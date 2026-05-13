¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥ê¥ó¡¦¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¹ÛÀÐÀ¸»º¼ÔKAP MINERALS¤ÈÀïÎ¬Åª¶¨¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðËÜ¹ç°Õ½ñÄù·ë¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
ºåÏÂ¶½¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤Ï¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥ê¥ó¤ä¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹Åù¤ò´Þ¤à¹ÛÀÐ¤òÀ¸»º¤¹¤ë¥«¥Ê¥À¤ÎKAP MINERALS INC.¡Ê°Ê²¼¡¢KAP¼Ò¡Ë¤È¤Î´Ö¤Ç¡¢Æ±¼ÒÀ¸»ºÊª¤Î¥ª¥Õ¥Æ¥¤¥¯¡Ê¹ØÆþ¡Ë¸¢¤Î³ÍÆÀ¤äÃæ´Ö²Ã¹©µòÅÀ¤Î³ÎÎ©¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðËÜ¹ç°Õ½ñ¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¥°¥í¡¼¥Ð¥ëµ¬ÌÏ¤Ç¤Î´Ä¶ÊÝ¸î°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥·¥Õ¥È¤òÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÆ³Æþ³ÈÂç¤Ë¤è¤ëÄêÃÖ·¿ÃßÅÅÃÓ¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤äÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤ÎÉáµÚ¤ò¼õ¤±¡¢¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ»Ô¾ì¤ÏÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»°¸µ·Ï¤Ë²Ã¤¨¡¢µ»½Ñ³×¿·¤ä¥³¥¹¥È¶¥ÁèÎÏ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢LFP¡Ê¥ê¥ó»ÀÅ´¥ê¥Á¥¦¥à¡Ë·ÏÅÅÃÓ»Ô¾ì¤¬¶áÇ¯µÞÂ®¤Ë¿Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢LFP¤Î¼çÍ×¸¶ÎÁ¤Ç¤¢¤ë¥ê¥ó»ñ¸»¤Î³ÎÊÝ¤ª¤è¤Ó¼è¤ê°·¤¤¤Î³È½¼¤¬º£¸å¤Î¹ñÆâÅÅÃÓ»º¶È¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
KAP¼Ò¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¹Û»³¤Ï¡¢À¤³¦¤Î¥ê¥ó¹Û»³¤Î¤¦¤ÁÌó£µ¡ó¤Ë¸Â¤é¤ì¤ë²ÐÀ®´ä¥¢¥Ñ¥¿¥¤¥È·Ï¤ËÂ°¤¹¤ë´õ¾¯¤Ê¹Û»³¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±¹Û»³¤«¤é»º½Ð¤µ¤ì¤ë¹ÛÀÐ¤ÏÉÔ½ãÊª¤Î´ÞÍÎÌ¤¬Èó¾ï¤Ë¾¯¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¿ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç°ÂÄêÅª¤Ê³ÎÊÝ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë½ÅÍ×»ñ¸»¤Ç¤¢¤ë¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤ò°ìÄêÎÌ´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢ËÜ¹ç°Õ¤Ë¤è¤ê¡¢¹ñÆâÅÅÃÓ»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÇÀ¶ÈÈîÎÁ¤äÈ¾Æ³ÂÎÊ¬Ìî¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿ÍÍ¤Ê»º¶È´ðÈ×¤ò»Ù¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢½ÅÍ×¹ÛÊª¤Î°ÂÄêÅª¤Ê³ÎÊÝ¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò°ìÁØ¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚKAP¼Ò¤Î³µÍ×¡Û
¼Ò Ì¾¡§KAP MINERALS INC.¡Ê¥«¥×¡¦¥ß¥Í¥é¥ë¥º¡Ë
¾ì ½ê¡§Kapuskasing, Ontario, Canada
Àß Î©¡§2024Ç¯
ÂåÉ½¼Ô¡§Geoff Hampson»á
À¸»ºÊª¡§¥ê¥óÀº¹Û¡¢¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹Àº¹Û¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë¤½¤ì¤é¤Î²Ã¹©¡¦ÀºÀ½ÉÊ
À¸»º³«»ÏÇ¯¡§2027Ç¯Âè£±»ÍÈ¾´ü¡ÊÂè°ì´ü¡Ë¡¢2028Ç¯°Ê¹ß¡ÊÂèÆó´ü¡Ë
À¸»ºÎÌ¡§¥ê¥óÀº¹Û ¡Á100,000¥È¥ó¡ÊÂè°ì´ü¡Ë
¥ê¥óÀº¹Û¤ª¤è¤Ó¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹Àº¹Û ¡Á450,000¥È¥ó¡ÊÂèÆó´ü¡Ë
¡Ú´ðËÜ¹ç°Õ½ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¼ç¤Ê¶¨¶È¹ü»Ò¡Û
¡À¸»ºÊª¤ÎÈÎÇä
KAP¼Ò¤¬À¸»º¤¹¤ë¥ê¥óÀº¹Û¡¢¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹Àº¹Û¤Ê¤é¤Ó¤Ë¤½¤Î²Ã¹©ÉÊ¤òÅö¼Ò¤¬ÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¢Ãæ´ÖÀºÀ½¡Ê¹â½ãÅÙ¥ê¥ó»À¡¢¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹Ê¬Î¥ÀºÀ½¡ËÀßÈ÷Æ³Æþ¤Î¸¡Æ¤¤È¹½ÃÛ
ÅÅÃÓÍÑ¹â½ãÅÙ¥ê¥ó»ÀÀ¸»º¼Ô¤ä¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹Ê¬Î¥¡¦ÀºÀ½´ë¶È¤ÎÍ¶Ã×¤ª¤è¤ÓÃæ´ÖÀºÏ£ÀßÈ÷¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶¨¶È¤¹¤ë¡£
£À¯ÉÜ»Ù±ç¤Î³ÎÊÝ
¥«¥Ê¥À¡¢ÆüËÜÎ¾À¯ÉÜ´Ö¤Î½ÅÍ×¹ÛÊª¶¡µëÌÖ¹½ÃÛ¤Ø¸þ¤±¤¿¶¨ÎÏ¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤òºÇÂç¸Â³èÍÑ¤·¡¢KAP¼Ò¤ÎÃæ´ÖÀºÏ£ÀßÈ÷Æ³Æþ¤ËÂÐ¤¹¤ë»ñ¶âÌÌ¤Ç¤Î»Ù±ç³ÎÊÝ¤Ë¸þ¤±Æ¯¤¤«¤±¤ë¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
ºåÏÂ¶½¶È³ô¼°²ñ¼Ò ÅìµþËÜ¼Ò
¥×¥é¥¤¥Þ¥ê¡¼¥á¥¿¥ëÂè»°Éô ·ó ÅÅÆ°²½¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥°¥ë¡¼¥×¢¨
TEL¡§03-3544-1767
Mail¡§battery-global@hanwa.co.jp
¢¨ÅÅÆ°²½¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡§2021Ç¯4·î¤ËÈ¯Â¤·¤¿Åö¼ÒÆâ¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê²£ÃÇÅªÁÈ¿¥¤Ç¤¹¡£Àî¾å¡Ê¹Û»³¡¦¸¶ÎÁ¡Ë¡ÁÀîÃæ¡ÊÈ¾À½ÉÊ¡¦Éôºà¡Ë¡ÁÀî²¼¡ÊÀ½ÉÊ¡¦ÃßÅÅ¡Ë¡ÁºÆÀ¸¡Ê¥ê¥æ¡¼¥¹¡¦¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡Ë¤È¤¤¤¦ÅÅÆ°²½¤ËÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ê½ÅÍ×¹ÛÊª¤ÈÆó¼¡ÅÅÃÓ¤½¤Î¤â¤Î¤Î¥é¥¤¥Õ¡¦¥µ¥¤¥¯¥ëÁ´¤Æ¤Î¾ìÌÌ¤òÅý¹ç¤·¤Æ¡¢¤è¤ê¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤ÊÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥°¥í¡¼¥Ð¥ëµ¬ÌÏ¤Ç¤Î´Ä¶ÊÝ¸î°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥·¥Õ¥È¤òÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÆ³Æþ³ÈÂç¤Ë¤è¤ëÄêÃÖ·¿ÃßÅÅÃÓ¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤äÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤ÎÉáµÚ¤ò¼õ¤±¡¢¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ»Ô¾ì¤ÏÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»°¸µ·Ï¤Ë²Ã¤¨¡¢µ»½Ñ³×¿·¤ä¥³¥¹¥È¶¥ÁèÎÏ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢LFP¡Ê¥ê¥ó»ÀÅ´¥ê¥Á¥¦¥à¡Ë·ÏÅÅÃÓ»Ô¾ì¤¬¶áÇ¯µÞÂ®¤Ë¿Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢LFP¤Î¼çÍ×¸¶ÎÁ¤Ç¤¢¤ë¥ê¥ó»ñ¸»¤Î³ÎÊÝ¤ª¤è¤Ó¼è¤ê°·¤¤¤Î³È½¼¤¬º£¸å¤Î¹ñÆâÅÅÃÓ»º¶È¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢ËÜ¹ç°Õ¤Ë¤è¤ê¡¢¹ñÆâÅÅÃÓ»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÇÀ¶ÈÈîÎÁ¤äÈ¾Æ³ÂÎÊ¬Ìî¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿ÍÍ¤Ê»º¶È´ðÈ×¤ò»Ù¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢½ÅÍ×¹ÛÊª¤Î°ÂÄêÅª¤Ê³ÎÊÝ¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò°ìÁØ¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚKAP¼Ò¤Î³µÍ×¡Û
¼Ò Ì¾¡§KAP MINERALS INC.¡Ê¥«¥×¡¦¥ß¥Í¥é¥ë¥º¡Ë
¾ì ½ê¡§Kapuskasing, Ontario, Canada
Àß Î©¡§2024Ç¯
ÂåÉ½¼Ô¡§Geoff Hampson»á
À¸»ºÊª¡§¥ê¥óÀº¹Û¡¢¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹Àº¹Û¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë¤½¤ì¤é¤Î²Ã¹©¡¦ÀºÀ½ÉÊ
À¸»º³«»ÏÇ¯¡§2027Ç¯Âè£±»ÍÈ¾´ü¡ÊÂè°ì´ü¡Ë¡¢2028Ç¯°Ê¹ß¡ÊÂèÆó´ü¡Ë
À¸»ºÎÌ¡§¥ê¥óÀº¹Û ¡Á100,000¥È¥ó¡ÊÂè°ì´ü¡Ë
¥ê¥óÀº¹Û¤ª¤è¤Ó¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹Àº¹Û ¡Á450,000¥È¥ó¡ÊÂèÆó´ü¡Ë
¡Ú´ðËÜ¹ç°Õ½ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¼ç¤Ê¶¨¶È¹ü»Ò¡Û
¡À¸»ºÊª¤ÎÈÎÇä
KAP¼Ò¤¬À¸»º¤¹¤ë¥ê¥óÀº¹Û¡¢¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹Àº¹Û¤Ê¤é¤Ó¤Ë¤½¤Î²Ã¹©ÉÊ¤òÅö¼Ò¤¬ÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¢Ãæ´ÖÀºÀ½¡Ê¹â½ãÅÙ¥ê¥ó»À¡¢¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹Ê¬Î¥ÀºÀ½¡ËÀßÈ÷Æ³Æþ¤Î¸¡Æ¤¤È¹½ÃÛ
ÅÅÃÓÍÑ¹â½ãÅÙ¥ê¥ó»ÀÀ¸»º¼Ô¤ä¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹Ê¬Î¥¡¦ÀºÀ½´ë¶È¤ÎÍ¶Ã×¤ª¤è¤ÓÃæ´ÖÀºÏ£ÀßÈ÷¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶¨¶È¤¹¤ë¡£
£À¯ÉÜ»Ù±ç¤Î³ÎÊÝ
¥«¥Ê¥À¡¢ÆüËÜÎ¾À¯ÉÜ´Ö¤Î½ÅÍ×¹ÛÊª¶¡µëÌÖ¹½ÃÛ¤Ø¸þ¤±¤¿¶¨ÎÏ¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤òºÇÂç¸Â³èÍÑ¤·¡¢KAP¼Ò¤ÎÃæ´ÖÀºÏ£ÀßÈ÷Æ³Æþ¤ËÂÐ¤¹¤ë»ñ¶âÌÌ¤Ç¤Î»Ù±ç³ÎÊÝ¤Ë¸þ¤±Æ¯¤¤«¤±¤ë¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
ºåÏÂ¶½¶È³ô¼°²ñ¼Ò ÅìµþËÜ¼Ò
¥×¥é¥¤¥Þ¥ê¡¼¥á¥¿¥ëÂè»°Éô ·ó ÅÅÆ°²½¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥°¥ë¡¼¥×¢¨
TEL¡§03-3544-1767
Mail¡§battery-global@hanwa.co.jp
¢¨ÅÅÆ°²½¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡§2021Ç¯4·î¤ËÈ¯Â¤·¤¿Åö¼ÒÆâ¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê²£ÃÇÅªÁÈ¿¥¤Ç¤¹¡£Àî¾å¡Ê¹Û»³¡¦¸¶ÎÁ¡Ë¡ÁÀîÃæ¡ÊÈ¾À½ÉÊ¡¦Éôºà¡Ë¡ÁÀî²¼¡ÊÀ½ÉÊ¡¦ÃßÅÅ¡Ë¡ÁºÆÀ¸¡Ê¥ê¥æ¡¼¥¹¡¦¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡Ë¤È¤¤¤¦ÅÅÆ°²½¤ËÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ê½ÅÍ×¹ÛÊª¤ÈÆó¼¡ÅÅÃÓ¤½¤Î¤â¤Î¤Î¥é¥¤¥Õ¡¦¥µ¥¤¥¯¥ëÁ´¤Æ¤Î¾ìÌÌ¤òÅý¹ç¤·¤Æ¡¢¤è¤ê¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤ÊÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£