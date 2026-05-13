＜本日発売＞アース・スター コミックス 5月最新刊登場

株式会社アース・スター エンターテイメント

株式会社アース・スター エンターテイメント（本社：東京都品川区）が刊行するコミックレーベル【アース・スター コミックス】の新刊を5月13日(水)に発売いたします。

公式サイト（https://comic-earthstar.com/comics） では新作や一部既刊を無料でお試し読みいただけます。

『稲穂くんは偽カノジョのはずなのに』第4巻

著：とこのまこの感情は恋じゃない、きっと…！

恋愛に憧れる高校一年生・森親太郎は、

学校一可愛い女子だが【実は男子】の稲穂と偽カップルを演じている。

過ごしているなかで、親太郎に抱いている感情は「恋じゃない」と結論づけた稲穂。

だからこそキスだってできると言った稲穂は、親太郎に唇を近づけて…！？

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/101562/table/655_1_2322d789326041746dcef38d57c2bfdc.jpg?v=202605131051 ]

『聖女の妹の尻拭いを仰せつかった、ただの侍女でございます ～謝罪先の獣人国で何故か黒狼陛下に求愛されました！？～』第4巻

漫画：日野原 原作：櫻田りん キャラクター原案：氷堂れん“俺のものだという証”三角関係が大きく動き出す――。

建国祭での騒動により、ドロテアの家族は平民へと下る処罰が確定した。身分を失えば、ヴィンスの隣に立つ資格さえないと思い悩むドロテア。それでも募っていく彼への想いを、もう否定することはできなかった。

そんな矢先、体調不良を訴えるハリウェルを気遣い、部屋へと入っていく二人の姿を、ヴィンスが目撃してしまい……？！

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/101562/table/655_2_8e5e944025f29bf0213125374e0570d6.jpg?v=202605131051 ]

『異世界転移して教師になったが、魔女と恐れられている件 ～アオイ先生の学園奮闘日誌～』第6巻

漫画：咲良 原作：井上みつる キャラクター原案：鈴ノシェンリー14歳、フィディック学院を辞めて…、結婚!?

メイプルリーフ聖皇国に滞在しているアオイたち。

聖都にある魔術学院でも圧倒的な魔術を披露して、学院長・バルブレアをはじめとする教員たちを驚愕させる。

そんななか、どこか浮かない様子のシェンリーは、「フィディック学院を辞めて家に帰ってくるように」と父親から突然の連絡があったことを告げる。

シェンリーの退学を阻止するため、アオイはシェンリーとともにローゼンスティール子爵家を訪れる。

姿を現した父親・オルドが口にした退学の理由、それは……シェンリーの結婚！？

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/101562/table/655_3_116fa8114b0f0c03a283472f5d30e248.jpg?v=202605131051 ]

『メイドなら当然です。 ～万能メイド、濡れ衣かぶって旅に出る。～』第7巻

原作：三上康明/キンタ 漫画：熊谷綾人万能メイドに立ちはだかるクセ者「五賢人」！！

身に覚えのない罪で屋敷を追い出され、旅に出た万能メイド・ニナ（15）。

魔導士・エミリ、発明家・アストリッド、月狼族・ティエン。

個性豊かなワケあり女子が集うパーティー“メイドさん”一行は、皇帝陛下の命で『賢人会議』が行われる皇宮へ！

『五賢人』の一人・トゥイリードの要望により、お付きのメイドとして働くことになったニナだったが…クセ者揃いの賢人たちはトラブルばかり…！

突然「帰る」と言い出し、早くも会議継続の危機！？

「ここからは私の仕事です！」

悩みを解決すべく、メイドさんが動き出す──！！

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/101562/table/655_4_311a6d3f90b3ba2fb3624c98e96b3d64.jpg?v=202605131051 ]

『生まれた直後に捨てられたけど、前世が大賢者だったので余裕で生きてます ～最強赤ちゃん大暴走～』第15巻

原作：九頭七尾・鍋島テツヒロ 漫画：遠田マリモ見た目は赤ちゃん、だけど中身は大賢者！？

かつてその叡智ゆえに「大賢者」と称えられたアリストテレウス。

死の間際、彼は自らの知識と魔力を魂に刻み込み、

長い時を経て赤子の姿に転生する。

だが転生した世界では、

彼がかつて大賢者の塔に封印したはずの禁忌指定遺物が、

世界中へと流出していた…！！

なぜ封印は破られたのか！？

真相を確かめるため、新たな仲間とともに大賢者の塔へ向かうレウス。

しかしそこで彼を待っていたのは――

かつての弟子たちだった…！！

彼らの狙いは、世界を滅ぼすことすら可能な魔法兵器「破滅の閃光」。

世界の命運を懸けた、新旧弟子たちの戦いが今、幕を開ける――！！！

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/101562/table/655_5_060ff41aead4cefc4267f12f0995be58.jpg?v=202605131051 ]

【5/13(水)0:00よりスタート】コミックシーモアにて先行配信！

『侯爵令嬢アリアレインの追放 the Banishment of Lady Arialaine』第1巻

漫画：如月にまる 原作：しろうるり キャラクター原案：RAHWIAコミックシーモアにて5/13(水)先行配信＆豪華特典決定！

ハーゼン家の長女アリアレインは、王太子の婚約者として日々執務に励んでいた。

しかし、突然の婚約破棄と断罪により彼女は国外追放となる――はずだった。追放刑の前に与えられた猶予3日の間に、彼女は姿を消した。使用人、兵、屋敷、すべてを引き払って。

追放した者、された者。

様々な思惑が交錯するなか、アリアレインの前代未聞の逆襲劇が幕を開ける――。

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/101562/table/655_6_adbf1fbbdb012fe5a9de8ca2965ef605.jpg?v=202605131051 ]

アース・スター エンターテイメント公式サイト

- コミック アース・スター：https://comic-earthstar.com/ （毎週木曜18時更新・毎月12日発売）- アース・スターノベル：https://earthstar-novel.com/ （毎月15日発売）- アース・スター ルナ：https://www.es-luna.jp/ （毎月1日発売）- ウタヒメドリーム：https://www.utadori.com/- 補講男子：https://www.hokodan.com/- Toxic-a-Holic：https://toxicaholic.com- 所属アーティスト花耶（KAYA）公式サイト：https://kaya-official.jp/- コーポレートサイト：https://www.earthstar.co.jp/