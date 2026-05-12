AIでの利用もOK。オープンキャラクターIP「代羽ウカ」「代羽アソラ」二次創作ガイドラインを策定

株式会社PANDORA左が代羽ウカ(よはねうか)、右が代羽アソラ(よはねあそら)

株式会社PANDORA（本社：東京都渋谷区、代表取締役：宮瀬卓也／和泉義博、以下PANDORA）は、「人類羽化計画」の看板キャラクター「代羽ウカ」「代羽アソラ」の二次創作ガイドラインを公開したことをお知らせいたします。

本ガイドラインでは、ファンアート、動画投稿、同人活動、コスプレ、配信などの一般的な二次創作活動に加え、AI生成・AI学習・モデル化、独自設定や改変、カラーアレンジ等についても広く許可しています。

PANDORAは、「キャラクターを一企業だけの所有物として閉じるのではなく、誰もが創作・表現・参加できる存在として開いていく」ことを目指し、本ガイドラインを策定いたしました。

「代羽ウカ／代羽アソラ 二次創作ガイドライン」は以下よりご覧いただけます。

https://pndr.jp/yohane-uka-asora-guideline/

ガイドラインの主な内容

本ガイドラインでは、以下のような利用を許可しています。

・イラスト、漫画、小説、音楽等のファンアート制作

・SNSや動画投稿サイトへの投稿

・ゲーム、MAD動画等の個人制作コンテンツ

・コスプレ、考察動画、紹介・感想投稿等のファン活動

・AI生成、AI学習、モデル化

・衣装変更や独自設定などの改変表現

・公式カラー変更ツールを利用した独自カラー創作

また、YouTube広告収益化やX収益化など、プラットフォーム標準機能による収益化についても許可しています。

一方で、有料限定コンテンツ化、継続的なVTuber活動としての事業利用、商品化等については、個別許諾制としております。

代羽ウカ／代羽アソラについて左が代羽ウカ(よはねうか)、右が代羽アソラ(よはねあそら)

「代羽ウカ」と「代羽アソラ」は、株式会社PANDORAが実施するVTuber/XTuberの伴走支援プログラム「人類羽化計画」にて、共通アバターとして利用されているキャラクターです。

「人類羽化計画」は、“誰もがVTuberになれる世界”を目指し、Vライバー活動への参加ハードルを下げることを目的としたプロジェクトです。

代羽ウカ / 代羽アソラは、その思想を象徴する存在として設計されており、参加者による利用だけでなく、ファンアート、動画制作、AI生成など、幅広い創作活動への活用を歓迎しています。

また、本キャラクターは、固定化された唯一の設定や表現に閉じないことを前提としており、衣装変更、カラーアレンジ、独自解釈、世界観追加など、多様な表現を許容する“オープンIP”として展開されています。

株式会社PANDORAは、代羽ウカ / 代羽アソラを通じて、企業とファン、クリエイター、配信者が共に文化を育てていく、新しいIPの形を目指しています。



商業利用を行いたい方へ

今回、無償利用を主体として本ガイドラインを策定いたしましたが、「代羽ウカ」「代羽アソラ」を商業ベースにて利用したい個人さま、法人さまにおかれましては、個別に弊社宛にお気軽にお問い合わせください。



今後について

PANDORAでは今後も、クリエイター・ファン・配信者・開発者など、さまざまな参加者と共創できるIP運営を推進してまいります。

また、本ガイドラインの運用を通じて、より多くの方が安心して創作活動に参加できる環境づくりを進めてまいります。

■代羽ウカ／代羽アソラ 二次創作ガイドライン

https://pndr.jp/yohane-uka-asora-guideline/(https://pndr.jp/yohane-uka-asora-guideline/)

人類羽化計画: Project YOHANE とは｜

「人類羽化計画: Project YOHANE」は、これまでタレント向けに展開してきた人類羽化計画の思想と育成ノウハウを基盤に、共通Vモデル「代羽ウカ（よはね・うか）」を軸として一般参加者にも開かれた新プロジェクトです。

人類羽化計画は、Vライバー活動における初期の費用や技術的ハードルを取り払い、配信活動を通じた収益化までを伴走型で支援するプログラムとして、2025年に始動しました。

これまで主にタレントを対象に展開してきましたが、Vライバー市場の拡大と個人活動者の増加を背景に、より多くの人が挑戦できる新たな形として2026年2月2日にProject YOHANEを展開。

未経験者を含む一般参加者も対象とし、V活動への意欲や可能性を重視したオーディション選考を行なっております。

選考方法は、応募内容による書類審査およびオンライン面接を行なっており、選考を通過した方のみが「人類羽化計画: Project YOHANE」へ参加可能となります。

※オーディションは定員数に達し次第終了となります。

本プロジェクトでは、PANDORAがこれまで培ってきた育成・運用ノウハウを活かし、選考制・サポート制を採用したオープン型プログラムとして再設計。参加者一人ひとりの活動状況に応じた支援を行うことで、安心してV活動をスタートできる環境を提供します。



▼オーディション概要

【対象者】

・18歳以上

・性別不問

・配信経験不問

・顔出し不要

※Vライバー活動に興味があり、継続的に取り組む意欲のある方を対象としています。

【参加費】

・参加費：無料

【オーディションの流れ】（約1ヶ月）

一次選考 書類審査

二次選考 オンライン面接

合否発表 合格者にのみメールで通知



【合格後の流れ】（約1ヶ月）

Discordコミュニティへ招待

↓

活動プロフィールの確定

↓

配信アカウント開設

↓

配信機材揃い次第、活動開始

【募集人数】

定員制

※募集枠が埋まり次第、受付を終了いたします。

【応募方法】

下記応募フォームより必要事項をご記入のうえ、ご応募ください。

▶︎人類羽化計画応募フォームはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctq-iZbrWyk__58IXyUOlSZ4x2GLI1xeKH5dD_yjzhg9jaGQ/viewform?usp=publish-editor)

株式会社PANDORAについて

「作ろう。世界中の誰かの居場所を」をミッションとして掲げ 、バーチャルタレントの民主化とエンターテインメントの力を通し、「好きなものを好きと言える」「自分らしくいられる」社会、そして誰かの居場所を作るために挑戦し続けています。XTuber事業では、AIをはじめとするテクノロジーを生かし、タレント(三次元)とバーチャルタレント(二次元)の概念を融合させ 、XTuberの一般化を目指します。

HP： https://pndr.jp/ (https://pndr.jp/)

採用情報： 事業立ち上げにあわせ採用を強化しております。日本を代表するIPを一緒に作っていく方の応募をお待ちしております。

本件に関するお問い合わせ先

PANDORA広報担当：contact@pndr.jp