株式会社スモールブリッジ

世界92カ国以上の講師と140カ国以上の生徒をつなぐ日本最大級オンライン習い事サイト「カフェトーク（https://cafetalk.com/ ）」を運営する株式会社スモールブリッジ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：橋爪小太郎）は、2026年5月11日、オンラインピアノレッスンカテゴリを対象とした無料モニター募集を開始いたしました。

日本最大級オンライン習い事「カフェトーク」の無料モニターキャンペーン

最大9,000円分を無料で試せる「オンラインピアノレッスン」モニターを募集。当選者は2回受講無料＋口コミでもう1回無料

モニターに当選すると、対象*からお好きなオンラインレッスンを選んで無料で2回お試しいただけるキャンペーンです。

新しいレッスンを発見する楽しさや、出会ったレッスンでの充実の学びの体験を口コミでシェアしていただきます。口コミ投稿後、もう1回無料で受講できるチケットがプレゼントされます。

*3,000ポイント（3,300円税込）以下の単発レッスン

オンラインピアノレッスンモニター詳細へ :https://cafetalk.com/campaign/monitor-extra/piano/may2026/?lang=ja

カフェトークのピアノレッスンの最大の特徴は、世界で活躍する音大卒やプロピアニストといった質の高い講師を自由に選べる点にあります。

近所のピアノ教室では「先生との相性」がすべてになりがちですが、カフェトークでは目的別に最適な専門家を選べます。

多様な専門分野: クラシック、ジャズ、ポップス、コード奏法、保育士試験対策、さらにはソルフェージュや楽典まで、特定の分野に強い講師が揃っています。

プロから学べる: 国内外の音大出身者や、現役で活動するプロピアニストのレッスンを自宅で受けることができます。

海外在住講師: ヨーロッパなどに留学・在住している講師も多く、本場の解釈や雰囲気を学ぶことも可能です。

また、一般的なピアノ教室のような「入会金」や「固定の月謝」がないことも特徴です。

単発受講が可能: 「この曲のこのフレーズだけ教えてほしい」「発表会前に一度だけプロに見てほしい」といったスポット利用ができます。

15分からの短時間レッスン: 「子供の集中力が続く15分だけ」「忙しい合間の30分だけ」といった、オンラインならではの短時間コースを設けている講師も多いです。

送迎不要: 親御さんにとって、お子さんのピアノ教室への送迎がなくなるのは大きなメリットです。

オンラインで受講するのが不安な場合も、無料カウンセリングでカフェトークスタッフとカメラの位置や音声チェックもできます。

カフェトークのピアノレッスンについて :https://cafetalk.com/campaign/page/?c=online-piano&lang=ja

【キャンペーン概要】

募集期間： 2026年5月11日～5月17日

対象カテゴリー： オンラインピアノレッスン

対象者： 期間中にキャンペーンページよりエントリーしたカフェトーク会員様

モニター特典： モニター当選者全員に3,000ポイント（3,300円税込）までのオンラインピアノレッスンに利用できる無料チケットを2枚プレゼント、その後の口コミ投稿で、もう1枚無料チケットプレゼント

詳細・応募ページURL：https://cafetalk.com/campaign/monitor-extra/piano/may2026/?lang=ja

株式会社スモールブリッジ

「カフェトーク」とは、「いつもの生活に世界のスパイスを」をコンセプトに、オリジナル通話アプリLattep（ラテップ）やGoogle Meet、Zoomなどの通話アプリを使って、90カ国を超える世界中の講師からマンツーマンのオンラインレッスンが受講できる、日本最大級のオンライン習い事レッスンサイトです。



語学のみならず、音楽、フィットネス、ダンス、自分磨き、家庭教師レッスンなど豊富なバラエティあるカテゴリーのオンラインレッスンが揃っています。



＜オンライン研修、福利厚生としての法人様向けオンラインレッスン対応も強化中＞

リアルタイムにご受講者様の受講状況がわかる管理者向けページをご用意し、講師陣と連携をとり効果を実感できるオンラインレッスンを提供しています。

固定のポイントを自由に使っていただくスタイル、または決められた回数を決められた期間に受講する研修スタイルも対応可能です。



カフェトークのビジョン



世界中の教えたい人・知識を共有したい人と、学びたい人・新しいスキルを身につけたい人をつなぐこと。

私たちは、人々がお互いに学び合い、よりオープンな視点を持つことで、多様な価値観を認め合う社会を創ることを目指します。



会社概要



会社名 ：株式会社スモールブリッジ（ https://small-bridge.com/ ）

代表者 ：代表取締役 橋爪小太郎

所在地 ：東京都渋谷区道玄坂1-21-1 SHIBUYA SOLASTA 3F



【お客様お問い合わせ先】

●お電話でのお問い合わせはこちら：050-3647-0019

●お気軽にチャットでお問い合わせ：カフェトークページ右下チャットボックス



【本リリースに関するメディア関係者様お問い合わせ先】

株式会社スモールブリッジ カフェトーク事務局：永田

info@cafetalk.com