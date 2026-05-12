リカバリーウェア「Miranes（ミラネス）」、着用時のコンディション関連指標の変化を観測

株式会社ピケポップMiranes公式サイト :https://miranes.jp/

リカバリーウェア「Miranes（ミラネス）」を展開する株式会社ピケポップ（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：山中良佑）は、独自技術「W遠赤外線設計(R)」を採用した製品の、着用時の生体反応及び睡眠指標との関係を検証する試験を実施いたしました。本試験の結果、血行促進を主作用とする本製品の着用により、REM睡眠割合、主観的睡眠評価および疲労指数において統計的な変化を観測しました。

■背景

現代社会において、忙しい日々による休息の質の低下は、多くの人が抱える悩みの一つとなっています。Miranes（ミラネス）は、質の高い休息をひとつの「奇跡」と捉え、科学的アプローチで身体の回復と安らぎをサポートすることを目指しています。

本試験は、血行促進や疲労回復をサポートするMiranesの機能が、睡眠中の生理的な変化や眠りの実感にどのような影響を及ぼすかを調査するために実施しました。

■試験概要

独自技術「W遠赤外線設計(R)」を施したリカバリーウェアの着用時における、睡眠構造や自律神経活動への影響、および日常生活下での継続着用による主観評価の推移を検証しました。

- 試験対象者：公募により参加に同意し、医師により適格と判断された30代～60代の健常な男女16名。（解析対象15名）- 試験方法：「W遠赤外線設計(R)」を採用した本製品の着用条件下において、睡眠中の測定を実施。また、日常生活下にて本製品を1週間連続で着用し、その変化を調査。- 評価項目：

・睡眠構造： 睡眠ポリグラフ（PSG）検査により、REM睡眠割合や各睡眠段階の構成比を算出。

・自律神経活動： 心拍変動（HRV）解析を用い、自律神経のバランスや活動状態を評価。

・疲労指数：客観的疲労指数測定を用い、身体的な疲労度を測定。

・主観的睡眠評価：10段階自己評価法（アンケート）を用い、睡眠充足感や疲労感等を数値化。

■試験結果

- 睡眠構造の変化（REM睡眠割合）：客観的睡眠評価において、REM睡眠割合が統計的に有意差が観測されました。- 自律神経活動の変化（HRV指標）：心拍変動（HRV）解析において、入眠初期の自律神経活動指標が統計的な有意差を記録しました。- 主観的睡眠評価および疲労指数の変化（1週間の継続着用）：主観評価4項目および客観的疲労指数のいずれにおいても、着用前と比較し着用後に統計学的有意差が観測されました。また、継続使用に伴い変化が示される傾向が確認され、1週間後においてはより大きな差異が観測される傾向がみられました。

※本結果は、血行促進を主作用とする本製品の参考データであり、睡眠の質の向上や改善を示すものではありません。また、本試験結果は特定の試験環境下で得られたものであり、すべての使用環境における効果を保証するものではありません。

※結果には個人差があります。

■ 「W遠赤外線設計(R)」の仕組み

Miranesのリカバリーウェアは、「熱伝導性に優れた特殊素材」と、「遠赤外線を輻射する鉱石プリント」を組み合わせた独自の設計を採用しています。この仕組みにより、「血行を促進」「筋肉のこりを緩和」「疲労の回復をサポート」「筋肉の疲れを和らげる」といった4つの効果*が期待でき、快適な毎日をサポートします。

*効果の感じ方には個人差があります。

今回の試験結果より、血行促進を主作用とするMiranesが、REM睡眠割合、主観評価および疲労指数において統計的な変化を示すことが示唆されました。この結果を製品特性に関する知見として活用し、これからも、日々のコンディションをサポートできる一着を目指し、科学的アプローチで身体のコンディション維持と安らぎをサポートします。Miranesが、皆さまの未来を見据えた豊かなライフスタイルに寄り添う一助となれば幸いです。

会社概要

会社名：株式会社ピケポップ

設立：2021年10月

本社所在地：福岡県福岡市博多区奈良屋町7-20 L.Biz呉服町4階

代表者：山中良佑

事業内容：商品企画・開発・製造・販売、広告運用業、Webコンサルティング事業

コーポレートサイト：https://piquepop.com

さらに詳細な情報、インタビュー、画像のリクエストについては（support@miranes.jp）までご連絡ください。