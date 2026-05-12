【iFace】カービィ＆ワドルディ新デザインのモバイルアクセサリーが登場

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Hamee株式会社

あなたらしさに寄り添うモバイルアクセサリーブランド「iFace(アイフェイス)」(運営：Hamee株式会社、本社：神奈川県小田原市、代表取締役社長：水島育大、証券コード：東証スタンダード3134)は、『KIRBY play with WADDLE DEE』デザインのモバイルアクセサリーを発売いたします。


2026年5月13日(水)よりiFace公式オンラインストアにて予約受付を開始し、2026年5月中旬より販売予定です。全国の雑貨店、家電量販店などの小売店では順次取り扱いとなります。




■『KIRBY play with WADDLE DEE』のアイテムでカービィ＆ワドルディをいつも手元に


iFaceから、『KIRBY play with WADDLE DEE』のデザインのアイテムが新登場します。


本製品は、カービィとワドルディがあなたの日常に寄り添ってくれる姿を、スタンダードなタッチで描いたデザインです。ラインアップは、スマホケース、AirPodsケース、グリップホルダー、ショルダーストラップの全4種。複数アイテムを組み合わせることで、デザインの統一感を持たせたコーディネートが可能です。


ほのぼのとしたカービィとワドルディが、あなたの毎日にやさしく寄り添います。



■製品情報


・製品名　　 ：カービィ play with ワドルディ iFace First Class MagSynqケース


・価格　　 　：4,800円(税込5,280円)


・デザイン　 ：メインビジュアル、ワープスターにのって、いただきまーす！、あきれかえるほど…


・対応機種　 ：iPhone 17、iPhone 16、iPhone 15、iPhone 14、iPhone 13


・予約開始日 ：2026年5月13日(水)


・発売日　　 ：2026年5月中旬予定


・販売場所　 ：iFace公式オンラインストア


　　　　　　　https://jp.iface.com/products/case_firstclass_kirby?id=41-188983


他iFace 原宿店など



■製品特徴


・手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群


・ポリカーボネートとTPU、2つの素材で端末をしっかり保護


・画面とカメラを守るフチ高設計


・ケースをつけたままでMagSafe充電、MagSafeアクセサリーに対応




■製品情報


・製品名　　 ：カービィ play with ワドルディ iFace First Class AirPodsケース


・価格　　 　：3,000円(税込3,300円)


・デザイン　 ：メインビジュアル、ワープスターにのって/4にん、いただきまーす！、あきれかえるほど…


・対応機種　 ：AirPods Pro 第2世代、AirPods Pro 第1世代


・予約開始日 ：2026年5月13日(水)


・発売日　　 ：2026年5月中旬予定


・販売場所　 ：iFace公式オンラインストア


　　　　　　　https://jp.iface.com/products/airpods_firstclass_kirby?id=41-189102


他iFace 原宿店など



■製品特徴


・スマホ用First Classケースと同じ耐久性のある素材で傷に強い


・落下時の衝撃を吸収


・ケースをつけたままケーブル&ワイヤレス充電可能


・カバンやベルトループに取り付けられるiFaceのロゴ入りカラビナ付き




■製品情報


・製品名　　 ：カービィ play with ワドルディ iFace Grip Holder


・価格　　 　：4,000円(税込4,400円)


・デザイン　 ：メインビジュアル、ワープスターにのって/4にん、いただきまーす！/まんぷく、あきれかえるほど…


・予約開始日 ：2026年5月13日(水)


・発売日　　 ：2026年5月中旬予定


・販売場所　 ：iFace公式オンラインストア


　　　　　　　https://jp.iface.com/products/gripholder_kirby?id=41-189140


他iFace 原宿店など



■製品特徴


・スタンド部分を立ち上げやすいイージーポップアップ機能


・マグネット式の為、何度でも付け外しが可能


・ポップアップ時は、横置きのスマホスタンドとしても利用可能


・ポップアップが収納されている時は薄型でフラットな見た目




■製品情報


・製品名　　 ：カービィ play with ワドルディ iFace Hang and ショルダーストラップ


・価格　　 　：3,800円(税込4,180円)


・デザイン　 ：メインビジュアル、あきれかえるほど…


・予約開始日 ：2026年5月13日(水)


・発売日　　 ：2026年5月中旬予定


・販売場所　 ：iFace公式オンラインストア


　　　　　　　https://jp.iface.com/products/strap_hangand_kirby?id=41-189188


他iFace 原宿店など



■製品特徴


・全長約84～146cmで長さが自由に調節可能


・首や肩に食い込みにくい平紐約2.2cm幅ストラップ


・ショルダーストラップはiFaceオリジナルデザインのカラビナ採用で、付け外し簡単


・お好きなiFaceをショルダータイプに




(C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc.



■iFace(アイフェイス)について




「iFace」は、“By Your Side”を掲げ、一人ひとりの「あなたらしさ」に寄り添うモバイルライフスタイルブランドです。 耐衝撃性に優れた安心の品質と、日常に自然になじむデザインを両立し、スマートフォンケースをはじめとする多彩なモバイルアクセサリーを展開。


世界累計3,800万個以上の販売実績を持ち、日常のさまざまな瞬間に小さなよろこびを届けています。



■iFace公式オンラインストア


https://jp.iface.com/



■iFace公式実店舗「iFace原宿店」


営業時間：11:30~20:00


定休日：年中無休


住所：東京都渋谷区神宮前４丁目２５－２９ JMFビル03


https://jp.iface.com/pages/ifaceharajuku



■iFace 日本公式SNSアカウント


X(旧Twitter)(@iface_jp) ：https://twitter.com/iface_jp


Instagram(@iface_jp)　 ：https://www.instagram.com/iface_jp/


Facebook(@iface.jp)　 　 ：https://www.facebook.com/iface.jp/


LINE@(@iface_jp)　　 ：https://page.line.me/iface_jp


YouTube(iFace日本公式チャンネル) ：https://www.youtube.com/c/iFace_jp



■オンライン販売店舗


iFace公式オンラインストア ：https://jp.iface.com


Hamee公式オンラインストア ：https://www.strapya.com/


Hamee 楽天市場店 ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/keitai/


Hamee Amazon店 ：https://www.amazon.co.jp/stores/node/3033349051


他 Hamee運営ECストアにて販売



■会社概要


会社名　 ：Hamee株式会社 (東証スタンダード 証券コード：3134)


設立 　　：1998年5月


代表者 　：代表取締役社長 水島 育大


所在地 　：神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2


事業内容 ：スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国におけるEC展開、


　　　　　 ByURブランドを展開するコスメティクス事業、


　　　　　 ゲーミングアクセサリーブランドPixioを取り扱うゲーミングアクセサリー事業、


　　　　　 不要なプラスチックをアップサイクルするParallel Plasticsなどの脱炭素事業を展開


URL　　 ：https://hamee.co.jp