた黒再現に加え、DCI-P3カバー率100％の広色域にも対応。応答速度1ms未満の高速表示により、残像感を抑えた滑らかな映像表現が可能です。文字はもちろん、映像や写真も忠実かつ高精細に再現します。 さらに、OLED特有の焼き付き（残像）を抑制するための設定アプリを搭載。画面表示の制御や保護機能により、長時間の使用でも安心してお使いいただけます。

■ Copilot+ PC に搭載された多彩なAI機能

本製品は、Microsoft社が提唱するCopilot+ PCに対応しています。 Copilot+ PCには、PCの操作履歴を記憶し後から情報を検索できる「Recall」、再生された音声を翻訳して画面に表示する「Live Captions」、手書きのスケッチとテキストの説明を元に画像を生成する「Cocreator」など、多彩で魅力的なAI機能が搭載されています。 ※利用可能なCopilot+ PCの機能は、デバイス、地域、時期によって異なります。詳しくは aka.ms/copilotpluspcs をご覧ください。

■ グリーン購入法適合商品

グリーン購入法適合商品は、環境省が毎年公表するグリーン購入法の「基本方針」の判断の基準を満たしている製品・サービスです。 基準を満たしていることを認定・認証している機関はなく、事業者の判断により「グリーン購入法適合商品」と表示します。

◇ 薄型・899g以下・16.9mmの14型ノートパソコン

https://www.pc-koubou.jp/pc/note_14inch_899oled.php?utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260513_1&utm_content=nonpay

■ モデルのご紹介

下記は、インテル® Core™ Ultra シリーズ 3 プロセッサー搭載 薄型・899g以下・16.9mmの14型ノートパソコンのモデル例になります。他にも複数のモデルをご用意しております。 【BTO標準構成】各種カスタマイズが可能な「BTO(Build to Order＝受注後生産方式)」に対応しています。

製品名：STYLE-14FH132-U5-UCSX 販売価格：219,800円 https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1219380&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260513_1&utm_content=nonpay Windows 11 Home / インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 325 / LPDDR5X-7467 16GB(オンボード) / CPU統合チップセット / 500GB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / インテル® Graphics / 14型 OLED(光沢) / WUXGA(1920×1200ドット) / グリーン購入法適合品（※標準スペック時の測定となります。カスタマイズ時は弊社担当までお問い合わせください。）

製品名：SOLUTION-14FH132-U7-UCSX 販売価格：259,800円 https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1219181&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260513_1&utm_content=nonpay Windows 11 Home / インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 355 / LPDDR5X-7467 32GB(オンボード) / CPU統合チップセット / 500GB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / インテル® Graphics / 14型 OLED(光沢) / WUXGA(1920×1200ドット) / グリーン購入法適合品（※標準スペック時の測定となります。カスタマイズ時は弊社担当までお問い合わせください。）

パソコン工房は、24時間365日体制のコールセンター、全国店舗ネットワークによる安心サポートで万全のアフターフォローとなっております。 パソコン工房 ホームページ https://www.pc-koubou.jp ※文中の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。 ※掲載情報は発表時点のものとなります。予告なく仕様、価格を変更する場合や販売終了となることがあります。

【会社概要】 社名 株式会社ユニットコム 運営ショップ名 パソコン工房 URL : https://www.pc-koubou.jp グッドウィル URL : https://www.goodwill.jp 代表者 代表取締役 端田 泰三 本社所在地 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-16-1 事業内容 iiyama PC（オリジナルパソコン）、パソコンパーツ、ソフトウェア、パソコン周辺機器の販売、パソコン修理・サポートサービス、データ復旧サービス、中古買取・販売、パソコンレンタル、メモリアーカイブサービス

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