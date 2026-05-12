GLM、従業員のキャリア形成支援に向けて、資格取得支援を拡充

株式会社グローバル・リンク・マネジメント

株式会社グローバル・リンク・マネジメント（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：金 大仲、東証プライム：3486、以下「GLM」）は、従業員の主体的な学びと自律的なキャリア形成支援の強化を目的として、2018年より導入している資格取得支援制度（以下、本制度）について、このたび内容を拡充いたしました。これまで段階的な見直しを重ねてきた本制度において、今回新たに対象資格を69種に拡大するとともに、資格グレードに応じて毎月支給する資格手当を新たに導入いたしました。

導入の背景と目的

GLMは、人材の質および生産性が中長期的な業績を左右する重要な経営要素であると認識しており、従業員の主体的な学びと自律的なキャリア形成の支援に継続的に取り組んでまいりました。本制度においては、当社の成長を支える従業員一人ひとりの継続的な学びの姿勢を重視し、付加価値の創出につながる難易度の高い資格取得への挑戦を評価することで、高度な専門性を有する人材の定着および意欲向上を目指しています。

資格取得支援の概要

GLMは、業務上必要な資格やキャリアアップにつながる資格を取得した従業員に対し、合格一時金の支給や登録料・更新料の補助を行うことで、従業員のスキル向上を支援しています。

また、一級建築士や公認会計士など、専門性の高い難関国家資格等については、合格後も継続的にその専門性を発揮してもらうことを目的として、資格グレードに応じた資格手当を毎月支給しています。

GLMの人的資本経営への取組

GLMグループは、Group Missionとして「投資により未来価値を創出する」を掲げ、「人と事業に積極的な投資を行うこと」を、2025年中期経営計画「GLM100」の成長戦略の一つとして明確に位置付けています。具体的には、公平公正な人事評価制度を目指し、評価制度の定期的な見直しを行うとともに、インセンティブ制度の拡充を進めています。

今後も様々な施策を継続的かつ積極的に実施することで、従業員のエンゲージメントを高め、従業員一人当たりの売上高及び利益の向上を図ってまいります。これらの取り組みを通じて、平均年間給与において業界No.１を目指すとともに、グループ理念及びグループ方針「GLM1000」の実現に向けて取り組んでまいります。

会社概要

社名： 株式会社グローバル・リンク・マネジメント

設立： 2005年３月

証券コード：3486（東証プライム）

資本金： 610百万円（2025年12月末現在）

代表： 代表取締役 金 大仲

本社： 東京都渋谷区道玄坂一丁目12番１号 渋谷マークシティウエスト 21F

事業： 不動産ソリューション事業（投資用不動産の開発、再生、土地企画）

会社HP： https://www.global-link-m.com/

GLMの人的資本経営について： https://www.global-link-m.com/sustainability/social/development/