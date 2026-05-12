出っ張りを抑えるショートブーツを採用！10Gbps×長距離伝送を実現するOS2光ファイバケーブルを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、10GBASE-LR/ER/ZR規格に対応し、出っ張りを抑えるショートブーツを採用したOS2シングルモード光ファイバケーブル「500-MOS2LCLCシリーズ(LC-LCコネクタ・1/2/3/5/10/20/30m)」「500-MOS2LCSCシリーズ（LC-SCコネクタ・1/2/3/5/10/20/30m）」を発売しました。

おすすめポイント

・10GBASE-LR/ER/ZR規格対応で、安定した高速通信

・ショートブーツ＆スリム設計で配線作業がスムーズ

・LSZH外被採用で安全性と環境配慮を両立

【掲載ページ】

光ファイバケーブル OS2 10GBASE-LR/ER/ZR規格 10Gbps シングルモード LC×2-LC×2 メガネ型2芯 ショートブーツ デュプレックス SM 9μm

型番：500-MOS2LCLCシリーズ

販売価格：1,364円～（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/500-MOS2LCLC-01

光ファイバケーブル OS2 10GBASE-LR/ER/ZR規格 10Gbps シングルモード LC×2-SC×2 メガネ型2芯 ショートブーツ デュプレックス SM 9μm

型番：500-MOS2LCSCシリーズ

販売価格：1,364円～（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/500-MOS2LCSC-01

【10Gbpsの高速通信で、ネットワークを次のステージへ】

本製品は、10GBASE-LR/ER/ZR規格に対応したOS2シングルモード光ファイバケーブルです。10Gbpsの高速通信により、大容量データの転送や安定したネットワーク構築をサポートします。さらに、1000BASE-LXや1000BASE-ZXにも対応しているため、既存設備との互換性にも優れています。通信品質を重視する企業ネットワークやデータセンター環境に最適な一本です。

【ノイズに強い光通信で安定性を確保】

光ファイバならではの特長として、電磁ノイズの影響を受けない点が挙げられます。本製品も外部からの電磁誘導を受けないため、通信の安定性が大幅に向上します。工場やオフィスの複雑な配線環境でも安心して使用でき、重要なデータ通信の信頼性をしっかりと支えます。

【スリム＆柔軟設計で配線がスムーズ】

メガネ型のスリム構造と柔軟なケーブル設計により、ラック内や配線ダクトでの取り回しが格段に向上。限られたスペースでも効率的に配線できます。また、ショートブーツ仕様によりコネクタ部分の出っ張りを抑え、狭い場所でも無理なく曲げられる設計です。施工性を重視する現場に最適です。

【用途に応じて使える柔軟な接続性】

デュプレックスLCコネクタは分割可能な設計で、用途に応じて1芯（シンプレックス）としても使用できます。これにより、機器構成や配線環境に柔軟に対応可能。1本で複数の用途に対応できます。

【安全性に配慮したLSZH外被を採用】

外被にはLSZH（低発煙・ハロゲンフリー）素材を採用。火災時の煙や有害ガスの発生を抑えるため、人が集まるオフィスや公共施設でも安心して使用できます。性能だけでなく安全面にも配慮した設計で、企業のBCP対策や安全基準への対応にも役立ちます。

【製品仕様】

【サンワダイレクト各店掲載ページ】

■サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/500-MOS2LCLC-01

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/500-MOS2LCLC-02

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/500-MOS2LCLC-03

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/500-MOS2LCLC-05

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/500-MOS2LCLC-10

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/500-MOS2LCLC-20

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/500-MOS2LCLC-30

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/500-MOS2LCSC-01

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/500-MOS2LCSC-02

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/500-MOS2LCSC-03

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/500-MOS2LCSC-05

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/500-MOS2LCSC-10

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/500-MOS2LCSC-20

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/500-MOS2LCSC-30

■サンワダイレクト楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/500-mos2lclc/

https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/500-mos2lcsc/

■サンワダイレクトYahoo!ショッピング店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/500-mos2lclc-01.html

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/500-mos2lclc-02.html

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/500-mos2lclc-03.html

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/500-mos2lclc-05.html

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/500-mos2lclc-10.html

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/500-mos2lclc-20.html

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/500-mos2lclc-30.html

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/500-mos2lcsc-01.html

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/500-mos2lcsc-02.html

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/500-mos2lcsc-03.html

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/500-mos2lcsc-05.html

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/500-mos2lcsc-10.html

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/500-mos2lcsc-20.html

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/500-mos2lcsc-30.html

■サンワダイレクトau Pay マーケット店

https://wowma.jp/item/777855973

https://wowma.jp/item/777855974

https://wowma.jp/item/777855975

https://wowma.jp/item/777855976

https://wowma.jp/item/777855977

https://wowma.jp/item/777855978

https://wowma.jp/item/777855979

https://wowma.jp/item/777855980

https://wowma.jp/item/777855981

https://wowma.jp/item/777855982

https://wowma.jp/item/777855983

https://wowma.jp/item/777855984

https://wowma.jp/item/777855985

■サンワダイレクトAmazon店

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GY2S82FC

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GY3247GC

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GY329ZKL

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GY2N9TG7

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GY2Q54DV

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GY2WMPYZ

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GY2Q6MZ1

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GY2S946W

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GY2RL7X3

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GY2N8TM1

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GY2HL5DV

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GY2Z1QQ9

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GY2W95TV

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GY2L6WZV

サンワダイレクト関連商品掲載ページ

光ファイバケーブルの商品一覧を見る

https://direct.sanwa.co.jp/ItemList/001007033

光ファイバケーブルの選び方

https://direct.sanwa.co.jp/contents/sp/howtouse/how-fibercbl.html

サンワダイレクト 公式ホームページ・SNS

サンワダイレクト 公式ホームページ

https://direct.sanwa.co.jp

サンワダイレクト公式X(旧Twitter)

https://twitter.com/sanwadirect

サンワダイレクト公式Instagram

https://www.instagram.com/sanwadirect

サンワダイレクト公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/user/sanwadirect/

サンワダイレクト公式LINEアカウント

https://page.line.me/?accountId=jgl3920e

社名 ：サンワサプライ株式会社

サイト名：サンワダイレクト

設立 ：昭和26年(1951年)

本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１

本店 ：東京都品川区南大井６-５-８

展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階

：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階

業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い

■お問い合わせ

サンワダイレクト

TEL ：086-223-5680

FAX ：086-223-5123

E-Mail ：direct@sanwa.co.jp

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。