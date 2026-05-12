AS KNOW AS plusから『SWIMMER』のTシャツが登場！

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株式会社ブランチ・アウト

　アパレルメーカーである株式会社ブランチ・アウト( 以下、ブランチ・アウト、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：大谷 真一)は、『 AS KNOW AS plus（アズノゥアズ プラス） 』にて発売予定の『 SWIMMER （スイマー）』とのコラボレーションアイテムを製作。


スイマーの人気キャラクターたちがデザインされたアクキー付きTシャツが、AS KNOW AS plusから登場(ハート)


[ZOZOTOWN]、[Rakuten Fashion]、[AS KNOW AS plus店舗]にて5月中旬発売。





かわいいがぎゅぎゅっと詰まったスイマーコラボ˖ (ハート) ⊹˚ ˖







みんな集合のもこもこ刺繍♪


後ろのワンポイントリボンとアクキーもかわいすぎる(ハート)







今回初登場のプーキー˖ ・ .ྀིྀི


後ろのクッキー刺繍とアクキーもかわいい★︎







ラッフィー


細部まで繊細に刺繍で表現♪







ハグリー


後ろ姿もかわいい！







リバニー


ちりばめられたお菓子のプリントもキュート♪








キャミー


SWIMMERフォントのAS KNOW AS plusロゴにも注目してみてね♪






こだわりのアクキーもついつい集めたくなる(ハート)







キュートすぎるスイマーコラボTシャツをぜひGETしてね୨୧ ‧₊˚




【品名】


● アクリルキーホルダー付


スイマーコラボTシャツ


(Q11057-2)




【価格】


\2,450（税込価格 \2,695)




【カラー】


オフ5キャラ


オフハグリー、オートミールキャミー、サックスプーキー、ネイビーラッフィー、チャコールリバニー


【サイズ】





【発売日】


［ECサイト］


☆5/16(土)10:00～ 予約受付開始予定




ZOZOTOWN：https://zozo.jp/shop/asknowas/detail/




Rakuten Fashion : https://brandavenue.rakuten.co.jp/ba/shop-asknowasplus/




［SHOP］


☆5/20(水)10:00～順次発売開始予定




店舗一覧：https://www.asknowasplus.com/shoplist




【コラボ特集ページ】


https://www.asknowasplus.com/collaboration








【AS KNOW AS plusについて】


　ディレクター石川翔悟を中心に2021年4月に設立したブランド「AS KNOW AS plus(アズノゥアズ プラス)」は、現在、ZOZOTOWN、Rakuten Fashion、全国23店舗やPOPUP等にて展開中。


　レディースのお洋服やバッグ、アクセサリーなどのファッションアイテムだけでなく、ユニセックスアイテムやインテリア、コスメ、ぬいぐるみ、推し活グッズ、浴衣など、ライフスタイルやカルチャーにまつわる物まで、あらゆるアイテムを扱う。


　コラボレーション企画やイベントにも積極的に参加中♪




【Brand Concept】


　洋服、ライフスタイル、カルチャー…敏感に新しい発見をものづくりに変えて環境をデザインしていく。あなたの心に "plus" を提案していきます。




■AS KNOW AS plus 公式HP


https://www.asknowasplus.com/




■ZOZOTOWN


https://zozo.jp/sp/shop/asknowas/




■ Rakuten Fashion


https://brandavenue.rakuten.co.jp/ba/shop-asknowasplus/




■公式Instagram


https://www.instagram.com/asknowasplus/




■AS KNOW AS plusショールーム


〒151-0063


東京都渋谷区富ヶ谷2-24-7


株式会社アズノゥアズ 2F




■AS KNOW AS plus企画


(石川翔悟、小林優香)





【ブランチ・アウトについて】


　ブランチ・アウトはアパレルOEM・ODM ・ライセンス事業を得意とする会社。ライセンス事業は20年以上にもわたる経験を持ち、現在ではキャラクターからアニメ、マンガ、ゲーム、ミュージシャンまで300以上のライセンス契約実績を誇る。2020年からオンラインショップによる小売事業もスタート。


ブランチ・アウト 公式HP ⇒https://www.branch-out.jp/





【会社概要】


会社名 ： 株式会社ブランチ・アウト


設立 ： 1997年7月


代表者 ： 代表取締役社長　大谷 真一


所在地 ： 東京都渋谷区広尾1-13-7 恵比寿イーストビル5F


事業内容 ： 婦人服・紳士服・子供服の小売及び卸売、企画、デザイン、仕様書、制作全般(グラフィック、キャラクター、イラストレーション、ロゴ作成等)