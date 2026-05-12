AS KNOW AS plusから『SWIMMER』のTシャツが登場！

株式会社ブランチ・アウト

アパレルメーカーである株式会社ブランチ・アウト( 以下、ブランチ・アウト、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：大谷 真一)は、『 AS KNOW AS plus（アズノゥアズ プラス） 』にて発売予定の『 SWIMMER （スイマー）』とのコラボレーションアイテムを製作。

スイマーの人気キャラクターたちがデザインされたアクキー付きTシャツが、AS KNOW AS plusから登場(ハート)

[ZOZOTOWN]、[Rakuten Fashion]、[AS KNOW AS plus店舗]にて5月中旬発売。

かわいいがぎゅぎゅっと詰まったスイマーコラボ˖ (ハート) ⊹˚ ˖

みんな集合のもこもこ刺繍♪

後ろのワンポイントリボンとアクキーもかわいすぎる(ハート)

今回初登場のプーキー˖ ・ .ྀིྀི

後ろのクッキー刺繍とアクキーもかわいい★︎

ラッフィー

細部まで繊細に刺繍で表現♪

ハグリー

後ろ姿もかわいい！

リバニー

ちりばめられたお菓子のプリントもキュート♪

キャミー

SWIMMERフォントのAS KNOW AS plusロゴにも注目してみてね♪

こだわりのアクキーもついつい集めたくなる(ハート)

キュートすぎるスイマーコラボTシャツをぜひGETしてね୨୧ ‧₊˚

【品名】

● アクリルキーホルダー付

スイマーコラボTシャツ

(Q11057-2)

【価格】

\2,450（税込価格 \2,695)

【カラー】

オフ5キャラ

オフハグリー、オートミールキャミー、サックスプーキー、ネイビーラッフィー、チャコールリバニー

【サイズ】

Ｆ

【発売日】

［ECサイト］

☆5/16(土)10:00～ 予約受付開始予定

ZOZOTOWN：https://zozo.jp/shop/asknowas/detail/

Rakuten Fashion : https://brandavenue.rakuten.co.jp/ba/shop-asknowasplus/

［SHOP］

☆5/20(水)10:00～順次発売開始予定

店舗一覧：https://www.asknowasplus.com/shoplist

【コラボ特集ページ】

https://www.asknowasplus.com/collaboration

【AS KNOW AS plusについて】

ディレクター石川翔悟を中心に2021年4月に設立したブランド「AS KNOW AS plus(アズノゥアズ プラス)」は、現在、ZOZOTOWN、Rakuten Fashion、全国23店舗やPOPUP等にて展開中。

レディースのお洋服やバッグ、アクセサリーなどのファッションアイテムだけでなく、ユニセックスアイテムやインテリア、コスメ、ぬいぐるみ、推し活グッズ、浴衣など、ライフスタイルやカルチャーにまつわる物まで、あらゆるアイテムを扱う。

コラボレーション企画やイベントにも積極的に参加中♪

【Brand Concept】

洋服、ライフスタイル、カルチャー…敏感に新しい発見をものづくりに変えて環境をデザインしていく。あなたの心に "plus" を提案していきます。

■AS KNOW AS plus 公式HP

https://www.asknowasplus.com/

■ZOZOTOWN

https://zozo.jp/sp/shop/asknowas/

■ Rakuten Fashion

https://brandavenue.rakuten.co.jp/ba/shop-asknowasplus/

■公式Instagram

https://www.instagram.com/asknowasplus/

■AS KNOW AS plusショールーム

〒151-0063

東京都渋谷区富ヶ谷2-24-7

株式会社アズノゥアズ 2F

■AS KNOW AS plus企画

(石川翔悟、小林優香)

【ブランチ・アウトについて】

ブランチ・アウトはアパレルOEM・ODM ・ライセンス事業を得意とする会社。ライセンス事業は20年以上にもわたる経験を持ち、現在ではキャラクターからアニメ、マンガ、ゲーム、ミュージシャンまで300以上のライセンス契約実績を誇る。2020年からオンラインショップによる小売事業もスタート。

ブランチ・アウト 公式HP ⇒https://www.branch-out.jp/

【会社概要】

会社名 ： 株式会社ブランチ・アウト

設立 ： 1997年7月

代表者 ： 代表取締役社長 大谷 真一

所在地 ： 東京都渋谷区広尾1-13-7 恵比寿イーストビル5F

事業内容 ： 婦人服・紳士服・子供服の小売及び卸売、企画、デザイン、仕様書、制作全般(グラフィック、キャラクター、イラストレーション、ロゴ作成等)