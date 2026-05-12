外出先でもツヤをキープする、持ち運び用ミニパウダーが登場

株式会社basezero

株式会社basezero（本社：大阪府大阪市、支社：東京都）は、韓国発スキンケアベースメイクブランド「skim（スキム）」より、持ち運びに便利なミニサイズのルースパウダーを発売いたします。

本商品は、2026年5月29日よりQoo10にて先行展開し、6月11日より各ECにて単品販売を開始予定。既存の人気パウダーの仕上がりや使用感はそのままに、外出先でも手軽に使用できるコンパクトな3gサイズで展開します。また、ミニサイズでありながらメッシュ容器を採用し、外出先でも均一な仕上がりに整えます。

持ち運びに便利なミニサイズが新登場

通常サイズと比較しても持ち運びしやすいコンパクト設計。外出先でも手軽に使いやすいサイズ感です。

既存の人気パウダーの仕上がりや使用感はそのままに、持ち運びしやすいミニサイズが登場。

外出先でのメイク直しや、ポーチに入れて持ち歩きやすいコンパクトな3gサイズです。日中の使用シーンにも対応し、ツヤ感を活かした仕上がりで、外出先でも快適に使用できます。

妥協なく仕上げた、使いやすさと仕上がり

ルポ セラム ルースパウダーは、プロデューサーハニ(@hani_korea.cosme (https://www.instagram.com/hani_korea.cosme/))がフォロワーとのコミュニケーションを通じて、パウダーに感じる不満点をもとに開発。仕上がり・使いやすさ・肌へのやさしさに妥協せず設計しました。保湿成分をたっぷり配合することで、乾燥しにくい使用感に。さらに、パフの厚みや毛足の長さにもこだわり、誰でもテクニックなしで均一に仕上げられる仕様です。

愛用者の声から“肌磨きパウダー”と好評。ツヤ肌派の方にも使いやすい、ファンデーションのツヤを損なわず、肌を磨いたような仕上がりを叶える新発想のルースパウダーです。

ミニサイズでも、均一に使いやすいメッシュ容器を採用

ミニサイズでありながら、通常サイズと変わらない使用感を実現。パフに均一にパウダーがつきやすいメッシュ容器を採用し、外出先でもムラのない仕上がりをサポートします。

商品概要

■ルポ セラム ルースパウダー3g

販売価格 1,980円（税込）

発売日：2026年5月29日よりQoo10にて先行展開

2026年6月11日より各EC単品販売を開始

販売：Qoo10／Amazon／楽天／Yahoo!ショッピング／TikTok Shop

＜オンライン限定発売＞

■ルポ セラム ルースパウダー20g

販売価格 4,980円（税込）

＜通常サイズも発売中＞

乾燥しにくく、ツヤ感を活かした仕上がりで、メイクを心地よく整えるルースタイプのフェイスパウダー。次世代CICA*成分『TECA*』をはじめ、23種類の美容成分*2 を配合。さらに、独自の保湿オイルを16％ブレンドし、パウダーでありながらうるおいを感じられる使用感です。

ミニサイズでも変わらず、サラッとした仕上がりとツヤ感のバランスを保ちます。

また、8つの無添加処方（石油系界面活性剤、アルコール、パラベン、鉱物油、合成香料、合成着色料、フェノキシエタノール、紫外線吸収剤不使用）で、使いやすさにも配慮。石鹸で落とせる設計です。

「skim」について

「skim」は韓国美容オタクの”ハニ”がワガママに一切妥協のない本気の商品開発を決意し、2022年7月に誕生しました。韓国美容施術の成分で肌を守りながら輝かせる"肌投資"コスメとして、「女性としても、人としても、妥協しない人たちに美容の力で自信と癒しを」提案するメイクアップブランドです。

”月200万人が閲覧する”自社SNS、ディレクターハニのSNSでは新商品情報、スキンケア・メイク方法を紹介しています。

ハニ：@hani_korea.cosme (https://www.instagram.com/hani_korea.cosme/)

公式Instagram： @skim_beauty_official(https://www.instagram.com/skim_beauty_official/)

【会社概要】

社名：株式会社basezero

本社所在地：〒530-0016

大阪府大阪市北区中崎２丁目１－４ シマノビル8F

代表取締役：中原 成人

【販売チャネル】

実店舗での展開に加え、skim製品は以下の公式オンラインストアでもお取り扱いしています。

公式ストア：https://skim.skimcosme.jp/

Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/2089C4D1-4C3D-4D35-A998-D47CCF5B3A59

Qoo10 公式ストア：https://www.qoo10.jp/shop/skimcosme

楽天市場 公式ストア：https://www.rakuten.co.jp/skimcosme/

【ブランドに関するお問い合わせ】

株式会社basezero

お客様お問い合わせ先：06-6459-7219

MAIL：info@skim.skimcosme.jp

* ツボクサエキス（整肌成分として）

*2 レモン果皮油、アルガニアスピノサ核油、アボカド油、アーモンド油、カンジダボンビコラ／（グルコース／ナタネ油脂肪酸メチル）発酵物、ヒマワリ種子油、ツバキ花エキス、ヨモギ葉エキス、グリセリン、BG、チャ葉エキス、エトキシジグリコール、フラガリアチロエンシス果実エキス、プルヌスセロチナ果実エキス、オウゴン根エキス、コラーゲンエキス、ローブッシュブルーベリー果実エキス、コメ発酵液、ダマスクバラ花エキス、セラミドNP、アシアチコシド、アシアチン酸、マデカシン酸（すべて保湿成分として）