AS KNOW AS plusから『SWIMMER』のTシャツが登場！
アパレルメーカーである株式会社ブランチ・アウト( 以下、ブランチ・アウト、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：大谷 真一)は、『 AS KNOW AS plus（アズノゥアズ プラス） 』にて発売予定の『 SWIMMER （スイマー）』とのコラボレーションアイテムを製作。
スイマーの人気キャラクターたちがデザインされたアクキー付きTシャツが、AS KNOW AS plusから登場(ハート)
[ZOZOTOWN]、[Rakuten Fashion]、[AS KNOW AS plus店舗]にて5月中旬発売。
かわいいがぎゅぎゅっと詰まったスイマーコラボ˖ (ハート) ⊹˚ ˖
みんな集合のもこもこ刺繍♪
後ろのワンポイントリボンとアクキーもかわいすぎる(ハート)
今回初登場のプーキー˖ ・ .ྀིྀི
後ろのクッキー刺繍とアクキーもかわいい★︎
ラッフィー
細部まで繊細に刺繍で表現♪
ハグリー
後ろ姿もかわいい！
リバニー
ちりばめられたお菓子のプリントもキュート♪
キャミー
SWIMMERフォントのAS KNOW AS plusロゴにも注目してみてね♪
こだわりのアクキーもついつい集めたくなる(ハート)
キュートすぎるスイマーコラボTシャツをぜひGETしてね୨୧ ‧₊˚
【品名】
● アクリルキーホルダー付
スイマーコラボTシャツ
(Q11057-2)
【価格】
\2,450（税込価格 \2,695)
【カラー】
オフ5キャラ
オフハグリー、オートミールキャミー、サックスプーキー、ネイビーラッフィー、チャコールリバニー
【サイズ】
Ｆ
【発売日】
［ECサイト］
☆5/16(土)10:00～ 予約受付開始予定
ZOZOTOWN：https://zozo.jp/shop/asknowas/detail/
Rakuten Fashion : https://brandavenue.rakuten.co.jp/ba/shop-asknowasplus/
［SHOP］
☆5/20(水)10:00～順次発売開始予定
店舗一覧：https://www.asknowasplus.com/shoplist
【コラボ特集ページ】
https://www.asknowasplus.com/collaboration
【AS KNOW AS plusについて】
ディレクター石川翔悟を中心に2021年4月に設立したブランド「AS KNOW AS plus(アズノゥアズ プラス)」は、現在、ZOZOTOWN、Rakuten Fashion、全国23店舗やPOPUP等にて展開中。
レディースのお洋服やバッグ、アクセサリーなどのファッションアイテムだけでなく、ユニセックスアイテムやインテリア、コスメ、ぬいぐるみ、推し活グッズ、浴衣など、ライフスタイルやカルチャーにまつわる物まで、あらゆるアイテムを扱う。
コラボレーション企画やイベントにも積極的に参加中♪
【Brand Concept】
洋服、ライフスタイル、カルチャー…敏感に新しい発見をものづくりに変えて環境をデザインしていく。あなたの心に "plus" を提案していきます。
■AS KNOW AS plus 公式HP
https://www.asknowasplus.com/
■ZOZOTOWN
https://zozo.jp/sp/shop/asknowas/
■ Rakuten Fashion
https://brandavenue.rakuten.co.jp/ba/shop-asknowasplus/
■公式Instagram
https://www.instagram.com/asknowasplus/
■AS KNOW AS plusショールーム
〒151-0063
東京都渋谷区富ヶ谷2-24-7
株式会社アズノゥアズ 2F
■AS KNOW AS plus企画
(石川翔悟、小林優香)
【ブランチ・アウトについて】
ブランチ・アウトはアパレルOEM・ODM ・ライセンス事業を得意とする会社。ライセンス事業は20年以上にもわたる経験を持ち、現在ではキャラクターからアニメ、マンガ、ゲーム、ミュージシャンまで300以上のライセンス契約実績を誇る。2020年からオンラインショップによる小売事業もスタート。
ブランチ・アウト 公式HP ⇒https://www.branch-out.jp/
【会社概要】
会社名 ： 株式会社ブランチ・アウト
設立 ： 1997年7月
代表者 ： 代表取締役社長 大谷 真一
所在地 ： 東京都渋谷区広尾1-13-7 恵比寿イーストビル5F
事業内容 ： 婦人服・紳士服・子供服の小売及び卸売、企画、デザイン、仕様書、制作全般(グラフィック、キャラクター、イラストレーション、ロゴ作成等)