カネボウ化粧品90周年記念のスワロフスキー(R)・クリスタル付き特別デザイン「ミラノコレクション　フェースアップパウダー２０２７」が5月19日(火)より予約受付開始！

株式会社カネボウ化粧品

「おしろいで肌も心もときめく世界を創造したい」という思いを込めて、毎年数量限定で発売するカネボウ化粧品のプレミアムブランド「ミラノコレクション」は、2026年5月19日（火）より「ミラノコレクション フェースアップパウダー２０２７」と化粧下地「ミラノコレクション ドレスアップクリーム２０２７」の予約受付を開始、同年11月28日（土）より数量限定で発売いたします。これまで予約・発売時期が異なっていた2品をご愛用者のお声に応え同時発売いたします。

本年2026年で、カネボウ化粧品は創立90周年を迎えます。長い歴史の中で磨かれてきた粉体技術の結晶「ミラノコレクション」は、多くの方の美と伴走して参りました。節目の今年は「お化粧する瞬間のときめき」と「幸せな明日へと繋ぐ、お一人お一人の輝く姿」を表現するため、スワロフスキー(R)・クリスタル付きの特別デザインにて発売いたします。

また、2026年7月31日（金）迄にご予約いただいた方限定で、オリジナルペーパーバッグをプレゼントいたします。さらに、2027年1月末までに「ミラノコレクション フェースアップパウダー２０２７（GR含む）」と「ミラノコレクション ドレスアップクリーム２０２７」の2品をご購入いただいた方から抽選で1万名様に、「竹宝堂製のミラコレ特製フェースブラシ」をプレゼントいたします。

▼ブランドサイトTOP：https://www.kanebo-cosmetics.jp/milano-collection/(https://www.kanebo-cosmetics.jp/milano-collection/)

「ミラノコレクション２０２７」の商品概要

「ミラノコレクション」は、ある一人の研究員がイタリア ミラノを訪れた際、ミラノの建築美や街並みの美しさに感銘を受け、その世界観を化粧品とそして肌で体現したい、という思いから始まりました。1991年に誕生したミラノコレクションには「おしろいで肌も心もときめく世界を創造したい」という思いが込められています。長年にわたり多くのお客様にご購入いただき、カウンセリングおしろい市場で売上Ｎo.1*¹を獲得しました。

*¹：インテージＳＲＩ+ カウンセリングおしろい市場 2014年1月～2025年12月フェースアップパウダー（従来品含む） 各年累計販売金額

【ミラノコレクション2027のテーマ】

「歩みだす幸せ」

変化を恐れずに、前に向かって歩みだすことで新しい可能性が広がり、夢の実現に近づいていけますようにという願いを込めました。

【予約受付開始日・発売日】

2026年5月19日（火）予約受付開始／2026年11月28日（土）数量限定発売

【商品情報】

ひと塗りで、カバーも透明感も。女神カバーおしろい

ミラノコレクション フェースアップパウダー２０２７

ミラノコレクション フェースアップパウダー２０２７ 24ｇ パフ付き

ミラノコレクション フェースアップパウダー２０２７セット 24ｇ×2（レフィル付）パフ付き

新エキス ヒアロ・ユリコンプレックス配合＜ヒアルロン酸Na、ローヤルゼリーエキス、ユリエキス*²＞

*² マドンナリリー根エキス

＜プレミアムローズの香り＞

商品ページ：https://www.kanebo-cosmetics.jp/milano-collection/powder/(https://www.kanebo-cosmetics.jp/milano-collection/powder/)

【商品特長】

「おしろいで肌も心もときめく世界を創造したい」という思いを込めたフェースパウダー。しっとりと心地よい感触で肌を包み、毛穴や色ムラのカバーとベールを纏ったような透明感を両立。ベースメイクを優しくフィットさせ、つけたての美しさを1日*³持続します。

【デザイン】

カネボウ化粧品90周年を記念した、スワロフスキー(R)・クリスタル付き特別デザイン

幸せな未来へ向かって歩みだす、希望に満ちた気持ちをミラノコレクションの世界観で表現しました。

「お化粧する瞬間のときめき」と「幸せな明日へと繋ぐ、お一人おひとりの輝く姿」を幸せな明日へと繋ぐ、眩いスワロフスキー(R)・クリスタルで表現し、煌めくゴールドと、澄みきったクリスタルブルーの透明感が凛として洗練されたデザインを演出。

天面には花と豊穣の女神と生命再生のシンボル、ユリの花をあしらい、華やかで上品な佇まいを感じさせるデザインです。

パウダー表面の打型も細部まで彫り込み、奥行きあるデザインです。

【商品情報】

くすみを跳ねのけ、トーンアップ*⁴。光仕込み下地

ミラノコレクション ドレスアップクリーム２０２７

50ｇ（スパチュラ・スパチュラケース付き）

顔・首・デコルテ用化粧下地 SPF20・PA＋＋

＜ホワイトリリーブーケの香り＞

商品ページ：https://www.kanebo-cosmetics.jp/milano-collection/dress_up_cream/(https://www.kanebo-cosmetics.jp/milano-collection/dress_up_cream/)

【商品特長】

くすみを色でカバーするのではなく、内側からふわっと灯すように光をめぐらせ、ほのかな血色感と透明感のある肌印象へ導きます。鍵となるのは「ラッピングベール処方」。うるおい感のある厚みのある膜がとろけのび、広範囲にのばしやすいテクスチャーで肌に均一にフィット。つるんと光がめぐるベースが完成します。フェースからデコルテまで塗布すれば、美肌印象が格段にアップし自信に満ちた肌へ。

【デザイン】

蓋にはフェースアップパウダー同様、テーマを象徴する女神とユリの刻印。パウダー容器デザインをレース調にアレンジした模様に彩られています。ボディは澄みきったクリスタルブルー×ゴールドパールで凛として洗練されたデザイン。

２品でつくる“女神カバー”肌仕上がり

ドレスアップクリームの後にフェースアップパウダーを使うと、のり・もちがアップし、美しい仕上がりが1日*³続きます。

*³ 朝から夕方まで

期間限定特典&２品購入プレゼントキャンペーン

（画像は全てイメージ）

プレゼントキャンペーンの概要

2026年7月31日（金）迄にご予約いただいた方限定で、ご購入時に今年だけの特別なオリジナルペーパーバッグに商品を入れてお渡しいたします。また、「フェースアップパウダー２０２７（GR含む）」と「ドレスアップクリーム２０２７」、両方ご購入の方、1万名様に抽選で「竹宝堂製のミラコレ特製フェースブラシ」をプレゼントいたします。詳しくはキャンペーンページをご確認ください。

キャンペーンページ：https://www.kanebo-cosmetics.jp/milano-collection/museum/campaign/face2027/(https://www.kanebo-cosmetics.jp/milano-collection/museum/campaign/face2027/)

7月31日迄にご予約の方限定特典

2026年7月31日（金）迄にご予約いただいた方限定で、ご購入時にオリジナルペーパーバッグに商品を入れてお渡しいたします。今年だけの特別なペーパーバッグです。ミラノコレクション２０２７のデザインに合わせ、ユリのモチーフをあしらった、上質感と高級感あふれるデザインです。

対象期間：2026年5月19日（火）～7月31日（金）

※一部店舗・オンラインショップでは5月19日以前にご予約受付を開始しています。

お取り扱いは、一部店舗・オンラインショップになります。詳しくはお近くの店舗・オンラインショップへお問い合わせください。

「フェースアップパウダー２０２７」と「ドレスアップクリーム２０２７」両方ご購入特典

「フェースアップパウダー２０２７（GR含む）」と「ドレスアップクリーム２０２７」、両方ご購入の方、1万名様に抽選で「竹宝堂製のミラコレ特製フェースブラシ」をプレゼント！

実施期間：

2026年11月24日（火）9：00～2027年1月31日（日）23：59

対象店舗：

・全国のドラッグストア、総合スーパー、専門店等対象商品取扱店舗全店

※百貨店は対象外となります。

・ECオンラインショップ全店

※百貨店は対象外となります。