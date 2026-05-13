【星のや沖縄】沖縄の豊かな自然と伝統文化を通じて、自らを養う滞在。リニューアルして「美と健康のオールインクルーシブひとり旅」を通年販売

星野リゾート海を臨むインフィニティプールでの寛ぎ

各施設が独創的なテーマで、圧倒的非日常を提供する「星のや」。海に抱かれる沖縄ラグジュアリーの最高峰「星のや沖縄」では、2026年6月1日より、これまで好評につき期間を延長してきた「美と健康のオールインクルーシブひとり旅」をリニューアルして通年販売します。今回のリニューアルでは、世界有数の長寿地域「ブルーゾーン（＊1）」として注目される沖縄の食習慣に改めて着目しました。琉球王朝時代から伝わる「医食同源（クスイムン）」の教えを現代に昇華させ、植物性食品や島野菜を豊富に取り入れた食事など、人生100年時代を健やかに歩むための知恵を味わう体験を用意。滞在中は、全室オーシャンフロントの客室で波音に包まれるだけでなく、スパでの休息や琉球舞踊・歌三線といった伝統文化に触れるアクティビティまで、沖縄が誇る豊かな自然と文化をオールインクルーシブという自由の中で心ゆくまで享受できます。何にも邪魔されず、内側から心身が満たされていく、贅沢なひとり旅が叶います。

＊1 参考資料：ダン・ビュイットナー著、仙名紀訳「ブルーゾーン 世界100歳人に学ぶ健康と長寿のルール」

背景

コロナ禍を経て「ひとりで過ごす時間」の価値が再認識され、約56%が「ひとりの方が好き」と回答するなど（＊2）、ひとり旅市場は拡大しています。星のや沖縄はこれまで、同行者に気兼ねなく自分らしく過ごせる旅を提案してきました。実際に過去に滞在されたお客様からは、「ゆっくり過ごしながら多彩な体験も叶い、充実した時間になった」「スタッフとの会話を通じて文化に触れ、本当の贅沢を味わえた」と多くの声をいただいています。こうした「自分を養う時間」へのニーズに応え、沖縄の知恵をより深く体感できる内容へリニューアルし、通年での提供を開始します。

＊2 参考資料：博報堂生活総合研究所「ひとり意識・行動調査1993/2023」

「美と健康のオールインクルーシブひとり旅」の特徴1 美をコンセプトにしたディナーコースや、健康に過ごす沖縄の知恵があふれた食事（Power Up）

滞在中の食事はメインダイニングでのディナーの他、プライベートな客室でゆったりと味わう滋味豊かな朝食まで、すべての食事がプランに含まれます。健康に過ごす人々の古くからの知恵があふれた食事を通じて、人生100年時代を健やかに歩むための豊かな知恵を知ります。

■ディナーコース「琉球ガストロノミア～Bellezza～」

旬のフルーツの旨みを凝縮したパスタひとりでも気兼ねなく食事が楽しめる

ディナーコースのコンセプトは「琉球ガストロノミア～Bellezza～」。食事がもたらす「Bellezza（イタリア語で美という意味）」をテーマに、沖縄に伝わる「医食同源・クスイムン」の教えの基、それぞれの食材が持つ栄養素に着目しました。全9品を通じて健やかな美へと導く料理が楽しめます。

■人生100年時代を健やかに歩む、長寿の知恵を食す

植物性食品を中心とした「命薬（ぬちぐすい）菜食セット」夏の「季節の朝食」は、旬のマンゴーを贅沢に味わえる

夕食は、世界有数の長寿地域「ブルーゾーン」として知られる沖縄の食習慣に基づき、植物性食品や島野菜を豊富に使用した「命薬（ぬちぐすい）菜食セット」を客室でリラックスしながら堪能できます。目覚めの身体を心地よく潤す「季節の朝食」には、夏はマンゴー、冬は新鮮な魚を温かく味わう朝食など、四季折々の豊かな恵みを取り入れています。その時期にしか味わえない旬の食材が持つ栄養素を取り入れることで、内側から心身を整え、人生100年時代を健やかに歩むための知恵を体感する贅沢な滞在です。

2 沖縄の自然の力に癒される、スパでのリラクゼーション南国らしい植物が生い茂る散策路波のようなリズムでゆったりと行う、トリートメント

南国植物が芽吹く庭を抜けた先に、静謐な時間が流れる「星のや沖縄 スパ」が佇んでいます 。月桃や塩、海藻といった沖縄の自然の恵みをテーマに心身を養うスパトリートメントは、波音のような心地よいリズムで深い休息へと誘います 。本プランはオールインクルーシブのため、滞在の流れに身を委ね、その時のご自身の身体の状態に合わせて、ボディトリートメント「陽」、またはフェイシャルトリートメント「凪」のメニューから自由に選択が可能。内側から健やかさを引き出す豊かな時間を過ごします。

3 土地に伝わる文化から美を学び、知的好奇心を満たす指先・脚運びまでもが美しい「島の手習い・琉球舞踊」施設前の浜辺で行う「朝凪よんなー乗馬」

施設内の「道場」では、土地の文化を体験するアクティビティを提供しています。本プランでは、師範から手ほどきを受ける「琉球舞踊」や「琉球古典音楽の歌三線」の他、琉球競馬が盛んだった土地の歴史に倣い朝の乗馬体験も用意。好きなプログラム１つに参加ができます。文化を学び地域の方々と触れ合うことで、心豊かな時間が過ごせます。誰に遠慮することもなく、三線の音色や舞の所作、馬の温もりに集中することで、静かな好奇心と向き合えます。

客室 波音と共にぐっすりと眠り、海の輝きで目覚める（Power Up）テラスリビングを備えた客室「ハル」施設の庭の恵みでリラックスするひととき

サンゴ礁が広がる遠浅の海は、爽やかな海風と穏やかな波音を届けてくれます。全室オーシャンフロントの客室は、海辺の情景を存分に楽しめる誰にも邪魔されない空間です。プランでは、琉球の人たちにも愛されたお茶とお菓子に加え、良質な睡眠へと誘う就寝前のサービスを提供します。眠りに良いとされる「クワンソウ茶（＊3）」で身体を温め、季節の香りを放つ草木を集めてつくる香り袋を枕元におくことで、ぐっすりと眠ることができます。

＊3 クワンソウ茶：別名ニーブイグサ(沖縄の方言で眠り草という意味)とも呼ばれ、沖縄で古くから安眠のために親しまれてきたノンカフェインのハーブティー。

施設 海を臨むプールサイドで、リビングの様に寛ぐラウンジのある集いの館には、沖縄にまつわる書籍を用意プールサイドは海に沈む夕日を眺める特等席

星のや沖縄のプールは、水深10cmから140cmまで深さの異なるエリアを組み合わせており、南国の植物に囲まれたプールサイドではリビングの様に寛げます。また、プールに併設した「集いの館」には、24時間利用できるラウンジを備え、時間帯に応じたお茶やお菓子、泡盛なども楽しめます。

滞在スケジュール例（すべてプランに含まれます）

＜1日目＞

15:00 到着・チェックイン

16:00 沖縄伝統茶「ぶくぶく茶」でおもてなし

17:00 季節の草木の香りを集めて香り袋を作る「ゆんたく庭めぐり」

18:30 プールサイドで琉球舞踊を鑑賞

19:00 客室で夕食「命薬菜食セット」

21:00 お休み前のストレッチ「夜の調律深呼吸」

22:00 沖縄の香りに癒されるバスソルトで入浴

お休み前のハーブティー「クワンソウ茶」

＜2日目＞

8:00 客室で朝食「季節の朝食」

11:00 島の手習い「歌三線」

12:30 バンタカフェ by 星野リゾートでランチ

14:00 スパでリラックス

19:00 夕食「琉球ガストロノミア～Bellezza～」

22:00 沖縄の香りに癒されるバスソルトで入浴

お休み前のハーブティー「クワンソウ茶」

＜3日目＞

7:00 目覚めのストレッチ「朝の鍛錬深呼吸」

8:00 朝食 ダイニング

12:00 チェックアウト

「美と健康のオールインクルーシブひとり旅」概要

期間 ：2026年6月1日～通年（除外日あり）

料金 ：1名 221,200円～（税・サービス料込）

含まれるもの：2泊3日の宿泊料、夕朝食2回、星のやスパ（凪または陽）、アクティビティ（朝凪よんなー乗馬または、琉球舞踊・歌三線から選択）、客室での琉球茶とお菓子、バンタカフェ利用チケット ＊予約状況によってアクティビティは異なる場合があります。

予約 ：公式サイト（ https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/hoshinoyaokinawa/ ）にて1週間前まで受付

■星のや沖縄

海に沈む夕陽を臨むインフィニティプール

海と共に暮らす、琉球文化を昇華させた「グスクの居館」。沖縄の史跡から発想を得た「グスクウォー

ル」と自然海岸に囲まれた敷地に、色彩豊かな畑と庭、海に臨む客室や沖縄文化を体験する道場が広が

る、沖縄の贅沢を集めた海岸線に沿うリゾートです。

所在地：〒904-0327 沖縄県中頭郡読谷村字儀間474

電話：050-3134-8091(星のや総合予約)

客室数：100室・チェックイン:15:00/チェックアウト:12:00

料金：1泊 170,000円~(1室あたり、税・サービス料込、食事別)*通常予約は2泊より

アクセス：那覇空港から車で約1時間(空港リムジンバスあり<有料>)

開業日：2020年7月1日

URL：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/hoshinoyaokinawa

■星のや

「その瞬間の特等席へ。」をコンセプトに、各施設が独創的なテーマで、圧倒的非日常を提供する「星

のや」。国内外に展開する各施設では、その地の風土、歴史、文化をおもてなしに繊細に織り込み、出

合った季節にしか味わえない最高の瞬間を体験していただくことで、訪れた人を日々の時間の流れから

解き放つ。2025年にブランド誕生から20周年を迎え、2026年6月25日に「星のや奈良監獄」、2027年には「星のや飛鳥」が開業予定。

URL:https://hoshinoresorts.com/ja/brands/hoshinoya/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=pOIGZ9VyxgU ]