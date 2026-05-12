くれよんタッチのくりだし式色鉛筆「くるりら」に描く楽しさが広がる新色を追加し、16色・24色セットが登場

アストラム株式会社

アストラム株式会社（代表取締役社長：石垣淳一、本社：東京都中央区）は、「ぺんてる」ブランドから、くれよんタッチのくりだし式色鉛筆「くるりら」の16色セットと24色セット、および単色16色を、2026年5月20日（水）より、全国の文具取扱店にて順次発売開始します。

「くるりら」は、くれよんタッチのくりだし式色鉛筆です。プラスチックのホルダーに内蔵された芯をくりだして、手軽にくれよんの描き心地を楽しむことができます。「手が汚れない」「握って描いても折れにくい」「弱い筆圧でもムラなく塗れるなめらかな描き心地」といったくれよんと色鉛筆のいいとこどりの特長が評価され、小さなお子様でも自由にお絵描きを楽しめる画材として支持されています。

今回、これまでの8色セット・12色セットに加え、基本色を揃えた16色セットと、明るい色やきんいろ・ぎんいろ・メタリックカラーを揃えた24色セットを発売します。より色数豊富に、表現を楽しめます。また、これまで多くの方からいただいていたご要望にお応えし、単色16色も同時発売します。1本ずつの補充が可能となり、セット品をより長くお使いいただけるほか、よく使う色や使いたい色を必要な分だけお選びいただけます。

■新色の特長■

描く楽しさが広がるラインアップ

16色セットには、既存の12色（だいだいいろ、ペールオレンジ、ちゃいろ、あか、きいろ、むらさき、みずいろ、ももいろ、きみどり、みどり、あお、くろ）に加え、新色4色（おうどいろ、こげちゃ、はいいろ、しろ）を追加し、学校でよく使用される基本色を揃えました。ぬり絵などご家庭でのお絵描きはもちろん、授業や宿題にも使いやすい色展開です。

24色セットは、基本の16色の他に、明るい色（レモンいろ、あかるいみどり、うすむらさき）、きんいろ、ぎんいろ、メタリックカラー3色（メタルレモンイエロー、メタルスカイブルー、メタルピンク）を追加した、描く楽しさが広がるセットです。

また、単色は16色セットと同様の全16色展開です。

16色セット、24色セット単色ラインアップ

■くるりらの特長■

1.手が汚れにくいくりだし式

プラスチックのホルダーの後ろを回して､内蔵された芯をくりだすタイプの色鉛筆のため、芯に直接触れず描くことができ、手を汚す心配がありません。また、使用後はホルダー内に芯を収納することも可能です。

2.握って描いても折れにくいホルダータイプ

プラスチックのホルダーが中の芯をガードしているため、握って描いても芯が折れにくく､小さなお子様でも思いきりお絵描きが楽しめます。また121mmと長めのボディは、握りやすく長時間描き続けても疲れにくいのが特長です。

3.濃く鮮やかな発色とくれよんタッチのなめらかな描き心地

くれよんのようになめらかなのびのある描き心地で、弱い筆圧でもムラなく濃くきれいに塗ることができます。

■商品価格■

- くるりら 16色セット 1,584円（税込）- くるりら 24色セット 2,574円（税込）- くるりら 単色 各99円（税込）

■「ぺんてる」について■

ゲルインキボールペン「エナージェル」、シャープペンシル「オレンズ」、水性ペン「サインペン」、筆ペン「ぺんてる筆」、画材「ぺんてるくれよん」などの文具・描画材を世界120以上の国と地域で展開する、筆記具・描画材ブランドです。

公式サイト：https://www.pentel.co.jp/

■製品に関するお問合せ先■

アストラム株式会社 お客様相談室 （フリーダイヤル）0120-12-8133