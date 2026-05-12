ドコモが「JリーグオールスターDAZNカップ」プラチナパートナーに参画

株式会社NTTドコモ

株式会社 NTT ドコモ（以下、ドコモ）は、公益社団法人 日本プロサッカーリーグ（以下、Ｊリーグ）が MUFGスタジアム（国立競技場）で2026年6月13日（土）に開催する「JリーグオールスターDAZNカップ（以下、本大会）」のプラチナパートナーに参画しました。全国のJリーグファンのみなさまが一堂に会し、クラブの枠を超えてサッカーの魅力を体感できる本大会で、ドコモはJリーグならではの熱狂と特別感を共に創出し、サッカー文化の発展に貢献してまいります。

ドコモは、Ｊリーグと2017年にトップパートナー契約を締結して以来、クラブと地域の活性化に向けたプロジェクトやＪリーグの海外クラブとの国際試合「明治安田Ｊリーグワールドチャレンジ」の共催など、さまざまな協業を重ね、サッカーの魅力を起点に、地域・サポーター・クラブのつながりを広げてきました。

2025年4月には、ドコモグループが掲げるブランドスローガン「つなごう。驚きを。幸せを。」および、Ｊリーグにおける成長戦略の一つである「60クラブが、それぞれの地域で輝く」という想いのもと、サッカーの魅力を通じて「地域・サポーター・クラブのつながり方を、より多様に、楽しく、新しく」進化させる共同プロジェクト「チームになろう。」もスタートしております。

本大会は、Ｊリーグ全60クラブの代表選手が集結し、通常のクラブ対クラブの試合とは異なる特別な形式で開催され、まさにファン/サポーターやクラブ、選手、地域がチームになる祭典です。ドコモは、大会のプラチナパートナーとして体験価値を高めるとともに、ファン/サポーターのみなさまとクラブ、選手、地域がチームになり、サッカーの未来を一緒に作っていく架け橋となることをめざします。

※Jリーグとの協業プロジェクト「チームになろう。」webページ

https://www.docomo.ne.jp/special_contents/teamninarou/