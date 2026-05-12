イータリーで初夏のイタリアを味わう季節のパスタメニューとレシピセットを楽しむ「Enjoy like an Italian」

イータリー・アジア・パシフィック株式会社

イータリー・アジア・パシフィック株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：水谷天郎）は、2026年5月14日（木）から6月30日（火）までの期間、初夏のイタリアを“食べて、作って”楽しむキャンペーン「Enjoy like an Italian」を展開します。

本キャンペーンでは、イタリアの初夏を感じる季節のパスタメニューをレストランで提供するとともに、ご自宅でもその味わいを楽しめるパスタとソースを組み合わせたレシピセットを販売します。陽光に照らされた海岸線や、海辺でゆったりと楽しむランチを思わせる、新鮮でシンプルなイタリアの食の魅力をお届けします。

レストランで提供する初夏の香り漂うパスタ

リグーリア州、ヴェネト州、トスカーナ州から今の季節にピッタリのお料理をご用意しました。

- Trofie al pesto（トロフィエ・アル・ペスト）手打ち風ショートパスタ「トロフィエ」に、香り高い自家製バジリコのソースをたっぷり絡めてお召し上がりください。ジェノヴァ伝統の一皿です。\2,480（税込）- Tagliolini ai frutti di mare e colatura di alici（コラトゥーラ風味の魚介のタリオリーニ）コラトゥーラ（イワシの魚醤）の奥深い旨味をまとわせた、魚介たっぷりのタリオリーニ。\2,680（税込）- Spaghetti al nero di seppia（イカスミのスパゲッティ）水の都ヴェネツィアの名物料理。真っ黒なイカスミを絡めたパスタは、味わい深く白ワインとの相性も抜群です\1,980（税込）- Pici all'Aglione（ピーチ・アッラリオーネ）トスカーナ伝統の太麺パスタ”ピーチ”に、アリオーネ（大粒ニンニク）を使った香り豊かなトマトソースを合わせた、素朴で力強い味わいの一皿。\1,980（税込）

これらのパスタを更に楽しめる「初夏のパスタコース（\3,980 税込）」もご用意しております。

前菜：

ニース風サラダ、または前菜盛り合わせ

パスタ：

下記からお選びください。

・イカスミのスパゲッティ

・ピーチ・アッラリオーネ

・コラトゥーラ風味の魚介のタリオリーニ（追加料金700円）

・トロフィエ・アル・ペスト（追加料金500円）

ドルチェ：

ティラミス・アッラ・ノッチョーラ食後のお飲み物：

カフェまたはハーブティー

レストランの味をご自宅で楽しめるレシピセット

初夏のシーズナルメニューをご自宅でもお楽しみいただけるよう、リグーリア州や、ヴェネツィア、トスカーナの代表的なパスタ料理を再現できるレシピセットをご用意しました。パスタやソースはトートバッグ入りで、そのままお持ち帰りいただけます。

トロフィエ・アル・ペスト（リグーリア州）

手打ち風ショートパスタ「トロフィエ」に、香り高い自家製バジリコのソースをたっぷり絡めてお召し上がりください。ジェノヴァ伝統の一皿です。 ＜内容＞ １.アルタ ヴァッレ スクリヴィア社 トロフィエッテ 500G ２.ロイ社 ペストリグレ 90G ３.EATALY エコバッグ 価格：3,280円（税込）

コラトゥーラ風味の魚介のリングイネ（リグーリア州）

コラトゥーラ（イワシの魚醤）の奥深い旨味をまとわせた、魚介たっぷりのタリオリーニ。

＜内容＞ １.フェリチェッティ社 リングイネ カッペリ 500G ２.チェタリア サポルム社 コラトゥーラ 100ML ３.EATALY エコバッグ

価格：4,980円（税込）

イカスミのスパゲッティ（ヴェネト州）

水の都ヴェネツィアの名物料理。真っ黒なイカスミを絡めたパスタは、味わい深く白ワインとの相性も抜群です。 ＜内容＞ １.アフェルトラ社 BIOスパゲッティ 500G ２.モンテベッロ社 イカスミペースト 180G ３.EATALY エコバッグ

価格：5,480円（税込）

ピーチ・アッラリオーネ（トスカーナ州）

トスカーナ伝統の太麺パスタ”ピーチ”に、アリオーネ（大粒ニンニク）を使った香り豊かなトマトソースを合わせた、素朴で力強い味わいの一皿。

＜内容＞ １.モレッリ社 ピチ 500G ２.アントネッラ社 ポルパ エクストラファイン 680G ３.・EATALY エコバッグ 価格：3,480円（税込）

販売店一覧

イータリー銀座店

東京都渋谷区銀座6丁目10-1 GINZA SIX 6F 電話：03-6280-6581

イータリー丸の内店

東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東日本東京駅B1 電話：03-3217-7070

イータリー日本橋店

東京都中央区日本橋室町1-4-1 日本橋三越新館B1 電話：03-3527-9660

イータリー原宿店

東京都渋谷区神宮前1丁目14-30 ウィズ原宿 3F 電話：03-6432-9080

イータリー湘南店

神奈川県藤沢市辻堂神台1丁目3-1 テラスモール湘南 湘南ヴィレッジ 1F 電話：0466-52-4140

イータリーについて

Eataly（イータリー）は、卓越したイタリア料理とワインの世界的な存在感を高めることに尽力している特徴的なブランドです。高品質なイタリア製品の流通とプロモーションに従事し、商品の生産、販売、ケータリング、教育をシームレスに提供します。唯一無二の国際的なイタリア食材の小売企業として知られるEatalyは、イタリア料理の芸術性の象徴であり、より広い意味ではメイド・イン・イタリーの本質でもあります。2023年以来、欧州の大手独立系投資会社であるInvestindustrialがEatalyグループの株式の52%を保有しています。Eatalyは現在、5,000人以上の従業員を擁し、世界16カ国の60以上の拠点で事業を展開しています。その中には、イタリア、アメリカ、カナダ、アラブ首長国連邦、日本、ドイツ、イギリス、フランス、スウェーデン、トルコ、韓国、サウジアラビアなどが含まれます。Eatalyは積極的な拡大計画を実行しており、引き続き世界の主要都市に新たな店舗を出店する予定です。日本では、旗艦店である銀座のほか、湘南、原宿、丸の内、日本橋にも店舗を展開しています。

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