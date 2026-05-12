ZESTが施設向け機能を刷新、併設施設への訪問看護のR8診療報酬改定対応と「攻めの空き枠管理」を実現

株式会社ゼスト

在宅医療・介護業界に特化した収益改善プラットフォーム「ZEST」を提供する株式会社ゼスト（本社：東京都新宿区、代表取締役社長CEO：一色淳之介、以下 ゼスト）は、施設運営における「収益性の向上」と「コンプライアンス強化」を強力に支援するため、施設向け機能を大幅にアップデートいたしました。

今回のアップデートでは、目前に控える「令和8年度診療報酬改定」に伴う包括型療養費への事前対応機能を実装。さらに、これまで「現場の善意」で行われていた算定外（持ち出し）サービスを可視化し、スタッフの適正配置と利益率改善を可能にする新機能の提供を開始いたします。

■ 開発の背景：施設運営における「見えない損失」の解消へ

現在の施設運営では、報酬改定で複雑化する算定ルールへの対応や、深刻な人手不足、そして「実態の把握できないサービス提供」による経営の圧迫が大きな課題となっています。 ZESTは、現場の効率化のその先にある「健全な施設経営」を実現するため、以下の4つの経営ベネフィットを提供します。

■ 今回のアップデートによる「4つの経営ベネフィット」

1. 【リスク回避】令和8年度診療報酬改定への「確実な先行対応」～属人化を排除し、算定ミス・返戻リスクをシステムで防止～

令和8年度改定により、併設施設への訪問看護における包括型療養費が開始されます。ZESTでは、複雑な算定ルールに基づくスケジュール作成時に、意図しない要件違反を起こさないための「アラート機能」を実装。特定担当者の知識に頼ることなく、法人全体で一貫したコンプライアンス遵守が可能になります。

2. 【収益改善】「隠れた赤字」を可視化し、真の稼働率を把握～「持ち出し業務」をデータ化、利益率の高い人員配置へ～

これまで集計が困難だった算定外の訪問予定（施設の持ち出し業務）について、入居者向け・フロア向けそれぞれで登録可能に。経営ダッシュボード「ZEST BOARD」上で、直接的な収益を生む「算定稼働率」と「算定外稼働率」を明確に分離します。これにより、本来の収益力を正確に分析し、無駄のない最適な人員配置を意思決定できます。

3. 【機会損失の防止】「攻めの空き枠管理」で新規契約を逃さない～「部屋の空き」ではなく「ルートの空き」を5分単位で正確に特定～

看護・介護が混在する複雑なシフト下でも、「5分単位の空き」を可視化。さらに「スマートチェック」により、「今は問題ないが、先々のタイミングで訪問時間の重複が発生する」といった複雑な矛盾を先回りして検知し、トラブルを未然に防ぎます。確実な「ルートの空き」が即座に判明するため、新規入居や急なサービス依頼に対しても、機会損失を最小限に抑えたスピーディーな対応が可能になります。

4. 【人材定着】スタッフの労働環境改善による離職防止～「スケジュール内に確実に休憩時間を確保する新機能」で、無理のない持続可能な働き方を実現～

効率化だけでなく、スタッフの満足度向上も経営の重要課題です。新機能「休憩カード」により、スケジュールの合間ではなく、確実な休憩時間をルートに組み込みます。現場の過度な負担を軽減することで、離職防止と質の高いケアの継続、さらには採用ブランディングの強化に貢献します。

■ 株式会社ゼスト 会社概要

私たちゼストは、「超高齢化社会の、希望となるインフラを創る」をミッションに掲げ、在宅医療・介護の現場が抱える複雑な課題を解き明かし、持続可能な社会のあり方を創造するソーシャルテック・カンパニーです。

独自の特許技術で訪問スケジュールを最適化する「ZEST SCHEDULE」を核に、スタッフの快適な働き方を支える「ZEST HUB」、経営状況を可視化する「ZEST BOARD」、そして業界初の特化型営業DX「ZEST RRM」など、現場の「困った」を「希望」へと転換するプラットフォームを展開しています。

命に寄り添う現場を支える責任として、ISMSや3省2ガイドライン、医療ISAC認証といった最高水準のセキュリティを完備。圧倒的な「安心感」と「革新性」を両立し、関わるすべての人へ、ゆとりと笑顔を届けてまいります。

会社名：株式会社ゼスト

代表取締役社長 CEO：一色淳之介

所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿二丁目3番11号 VORT新宿御苑4階

業務内容：在宅医療・介護業界の収益改善プラットフォーム「ZEST」の運営、その他関連事業

プロダクトHP：

https://zest.jp/

コーポレートHP：

https://zest.jp/corporate

■訪問スケジュールから収益を最大化する 収益改善プラットフォーム「ZEST」

「ZEST」は在宅医療・介護業界の事業所の収益最大化をサポートするプラットフォームを提供しております。訪問サービスに欠かせない訪問スケジュール作成を通して蓄積された様々なデータを活用し、事業所の収益改善に欠かせない活動をサポートします。訪問スケジュール作成をZEST化するだけで、「稼働率の向上」、「採用できる・定着する職場環境づくり」、「営業効率の最大化」のすべてをサポートし、最終的に安定したケアを提供し続けることのできる事業所経営・運営に貢献します。