国内シェアNo.1の真贋鑑定サービス「フェイクバスターズ」、ファッション特化型フリマアプリ「ARCHIVESTOCK」とパートナー締結

IVA株式会社

国内シェアNo.1（※1）のAI真贋鑑定サービス「フェイクバスターズ」を運営するIVA株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：相原 嘉夫、以下「IVA」）は、株式会社ARCHIVESTOCK（本社：東京都目黒区、代表取締役CEO：米永 豪、以下「ARCHIVESTOCK」）が運営するファッション特化型フリマアプリ「ARCHIVESTOCK」とパートナーシップを締結いたしました。

本提携により、ARCHIVESTOCKが提供するユーザー向け鑑定オプション「プロ鑑定」において、「goro's（ゴローズ）」および「CHROME HEARTS（クロムハーツ）」を中心とした、フェイクバスターズによる高品質な真贋鑑定の提供を開始いたします。

◼️提携の概要：高まる「本物」へのニーズに対応

ARCHIVESTOCKは、国内フリマアプリNo.1（※2）となる5,500以上のブランドに対応した鑑定サービス「プロ鑑定」を提供し、高単価なデザイナーズアーカイブの安全な取引を支えてきました。

一方、シルバーアクセサリーやジュエリー界の至宝である「ゴローズ」や「クロムハーツ」は、二次流通市場において極めて精巧な偽造品が数多く確認されており、より専門的かつ物理的な検品を伴う真贋判定が求められています。

今回の提携により、ユーザーが「プロ鑑定」を選択することで、世界最高峰の鑑定ナレッジを持つフェイクバスターズが真贋判定を行い、高額取引における安心感を最大化します。

◼️「プロ鑑定」における提供プロセス- オプション選択：購入者がアイテムの購入手続き時に「鑑定サービス（プロ鑑定）を申し込む」を選択します。- 実物鑑定：出品者から発送された商品は、ARCHIVESTOCK事務局に到着後、フェイクバスターズの鑑定センターへ配送されます。- 高度な真贋判定：専門の鑑定チームが、AIと最新鋭の機器、独自のデータベースを駆使し、一点一点実物を精査します。- 認証タグの装着：正規品と認定された商品は、ARCHIVESTOCK事務局へ返送された後、認証タグを装着して購入者へお届けします。◼️「ARCHIVESTOCK（アーカイブストック）」について

ARCHIVESTOCKは、国内フリマアプリ最多となる、5,500ブランド以上の鑑定に対応するファッション専門フリマアプリです。コレクションを記録・共有できる投稿機能や、AIが自動でカメラロールから洋服の写真を見つける簡単出品機能などを搭載し、リユースファッションに特化した設計で新しい取引体験を提供します。2025年3月には世界最大級のファッション・ラグジュアリーグループ「ケリング」が日本で初開催した「ケリング・ジェネレーション・アワード・ジャパン（Kering Generation Award）」において、120社を超える応募の中からファイナリスト11社に選出されました。

公式URL：https://archive-stock.com/

公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/archivestock_official/

公式Xアカウント：https://x.com/ARCHIVESTOCK

公式TikTokアカウント： https://www.tiktok.com/@archivestock.official

【会社概要】

株式会社ARCHIVESTOCK

所在地：東京都目黒区自由が丘3-14-10 J-PRIDENORTH010

代表取締役CEO：米永 豪

事業内容：ファッション特化型フリマアプリ「ARCHIVESTOCK」の開発・運営

URL：https://archive-stock.com/

◼️「フェイクバスターズ」について

「フェイクバスターズ」は、偽造品が多く流通している約340ブランドを対象とした、累計鑑定数200万件を超える国内シェアNo.1（※1）のAI真贋鑑定サービスです。膨大なデータ基盤と豊富な鑑定ナレッジから開発されたAI鑑定に加え、多彩な経歴を持つ鑑定チームと最新鋭の専門機器を駆使して、正確かつ迅速に鑑定を行います。

国内のマーケットプレイスやリユース企業を中心に数多くの企業と取り組みを拡大する一方で、2023年6月に台湾拠点、同年9月に中国法人を開設し、事業の海外展開も強く推進してまいりました。今後は日本市場のみならず、アジア市場、北米市場、欧州市場への展開も進めていきます。

公式Webサイト：https://www.fakebusters-iva.com/

公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/fakebusters_official/

公式Xアカウント：https://x.com/FAKEBUSTERS_JP

▼法人向けプラン「パートナーシッププログラム」の詳細とお問合せはこちら

https://www.fakebusters-iva.com/ja/BusinessContact

▼対応ブランドについて

現在、スニーカーブランドをはじめ、アパレル、アクセサリー、ラグジュアリーブランド、トレーディングカード、時計、香水など約340のブランドを鑑定することができます。今後も対応ブランドを追加してまいります。

◼️代表取締役CEO プロフィール

相原 嘉夫（Yoshio Aihara）

1995年生まれ。青山学院大学大学院国際マネジメント研究科を卒業し、MBAを取得。学生時代に自身一社目となるアパレル関連の事業を展開。そこで成長を続けるスニーカー市場と、市場の長年抱える「フェイク問題」というペインに目をつけ、2019年にAIと鑑定士を掛け合わせることで高い精度を実現した真贋鑑定サービス「FAKEBUSTERS」を立ち上げ、IVA株式会社を設立。日本語・中国語のバイリンガル。「Forbes JAPAN 30 Under 30 2023」、「Forbes 30 Under 30 Asia 2024」選出。

Xアカウント：https://x.com/YoshioAihara

【会社概要】

IVA株式会社

所在地：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア 45F

代表取締役：相原 嘉夫

事業内容：事業内容：スニーカー、ブランドバッグ、ファッションアパレル、ジュエリー、トレーディングカード、高級時計、コレクタブルトイ、香水の真贋鑑定

URL：https://iva-corp.com/

（※1）IVA調べ、2022年12月調査、日本国内における「真贋鑑定サービス」として

（※2）ARCHIVESTOCK調べ、2024年時点