佐賀の銘酒「鍋島」と料理長考案のおつまみ3種をオールインクルーシブで味わう宿泊プランを販売【メルキュール佐賀唐津リゾート】

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社

日本三大松原の一つ「虹の松原」と海を間近に眺めるオールインクルーシブのリゾートホテル「メルキュール佐賀唐津リゾート」（佐賀県唐津市東唐津／総支配人：小山 英一）は佐賀の銘酒「鍋島 純米大吟醸 愛山」と料理長が考案した3種のおつまみとのマリアージュを楽しめる期間限定宿泊プランの販売を開始しました。あわせて、ナイトラウンジで季節替わりの地酒を提供し、大浴場併設のリラクゼーションラウンジには佐賀唐津や九州にまつわる書籍をそろえた本棚を設置しました。

佐賀の魅力に触れる、大人旅におすすめの3つの企画

ゴールデンウィーク後から夏休み前にかけては、新緑が広がり、気候も穏やかで、混雑を避けて地域をゆっくり巡るのにおすすめの時期です。当ホテルが位置する佐賀県唐津市は、約400年前から伝わる大祭・唐津くんちや唐津城、唐津焼、呼子のイカなど、魅力的な観光資源を有する地域です。歴史や文化に触れながら、地域の食と酒を楽しむ旅の拠点としておすすめです。佐賀を代表する銘酒「鍋島」と料理長特製のおつまみを楽しむ時間、季節ごとに地酒を味わえるナイトラウンジ、そして地元の書籍を揃えたリラクゼーションラウンジでの静かなひととき。唐津散策と合わせて、ホテル内でも地域の酒・食・文化の魅力をより深く体験できる3つの企画を用意しました。

1．佐賀の銘酒「鍋島」とおつまみ3種のマリアージュを満喫する宿泊プラン

大正12年（1923年）に創業した富久千代酒造が醸す、佐賀を代表する銘酒「鍋島」をホテル料理長考案のオリジナルおつまみ3種とともに味わう期間限定宿泊プランです。

1984年にイギリスで創設された「インターナショナルワインチャレンジ（IWC）」に2007年、日本酒（SAKE）部門が設けられました。鍋島は2011年の「純米酒の部」と「吟醸酒 大吟醸の部」で金賞受賞を皮切りに、多くの年に様々な部門で栄えある賞を受賞しています。今回は2025年「純米大吟醸の部」で銀賞を受賞した「鍋島 純米大吟醸 愛山」と3種のおつまみのマリアージュを堪能できます。

佐賀を代表する銘酒「鍋島」とおつまみ3種

鍋島 愛山

「鍋島 愛山 大吟醸」は、酒米の王様〈山田錦〉や〈雄町〉と同系統の〈愛山〉を使用した一本。華やかで上品な香りと、やわらかくふくらみのある口当たりが特長。ほのかな米の甘みが広がり、やさしく心をほどくような味わいを楽しめます。

蛸のたまりクリームチーズ 山葵醤油

蛸のたまりクリームチーズ 山葵醤油

コリコリとした食感のタコに、濃厚なクリームチーズを合わせ、わさび醤油で仕上げた一品。コクがありながらも後味はすっきりとした、ほどよい清涼感が特長です。

イカと切り干し大根ピリ辛松前和え

イカと切り干し大根ピリ辛松前和え

イカと切り干し大根を、昆布の旨みとともに和えたピリ辛の松前和え。シャキシャキとした食感とイカの風味が調和し、控えめな辛みと塩味が、お酒の旨みを引き立てます。

鴨の山椒煮

鴨の山椒煮

やわらかな鴨のロース肉を山椒でじっくり煮込んだ一品。山椒の爽やかな香りとほのかな痺れが、鴨の味わいと融合し、お酒との豊かなマリアージュをお楽しみいただけます。

【宿泊プラン名】【鍋島愛山純米大吟醸×おつまみ三種】佐賀の地酒とおつまみ3種付きプラン／オールインクルーシブ

【宿泊期間】2026年4月6日（月）～7月10日（金）※宿泊対象期間は変更になる場合がございます。

【料金】18,800円～（2名1室1名あたり、税・サ込） ※一部有料、ランチの提供はございません。

【提供場所】ビュッフェレストラン Locavore（ロカボール）

【提供時間】17:30～21:00（最終入場 20:30）

【詳細】https://mercure-sagakaratsu-resort.jp/plan/saga-jizake-otsumami/

2．季節替わりの地酒で寛ぐラウンジ

ビールやワイン、ソフトドリンクやスナック類を追加料金の支払いを気にせず楽しめるナイトラウンジに、季節限定で地酒が登場します。

春は地元産の完熟南高梅を使用した梅酒

日本酒仕立乃梅酒 太閤梅

春は清酒、地元産の完熟南高梅、国産のてんさい氷糖のみで仕上げられた「日本酒仕立乃梅酒 太閤梅」を提供します。フランスの鑑評会KURA MASTER 2025 にて金賞を取得したこちらの梅酒は、豊かな香りとまろやかな味わいはストレートやロックで楽しむのがおすすめです。

【提供期間】2026年4月1日（水）～2026年6月30日（火）

BariPi！

夏は地元産の麦を使用した桃の香りが広がる新感覚麦焼酎「BariPi！」を提供します。桃の甘さのあとから麦焼酎のすっきり感が追いかけ、ロックやソーダ割り、カクテルのベースとしても相性抜群な夏にぴったりな味わいです。ホテルスタッフおすすめのレシピもラウンジにて展開し、好みに合わせてアレンジを楽しめます。

【提供期間】2026年7月1日（水）～2026年9月30日（水）

夏は桃の香りを楽しめる新感覚麦焼酎テラス席にて夜の街を眺めながらゆったり過ごせます

【提供場所】1F ラウンジ

【提供時間】21:00～23:00

【料金】無料 ※オールインクルーシブの宿泊料金に含む

3．知的好奇心を満たす「読書スペース」

大浴場に併設するリラクゼーションラウンジに本棚を設置します。唐津焼をはじめとした焼き物に関する書籍、地元写真家の視点で撮影された佐賀唐津の風景を切り取った写真集、九州エリアの旅行・街情報など、佐賀唐津や九州に親しむラインナップが楽しめます。スマートフォンに触れる時間が長い日常からデジタルデトックスをして、旅先ならではのゆったりとした時間が過ごせる空間です。

風呂上り後にくつろげる空間地元文化に触れられる書籍セレクト

【提供場所】2F リラクゼーションラウンジ

【営業時間】6:00～10:00、15:00～23:00

【料金】無料 ※オールインクルーシブの宿泊料金に含む

マルシェのように楽しむ、選ぶ楽しさ広がる朝食とディナービュッフェに

開業以来多くのお客さまより好評のビュッフェが、開業2周年を迎えた4月1日、「マルシェ」をコンセプトにさらに魅力溢れる内容に生まれ変わりました。美味しさはもちろん、ライブキッチンから提供するメニューの香り、調理の音、和洋中のメニューが並ぶビュッフェボードの彩りなど、五感を満たす食体験を提供します。また、この土地ならではの食材を使った一皿、郷土料理を同時に楽しむことができ、味覚でも佐賀唐津を堪能できます。

オールインクルーシブで気兼ねない滞在を叶える、メルキュール佐賀唐津リゾート

色鮮やかな食材が並ぶマルシェの屋台をイメージさせるビュッフェボードふわっとした口当たりのフランス・リヨンの郷土料理「フィッシュクネル」佐賀牛の焼しゃぶをライブキッチンにて提供客室や館内から、松浦川に沈む美しい夕日を望めます虹ノ松原、松浦川、唐津湾、唐津城が織りなす、自然と歴史が調和した美しい眺望が広がります勇壮な唐津くんちをモチーフとしたロビーの天井。旅気分を一層盛り上げます

日本三大松原のひとつ、全長約4.5キロメートルにわたり約100万本のクロマツが群生する「虹の松原」と青い海を眼前に眺めるオールインクルーシブのリゾートホテルです。佐賀空港から車で約90分、九州の玄関口・福岡市内からも車で約90分と、思い立った時に気軽に行ける立地と、夕朝食ビュッフェや夕食時のアルコール、ドリンクや軽いスナックを楽しめるラウンジの利用が宿泊料金に含まれるオールインクルーシブのため、気兼ねなく滞在を楽しむことができます。

【ホテル名】メルキュール佐賀唐津リゾート

【電話】 03-6627-4651（予約センター）

【詳細】 https://mercure-sagakaratsu-resort.jp/

■メルキュールについて

ローマ神話の旅の神、マーキュリーからインスピレーションを得たメルキュール ホテルは、1973 年の創業以来、単に快適な眠りをご提供する場としてではなく、その地域の魅力を深く感じることができる、質の高いサービスを大切にしています。メルキュールは、リオ、パリ、バンコク、その他世界各地で「ディスカバー・ローカル」のプログラムを通じて、お客様にその土地ならではの体験をお届けしています。インテリアデザインからその地域の食文化や飲み物にいたるまで、その土地ならではのものに触れていただける空間、おもてなしをご用意しています。メルキュール ホテルは、都心、ビーチ、山あいなど、60か国以上に 1,000 以上のホテルを展開しています。メルキュールは、110 カ国以上で 5,800以上の施設を展開する世界有数のホスピタリティグループであるアコーの一員であり、さまざまな特典、サービス、体験を提供する予約プラットフォーム兼ロイヤリティプログラム ALL Accor（オール アコー）の参加ブランドです。

■アコーについて

フランス・パリを拠点とするアコーは、世界110ヶ国で5,800を超えるホテルやレジデンス、10,000を超えるレストラン、バー施設を展開し業界を牽引しているホスピタリティグループです。ラグジュアリーからエコノミーまで約45のホテルブランド、さらにEnnismoreと共にライフスタイル分野にも手を広げるなど、業界で多様かつ完全に統合されたエコシステムを展開しております。ALLは、ホテルに滞在中そして滞在の枠を超えてアコーグループがお約束しているユニークな体験をメンバーに提供する予約プラットフォームおよびロイヤリティプログラムです。また、グループはビジネス倫理、責任あるツーリズム、持続可能な環境保護、コミュニティとのかかわり、多様性、包括性を通じて前向きな行動を推進することに焦点を当てています。 1967年に設立されたアコーはフランスに本社を置き、米国のユーロネクストパリ証券取引所（ISINコード：FR0000120404）およびOTC市場（証券コード：ACCYY）に上場しています。 詳細については https://group.accor.com/ をご覧ください。

※2026年5月13日配信時点での情報です。

※写真は全てイメージです。