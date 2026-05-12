ロンドン、パリ、ラスベガス、サントリーニ──世界各地にあなただけのホテルを建てる。究極のホテル経営シム『Hotel Architect（ホテル・アーキテクト）』、5月14日に正式版をローンチ。

Wired Productions Ltd.

イギリス・ワトフォード - 2026年5月12日：インディーパブリッシャー Wired Productions と開発元 Pathos Interactive は、Steamで「非常に好評」を獲得し続けてきたホテル経営シミュレーション『Hotel Architect』を、2026年5月14日（木）にSteamで正式版（1.0）として配信開始することを発表しました。約1年間のアーリーアクセスを通じて、コミュニティのフィードバックを反映しながら磨き上げてきた完成版として登場します。

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[動画: https://www.youtube.com/watch?v=O0Q-0YnQJ5c ]

『Hotel Architect』は、現代的にアレンジされた本格経営シミュレーション。プレイヤーはホテルのオーナーとして、設計・建築・運営のすべてを手掛け、スタッフ、ゲスト、収支、運営全体に影響する判断を一つひとつ重ねていきます。五つ星の理想郷を作り上げるか、混沌のなかから奇想天外なホテルを生み出すか――プレイの数だけ物語が生まれる、自由度の高いシミュレーションが本作の魅力です。

パブリッシャー・開発元コメント

Wired Productions マネージング・ディレクター、レオ・ズロ（Leo Zullo）は次のように述べています。

「業界では『Subnautica 2』と同日にローンチすることへの不安の声もあります。しかし、私たちはあえてそれを歓迎します。『Hotel Architect』はアーリーアクセス期間を静かに過ごしたわけではありません。絶え間ない進化、コミュニティからのフィードバック、そして毎回のアップデートでより大きなものを目指してきたチームの姿勢によって、Steamで最も高く評価されるホテル経営ゲームの一つとしての地位を築きました。Pathos Interactive が作り上げたこの作品は、賢く、混沌としていて、創造的で、何度でも遊びたくなるものです。アーリーアクセスの卒業はゴールではなく、すべてのプレイヤーに向けた『グランドオープン』なのです」

Pathos Interactive CEO 兼共同創業者、アクセル・シェーストレム（Accel Sjostrom）は次のように述べています。

「素晴らしい1年のアーリーアクセスを経て、いよいよプレイヤーの皆さまを『Hotel Architect』にお迎えできることを大変嬉しく思います。初日からコミュニティはフィードバック、アイデア、バグ報告、そして数えきれないほどの熱い議論を通じて、本作の形作りに大きな役割を果たしてくれました。1.0版に搭載される機能や改善の多くは、その協働の直接的な成果です。この旅を通じて支え、辛抱強く、創造性を発揮してくれたすべてのプレイヤーに、心から感謝します」

1.0版の主な特徴

正式版は、好評を博したアーリーアクセス版の基盤の上に、以下の新要素・拡張要素を盛り込んでいます。

- チェックインできる8つのロケーション：それぞれ独自のシナリオモードとフリープレイモードに対応。マップサイズや気候も多彩- カスタムサンドボックスモード：建築可能エリアのサイズ、最大階数、難易度、気候まで自由に設定し、自分だけのホテル設計・運営が楽しめる新モード- 難易度設定：シナリオモード、フリープレイモード、カスタムサンドボックスモードのすべてに搭載- 多彩なゲストタイプ：1人客やカップルなど、ゲストごとに異なる要望と滞在ニーズに応える必要あり- 批評家を納得させる：エリア構成、料理の質、提供する設備まで、ゲスト体験のすべてが評価対象。高評価で富裕層を呼び込み、ホテル経営を拡大- 奥深いスタッフ管理システム：採用・解雇・育成を駆使し、ビジネスのニーズに合ったチームを編成。スタッフごとに長所・短所となる個性を持ち、運営に直接影響- ダイナミックな建築×綿密なプランニング：レイアウトを自ら設計し、施工業者を雇い、構想が形になる様子を眺めよう。ただし騒音でゲストを起こしたり邪魔したりしないよう注意- 多彩なゾーン：受付や客室といった定番に加え、スパやカジノなどの高級施設も自由に配置可能- 庭園・バルコニー・屋外空間：ゲストや批評家を魅了するには、外装の演出も内装と同じく重要

8つの舞台

ロンドン、シュヴァルツヴァルト（黒い森）、ラスベガス、ニューヨーク、ヨーテボリ、サントリーニ、パリ、サンクト・アントン。それぞれの都市で、目標達成、個性的なゲスト対応、長所・短所を持つスタッフ運用といった独自の挑戦が待ち受けます。

複数階・複数システムにまたがる設計、装飾、最適化、あるいは“あえての迷走経営”――。『Hotel Architect』は、奥深く、柔軟で、創造性に満ちたシミュレーション体験を提供します。

価格・配信情報

配信日：2026年5月14日（木）

プラットフォーム：Steam（PC）

価格：3,850円

ローンチ割引：22% OFF

対応言語：日本語、英語、中国語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、スペイン語、韓国語、ポルトガル語（ブラジル）、ロシア語

最新情報は、公式 Discord(http://discord.gg/hotelarchitect)、BlueSky(https://bsky.app/profile/hotelarchitect.bsky.social)、TikTok(https://www.tiktok.com/@hotel_architect_game) でお届けします。

製品概要

タイトル：Hotel Architect（ホテル・アーキテクト）

ジャンル：ホテル建設・経営シミュレーション

対応プラットフォーム：Steam（PC）

発売日：2026年5月14日（木）

価格：3,850円

プレイ人数：1人

対応言語：日本語、英語、中国語、仏、伊、独、西、韓、葡（伯）、露

開発元：Pathos Interactive AB

販売元：Wired Productions Ltd

Steamストア：https://store.steampowered.com/app/1602000/Hotel_Architect/

ローンチトレーラー：https://youtu.be/O0Q-0YnQJ5c

プレスキット：https://media.wiredproductions.com/games/hotel-architect/

Wired Productions について

Wired Productions は、英国を拠点とする独立系インディーパブリッシャーです。優れたストーリーテラーや独立系開発者によるタイトルを丁寧にキュレーションし展開しています。MCV / DEVELOP Awards で「Indie Publisher of the Year」を受賞。オリジナルゲームサウンドトラックやリズム系作品を扱う自社音楽レーベル Black Razor Records も運営しており、『DIG VR』『Arcade Paradise』などを世に送り出しています。

代表作には、『Hotel Architect』『Task Time』『KARMA: The Dark World』『Gori: Cuddly Carnage』『Bulwark: Falconeer Chronicles』『Martha Is Dead』など、数々の受賞歴を持つタイトルがあり、近日発表のタイトルとして『When Sirens Fall Silent』『BrokenLore: DON'T LIE』が控えています。

YouTube・Discord・X で @WiredP をフォロー、または "Wired Productions" でも検索可能です。

Pathos Interactive について

Pathos Interactiveは2015年に設立された、スウェーデン・イェーテボリに本拠を置くゲームスタジオです。ゲームを愛する開発者たちの強い情熱のもと、最高のゲームを生み出すことを目標に掲げ、品質を重視しながら一作一作丁寧に開発を行っています。これまでにSteamでリアルタイムストラテジーゲーム『Bannermen』をリリース、現在は経営シミュレーションゲーム『Hotel Architect』に取り組んでいます。

公式サイト：https://pathosinteractive.net/

報道関係者向けお問い合わせ先

■ 日本PRコンタクト

株式会社ごぜんゲームズ 芳賀友絵

tomoe.haga@gozengames.com

■ Wired Productions（海外PR窓口）

Katie Carfax / Anastasia Denisova

press@wiredproductions.com

プレスキット：https://media.wiredproductions.com/games/hotel-architect/