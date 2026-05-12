映画『免許返納!?』公開記念の特別宿泊プラン、リステル猪苗代で新たな旅のスタイルを提案

長治観光株式会社

福島県会津地方に位置するホテルリステル猪苗代（福島県猪苗代町、総支配人：月井 英美）は、2026年6月19日（金）に公開される映画『免許返納!?』（主演：舘ひろし）の企画趣旨に賛同し、宿泊および撮影協力を実施いたしました。このたび、ポジティブな免許返納を応援する特別宿泊プランを商品化いたします。ガソリン価格高騰の昨今、免許の有無に関わらず、電車やバスを利用したエコロジーな旅行を応援いたします。

エコ旅行プラン概要

6月19日（金）公開、映画「免許返納!?」タイアッププランイメージ

＜列車到着に合わせ毎時の送迎＞

郡山駅発のJR磐越西線の到着に合わせ、猪苗代駅への無料送迎バスを運行いたします。

JR磐越西線猪苗代駅

快速停車駅

駅前正面でお迎え

ロータリーに配車

デラックスなバス

ゆったり乗車でリゾートへ

無料送迎バス時刻表

(列車到着は１時間に１本)

＜滞在型リゾートはマイカー要らず＞

施設内には多彩な飲食店、屋内の大型スパ、夏季のガーデンプール、及びアスレチックやテニスなど様々なスポーツ施設が揃います。クラフト体験や猪苗代湖を臨む露天風呂もございます。

夏も涼しい高原リゾート猪苗代湖を臨む露天風呂♨ツリーアドベンチャークライム＆ジャンプモルックレストラン ファムネット猪苗代ハーブ園温室猪苗代ハーブ園温室

宿泊プランのご案内

磐梯高原の観光を希望される方に、観光タクシーの貸切りツアーを含む宿泊プランを提供いたします。

１. 「免許返納!?」宿泊プラン

- リステル会員価格：大人2名1室、71,820円～（2名様合計、消費税・サービス料込）

- 部屋タイプ：ツインベッドルームまたは和洋室（いずれも37平方メートル 以上）

- 食事内容：夕食（選べる福島牛コース料理）、および朝食（ビュッフェ）

- 特典：観光タクシー4時間周遊、映画「免許返納!?」ムビチケ前売券、記念グッズ、猪苗代ハーブ園の入園券付き

詳細はこちら(https://go-listel.reservation.jp/ja/hotels/listel-inawashiro/plans/10190411?checkin_date=20260511&checkout_date=20260512&adults=2&child1=0&child2=0&child3=0&child4=0&child5=0&children=0&rooms=1&dayuseFlg=0&sort=1&dateUndecidedFlg=1)

ツインベッドルーム例観光タクシー（イメージ）

２. 「免許返納!?」ロイヤルスイート宿泊プラン

舘ひろしさんも滞在した ロイヤルスイートに宿泊する贅沢なプラン

- リステル会員価格：大人2名1室、265,620円～（2名様合計、消費税・サービス料込）

- 部屋：ロイヤルスイートルーム（ツインベッド）（75平方メートル 以上）

- 食事：夕食（選べる福島牛コース料理）、及び朝食（ビュッフェ）

- 特典：観光タクシー4時間周遊、映画「免許返納!?」ムビチケ前売券、記念グッズ、猪苗代ハーブ園の入園券付き

詳細はこちら(https://go-listel.reservation.jp/ja/hotels/listel-inawashiro/plans/10190424?checkin_date=20260511&checkout_date=20260512&adults=2&child1=0&child2=0&child3=0&child4=0&child5=0&children=0&rooms=1&dayuseFlg=0&sort=1&dateUndecidedFlg=1)

ベッドルーム（ロイヤルスイート）バスルーム（ロイヤルスイート）

期間中、リステル猪苗代はもちろん系列ホテルでもポスターを掲示し、公共交通機関を利用したエコで楽しい旅行を提案いたします。

※リステル会員は入会無料。公式サイトから会員価格で予約できます。他にもキャッシュバックなど様々な特典があります

※宿泊プランの利用期間は2026年5月から7月17日（金）まで

ホテル全景とガーデンプール、スパドーム

【ホテルリステル猪苗代／HOTEL LISTEL INAWASHIROのご案内】

～磐梯高原リステルパークに建つオールシーズン・オールウェザーで楽しめる滞在型リゾート～

東京ドームが15個入る広大なパーク内には猪苗代ハーブ園、ツリーアドベンチャーほか様々な施設が揃います。客室は全室37m2以上で猪苗代湖の正面。ツインベッド、和洋室、スイートなど多彩なタイプが揃います。猪苗代温泉の露天風呂、複数のプールやジャグジー、サウナが揃う広大なスパ、レストラン、居酒屋、ラウンジなどの飲食店、カラオケ、郷土玩具のクラフト体験などが楽しめます。

お友達同士、ご家族、カップルで、天候に関わらず楽しめる滞在型の温泉リゾートです。

所在地 ：〒969-2696 福島県耶麻郡猪苗代町大字川桁リステルパーク

アクセス：JR磐越西線 猪苗代駅より無料シャトルバスで約15分

◇ご予約：公式ホームページ内、予約サイトより

◇公式ホームページ： https://www.listel-inawashiro.jp/

お客様からの問合せ： 0242-66-2233(代) 予約電話受付：8:00～20:00