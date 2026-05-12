【iFace】カービィ＆ワドルディ新デザインのモバイルアクセサリーが登場
あなたらしさに寄り添うモバイルアクセサリーブランド「iFace(アイフェイス)」(運営：Hamee株式会社、本社：神奈川県小田原市、代表取締役社長：水島育大、証券コード：東証スタンダード3134)は、『KIRBY play with WADDLE DEE』デザインのモバイルアクセサリーを発売いたします。
2026年5月13日(水)よりiFace公式オンラインストアにて予約受付を開始し、2026年5月中旬より販売予定です。全国の雑貨店、家電量販店などの小売店では順次取り扱いとなります。
■『KIRBY play with WADDLE DEE』のアイテムでカービィ＆ワドルディをいつも手元に
iFaceから、『KIRBY play with WADDLE DEE』のデザインのアイテムが新登場します。
本製品は、カービィとワドルディがあなたの日常に寄り添ってくれる姿を、スタンダードなタッチで描いたデザインです。ラインアップは、スマホケース、AirPodsケース、グリップホルダー、ショルダーストラップの全4種。複数アイテムを組み合わせることで、デザインの統一感を持たせたコーディネートが可能です。
ほのぼのとしたカービィとワドルディが、あなたの毎日にやさしく寄り添います。
■製品情報
・製品名 ：カービィ play with ワドルディ iFace First Class MagSynqケース
・価格 ：4,800円(税込5,280円)
・デザイン ：メインビジュアル、ワープスターにのって、いただきまーす！、あきれかえるほど…
・対応機種 ：iPhone 17、iPhone 16、iPhone 15、iPhone 14、iPhone 13
・予約開始日 ：2026年5月13日(水)
・発売日 ：2026年5月中旬予定
・販売場所 ：iFace公式オンラインストア
https://jp.iface.com/products/case_firstclass_kirby?id=41-188983
他iFace 原宿店など
■製品特徴
・手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群
・ポリカーボネートとTPU、2つの素材で端末をしっかり保護
・画面とカメラを守るフチ高設計
・ケースをつけたままでMagSafe充電、MagSafeアクセサリーに対応
■製品情報
・製品名 ：カービィ play with ワドルディ iFace First Class AirPodsケース
・価格 ：3,000円(税込3,300円)
・デザイン ：メインビジュアル、ワープスターにのって/4にん、いただきまーす！、あきれかえるほど…
・対応機種 ：AirPods Pro 第2世代、AirPods Pro 第1世代
・予約開始日 ：2026年5月13日(水)
・発売日 ：2026年5月中旬予定
・販売場所 ：iFace公式オンラインストア
https://jp.iface.com/products/airpods_firstclass_kirby?id=41-189102
他iFace 原宿店など
■製品特徴
・スマホ用First Classケースと同じ耐久性のある素材で傷に強い
・落下時の衝撃を吸収
・ケースをつけたままケーブル&ワイヤレス充電可能
・カバンやベルトループに取り付けられるiFaceのロゴ入りカラビナ付き
■製品情報
・製品名 ：カービィ play with ワドルディ iFace Grip Holder
・価格 ：4,000円(税込4,400円)
・デザイン ：メインビジュアル、ワープスターにのって/4にん、いただきまーす！/まんぷく、あきれかえるほど…
・予約開始日 ：2026年5月13日(水)
・発売日 ：2026年5月中旬予定
・販売場所 ：iFace公式オンラインストア
https://jp.iface.com/products/gripholder_kirby?id=41-189140
他iFace 原宿店など
■製品特徴
・スタンド部分を立ち上げやすいイージーポップアップ機能
・マグネット式の為、何度でも付け外しが可能
・ポップアップ時は、横置きのスマホスタンドとしても利用可能
・ポップアップが収納されている時は薄型でフラットな見た目
■製品情報
・製品名 ：カービィ play with ワドルディ iFace Hang and ショルダーストラップ
・価格 ：3,800円(税込4,180円)
・デザイン ：メインビジュアル、あきれかえるほど…
・予約開始日 ：2026年5月13日(水)
・発売日 ：2026年5月中旬予定
・販売場所 ：iFace公式オンラインストア
https://jp.iface.com/products/strap_hangand_kirby?id=41-189188
他iFace 原宿店など
■製品特徴
・全長約84～146cmで長さが自由に調節可能
・首や肩に食い込みにくい平紐約2.2cm幅ストラップ
・ショルダーストラップはiFaceオリジナルデザインのカラビナ採用で、付け外し簡単
・お好きなiFaceをショルダータイプに
(C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc.
■iFace(アイフェイス)について
「iFace」は、“By Your Side”を掲げ、一人ひとりの「あなたらしさ」に寄り添うモバイルライフスタイルブランドです。 耐衝撃性に優れた安心の品質と、日常に自然になじむデザインを両立し、スマートフォンケースをはじめとする多彩なモバイルアクセサリーを展開。
世界累計3,800万個以上の販売実績を持ち、日常のさまざまな瞬間に小さなよろこびを届けています。
■iFace公式オンラインストア
https://jp.iface.com/
■iFace公式実店舗「iFace原宿店」
営業時間：11:30~20:00
定休日：年中無休
住所：東京都渋谷区神宮前４丁目２５－２９ JMFビル03
https://jp.iface.com/pages/ifaceharajuku
■iFace 日本公式SNSアカウント
X(旧Twitter)(@iface_jp) ：https://twitter.com/iface_jp
Instagram(@iface_jp) ：https://www.instagram.com/iface_jp/
Facebook(@iface.jp) ：https://www.facebook.com/iface.jp/
LINE@(@iface_jp) ：https://page.line.me/iface_jp
YouTube(iFace日本公式チャンネル) ：https://www.youtube.com/c/iFace_jp
■オンライン販売店舗
iFace公式オンラインストア ：https://jp.iface.com
Hamee公式オンラインストア ：https://www.strapya.com/
Hamee 楽天市場店 ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/keitai/
Hamee Amazon店 ：https://www.amazon.co.jp/stores/node/3033349051
他 Hamee運営ECストアにて販売
■会社概要
会社名 ：Hamee株式会社 (東証スタンダード 証券コード：3134)
設立 ：1998年5月
代表者 ：代表取締役社長 水島 育大
所在地 ：神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2
事業内容 ：スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国におけるEC展開、
ByURブランドを展開するコスメティクス事業、
ゲーミングアクセサリーブランドPixioを取り扱うゲーミングアクセサリー事業、
不要なプラスチックをアップサイクルするParallel Plasticsなどの脱炭素事業を展開
URL ：https://hamee.co.jp