出っ張りを抑えるショートブーツを採用！10Gbps×長距離伝送を実現するOS2光ファイバケーブルを発売

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サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、10GBASE-LR/ER/ZR規格に対応し、出っ張りを抑えるショートブーツを採用したOS2シングルモード光ファイバケーブル「500-MOS2LCLCシリーズ(LC-LCコネクタ・1/2/3/5/10/20/30m)」「500-MOS2LCSCシリーズ（LC-SCコネクタ・1/2/3/5/10/20/30m）」を発売しました。





おすすめポイント

・10GBASE-LR/ER/ZR規格対応で、安定した高速通信


・ショートブーツ＆スリム設計で配線作業がスムーズ


・LSZH外被採用で安全性と環境配慮を両立



【掲載ページ】


光ファイバケーブル OS2 10GBASE-LR/ER/ZR規格 10Gbps シングルモード LC×2-LC×2 メガネ型2芯 ショートブーツ デュプレックス SM 9μm


型番：500-MOS2LCLCシリーズ


販売価格：1,364円～（税抜）


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/500-MOS2LCLC-01



光ファイバケーブル OS2 10GBASE-LR/ER/ZR規格 10Gbps シングルモード LC×2-SC×2 メガネ型2芯 ショートブーツ デュプレックス SM 9μm


型番：500-MOS2LCSCシリーズ


販売価格：1,364円～（税抜）


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/500-MOS2LCSC-01




【10Gbpsの高速通信で、ネットワークを次のステージへ】





本製品は、10GBASE-LR/ER/ZR規格に対応したOS2シングルモード光ファイバケーブルです。10Gbpsの高速通信により、大容量データの転送や安定したネットワーク構築をサポートします。さらに、1000BASE-LXや1000BASE-ZXにも対応しているため、既存設備との互換性にも優れています。通信品質を重視する企業ネットワークやデータセンター環境に最適な一本です。



【ノイズに強い光通信で安定性を確保】





光ファイバならではの特長として、電磁ノイズの影響を受けない点が挙げられます。本製品も外部からの電磁誘導を受けないため、通信の安定性が大幅に向上します。工場やオフィスの複雑な配線環境でも安心して使用でき、重要なデータ通信の信頼性をしっかりと支えます。



【スリム＆柔軟設計で配線がスムーズ】





メガネ型のスリム構造と柔軟なケーブル設計により、ラック内や配線ダクトでの取り回しが格段に向上。限られたスペースでも効率的に配線できます。また、ショートブーツ仕様によりコネクタ部分の出っ張りを抑え、狭い場所でも無理なく曲げられる設計です。施工性を重視する現場に最適です。



【用途に応じて使える柔軟な接続性】





デュプレックスLCコネクタは分割可能な設計で、用途に応じて1芯（シンプレックス）としても使用できます。これにより、機器構成や配線環境に柔軟に対応可能。1本で複数の用途に対応できます。



【安全性に配慮したLSZH外被を採用】





外被にはLSZH（低発煙・ハロゲンフリー）素材を採用。火災時の煙や有害ガスの発生を抑えるため、人が集まるオフィスや公共施設でも安心して使用できます。性能だけでなく安全面にも配慮した設計で、企業のBCP対策や安全基準への対応にも役立ちます。



【製品仕様】





【サンワダイレクト各店掲載ページ】

■サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/500-MOS2LCLC-01


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/500-MOS2LCLC-02


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/500-MOS2LCLC-03


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/500-MOS2LCLC-05


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/500-MOS2LCLC-10


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/500-MOS2LCLC-20


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/500-MOS2LCLC-30


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/500-MOS2LCSC-01


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/500-MOS2LCSC-02


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/500-MOS2LCSC-03


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/500-MOS2LCSC-05


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/500-MOS2LCSC-10


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/500-MOS2LCSC-20


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/500-MOS2LCSC-30


■サンワダイレクト楽天市場店


https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/500-mos2lclc/


https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/500-mos2lcsc/


■サンワダイレクトYahoo!ショッピング店


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https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/500-mos2lclc-02.html


https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/500-mos2lclc-03.html


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https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/500-mos2lclc-10.html


https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/500-mos2lclc-20.html


https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/500-mos2lclc-30.html


https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/500-mos2lcsc-01.html


https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/500-mos2lcsc-02.html


https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/500-mos2lcsc-03.html


https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/500-mos2lcsc-05.html


https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/500-mos2lcsc-10.html


https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/500-mos2lcsc-20.html


https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/500-mos2lcsc-30.html


■サンワダイレクトau Pay マーケット店


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https://wowma.jp/item/777855979


https://wowma.jp/item/777855980


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https://wowma.jp/item/777855982


https://wowma.jp/item/777855983


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■サンワダイレクトAmazon店


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https://www.amazon.co.jp/dp/B0GY2N9TG7


https://www.amazon.co.jp/dp/B0GY2Q54DV


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https://www.amazon.co.jp/dp/B0GY2N8TM1


https://www.amazon.co.jp/dp/B0GY2HL5DV


https://www.amazon.co.jp/dp/B0GY2Z1QQ9


https://www.amazon.co.jp/dp/B0GY2W95TV


https://www.amazon.co.jp/dp/B0GY2L6WZV



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社名　　：サンワサプライ株式会社


サイト名：サンワダイレクト


設立　　：昭和26年(1951年)


本社　　：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１


本店　　：東京都品川区南大井６-５-８


展示場　：東京都港区芝大門２-２-２　芝大門サンワビル ９階


　　　　：大阪府淀川区宮原４-５-３６　ONEST新大阪スクエア １０階


業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い


■お問い合わせ


サンワダイレクト


TEL　　 ：086-223-5680


FAX　　 ：086-223-5123


E-Mail　 ：direct@sanwa.co.jp


※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。


仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。