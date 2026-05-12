テクノとトランスを掛け合わせた一度で二度美味しいハイエナジーパーティー【INTERFACE】2回目の開催が決定!!

株式会社TSTエンタテイメント

2026年1月の開催が大盛況に終わりパワーアップしてカムバック!!

Z-HALLのGUESTに国内外の大型フェスティバルやクラブで活躍、世界的なレーベルからもリリースを重ねる実力派アーティストとして知られている『DRUNKEN KONG』が登場！！

更にPSY TRANCEの国内トップDJであり世界の大型フェスティバルでも数多くのGIGを成功させているレジェンド『TSUYOSHI SUZUKI』が初登場！！

YUXI、HK & RYOHEI、YAGI & PONTAなど、国内のビッグパーティーで各ジャンルの第一線で活躍しているラインナップが脇を固める。

RINGではサイケデリックトランスの主要パーティーで活躍している

ANJU、AYAKA、NAO、KAIZAN、TKBoo!!、TOSHIYAといった若き才能をもった実力派中心のLINE UP。

ENTERでは YUUKI UEBA、GOLDEN ROA、MASA、MITSUWOWといったDJが集結しENTERならではの空間を。

ZEROTOKYOでしか味わうことのできないGROOVEを体感せよ!!

EVENT INFO

2026.6.13(土) INTERFACE

@ZEROTOKYO

OPEN 11PM

HP：https://zerotokyo.jp/event/interface-0613/

DOOR：\3,500-

FASTPASS TICKET：\2,800-（優先入場・入場料金含む）

【ZAIKO】https://zerotokyo.zaiko.io/e/interface-0613

【RA】https://ja.ra.co/events/2438271

【Z HALL】〈TECHNO / TRANCE〉

-INTERFACE-

GUEST：DRUNKEN KONG / TSUYOSHI SUZUKI

DJ：YUXI / HK. & RYOHEI / YAGI & PONTA

VJ：BigBaBy / shinjiranger

Light & Laser：Akira Ishiyama

【ENTER】〈TECHNO〉

DJ：YUUKI UEBA / GOLDEN ROA / MASA / MITSUW...

【RING】〈TRANCE〉

DJ：ANJU / AYAKA / NAO / KAIZAN / TKBoo!! / TOSHIYA

ARTIST INFO

DRUNKEN KONG (Drumcode/Tronic)

2011年のデビュー以来、DRUNKEN KONGはWOMB、ageHa、CONTACT TOKYOといった日本国内の著名クラブで圧倒的なパフォーマンスを披露し、その存在感を確立してきた。2015年からは、Christian Smithのレーベル「Tronic」、Monika Kruseの「Terminal M」、Borisの「Transmit」、Sianの「Octopus Recordings」など、世界的トップレーベルから次々と楽曲をリリースし、そのサウンドが国内外で高く評価されている。2022年には、Beatport Techno部門で年間総合売上No.1を獲得。2023年には、Adam Beyerが主宰する「Drumcode」から、アジア人アーティストとして初のEP『I Want To See』をリリースし、大きな話題を呼んだ。その後も「Drumcode」からリリースを続け、2024年にはBart SkilsとのコラボEP『Sakura』を発表し、収録曲『Set It Right』が注目を集め、Beatportテクノチャートで常にトップ10を維持している。

2020年にはオリジナルトラック「Peace」のリミックスコンテストを開催し、新型コロナウイルスの影響を受けつつも精力的に活動を展開。また、High In Japanの企画として建築家・安藤忠雄氏設計の『頭大仏殿』前で行われたライブ配信は、イギリスのMixmagにも取り上げられ、日本の魅力と音楽を融合させた画期的なライブとして大反響を呼んだ。

ADE、SONAR OFF WEEK、ULTRA JAPAN、ULTRA KOREAに加え、ドイツのBurning Beach FestivalやボスニアのFreshwave Festivalといった世界各地のフェスティバルにも出演し、観客を熱狂させている。豊富なDJとエンジニアとしての経験を活かし、進化し続けるサウンドを追求するDRUNKEN KONGの音楽をぜひ体感してほしい。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Z_gVq_y3cWA ]

Drunken Kong - Family Piknik Festival 2025, France

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※Resident Advisorにて前売りチケットを購入し、ZEROTOKYOをフォローした方にドリンクチケット1枚をプレゼント。チェックインの際にスタッフまでお声がけください。